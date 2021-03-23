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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı

    Nakliye esnasında çekilen bu görüntüler, yeni Nissan Z modelinin üretim versiyonunu yakından görmemizi sağlıyor. Yeni Z bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılacak.
    23 Mart 2021, 20:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı
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    İkonik Z serisinin devamı, yani 370Z'nin halefi geçtiğimiz yıl Z Proto isimli bir prototiple 'ön gösterim' olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sayede 400Z olarak adlandırılması beklenen modelin 240Z ve 300ZX modellerinden esinlenen ikonik bir tasarıma sahip olacağını görmüştük.

    Bugün ise yeni Nissan Z'nin iç ve dış tasarımını gözler önüne seren videolar paylaşıldı. Otomobilin tasarımına baktığımızda, üretim versiyonunun büyük oranda Z Proto konseptiyle aynı olduğunu görüyoruz. Geçmişten esintiler yaşıyan yuvarlak LED farlar ve dikdörtgen şeklindeki ızgaradan oluşan ön bölümdeki sadelik sürüyor. Ayrıca videolarda birinin tavanı gövde rengi diğerinin ise parlak siyah olmak üzere iki farklı model yer alıyor.

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    Otomobilin yan tarafına baktığımızda da çoğu şeyin aynı kaldığını, öte yandan kapı kollarının tasarımının biraz değiştiğini ve arka tekerleklerin üzerine kırmızı reflektör eklendiğini görüyoruz. Yeni Nissan Z'nin arka tarafında da çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan parlak siyah bir difüzör ve yine retro görünümlü stop lambaları dikkat çekiyor. Ayrıca bagaj kapağının ucuna da bir spoyler eklenmiş, ki bu detay konsept versiyonda yoktu.

    Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı

    Paylaşılan TikTok videosunda yeni Nissan Z'nin kabinini de görebiliyoruz. Bu alanda da konsept versiyona göre pek bir şeyin değişmediğini söylemek mümkün. Parlak siyah detaylara sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ayrıca konsolun ortasına gömülü modern bir multimedya ekranı da görüyoruz. Orta konsola baktığımızda söz konusu modelin otomatik şanzımana sahip olduğu görülüyor fakat manuelin de seçenekler arasında olacağını biliyoruz.

    Yeni Nissan Z'nin bu yılın sonuna doğru tanıtılması ve kalbinde çift turbo 3.0 litre V6 ünite barındırması bekleniyor. Infiniti Q60 Red Sport 400'de de bulunan bu ünite, söz konusu modelde 400 beygir güç ve 474 Nm tork üretiyor.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    C Colouse 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Harika bir alet ama ben burada Sandero bile alamam...
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    C Colouse 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Harika bir alet ama ben burada Sandero bile alamam...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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