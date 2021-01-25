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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMC'nin zırhlı SUV modeli Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşıldı

    BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şirketin yerli olarak geliştirdiği doğuştan zırhlı SUV BMC Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaştı.
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMC'nin zırhlı SUV modeli Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşıldı
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    BMC'nin son dönemdeki en dikkat çekici projelerinden biri de Tulga adı verilen yerli üretim zırhlı SUV modeli oldu. BMC Tulga, geçtiğimiz yılın kasım ayında MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş ve araçla ilgili bazı özellikler paylaşılmıştı.

    BMC Tulga SUV ile ilgili çalışmalar sürerken, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk'ten araçla ilgili yeni bir paylaşım geldi. Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden Tulga SUV'un sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşarak şu notu düştü: "Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı BMC TULGA (4X4). Geniş iç hacmi ve 7 kişilik taşıma kapasitesi ile yüksek konfor ve koruma bir arada... Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye çok şükür devam ediyoruz."

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    BMC'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı zırhlı pickup'ın SUV versiyonu olarak karşımıza çıkan Tulga'nın boş ağırlığının 7250 kilogram olduğu ve taşıma kapasitesiyle birlikte 8 tona kadar çıktığı açıklanmıştı. Balistik korumalı devriye müdahale aracı olarak tanımlanan 4x4 Tulga SUV'un 4875 mm uzunluğa, 2070 mm yüksekliğe ve 2050 mm genişliğe sahip olduğu ifade edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi"

    Kabininde 1 sürücü ve 6 personel taşıyabilen BMC Tulga'nın kalbinde 4.5 litrelik turbo intercooler dizel motor bulunuyor. 4 silindirli motor 2500 devirde 250 beygir güç, 1500 - 1800 devir aralığında da 800 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana sahip BMC Tulga'nın maksimum hızı 130 km/s, menzili ile 400 kilometre. -32 ve 50 derece sıcaklıklarda çalışabileceği belirtilen Tulga'da disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyon bulunuyor.

    Doğuştan zırhlı bir araç olarak geliştirilen BMC Tulga SUV'un askeri personel taşımak ve devriye atmak için kullanılacağı belirtiliyor. Aracın sivil versiyonu bulunmayacak.



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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    30 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Özelliklerini iyileştirip daha sonra mega starların bu araçları reklam yapması için para verip bu araç tam para babaların gözdesi olacak cinsten.

    Hummer a benzetiyorum bu aracı.

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