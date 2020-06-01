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    Yeni normalin ilk gününde Türkiye'nin koronavirüs bilançosu

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte yeni normalin ilk gününde (1 Haziran) Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni normalin ilk gününde Türkiye'nin koronavirüs bilançosu
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre; yeni normalin ilk gününde (1 Haziran Pazartesi)  31.525 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 827 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 164.769'a yükseldi.

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    1 Haziran Koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 23 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.563'e ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 974 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 128.947'ye yükselmiş oldu.

    1 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 283 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    graywolff 1 gün en beğenilen
    Umarım herşey iyi olur ama 15 gün sonra konuşmak lazım bunu
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 gün graywolff
    Vaka sayılarına inanan var mı hala?
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    Cem (Cem Kaya) 1 gün
    Fazla hızlı normalleştik. Bununda tek sebebi ekonomi. Çünkü devlet destekleri vb. şeyler bir an önce normale dönmeli ve vatandaş kendi yağında kavrulmalı Artık vatandaşın kendi yağı kavrula kavrula ne hale geldi orasını karıştırmayın.
    Fazla hızlı normalleştik. Bununda tek sebebi ekonomi. Çünkü devlet destekleri vb. şeyler bir an önce normale dönmeli ve vatandaş kendi yağında kavrulmalı [resim] ...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    monacomen 19 sa. Cem
    Fazla hızlı mı? İnsanlar evde kalmaktan isyana gidecek Cem beyimiz fazla hızlı diyor. Bir aydan fazladır üçer dörder gün evde kalmak nasıl bir duygu pek bilmiyorsun tabii işin bilgisayar başında oturmak olunca, para dışarıda eve ekmek getirmek zorunda kalanın halini bilen yok. En zengin ABD, Almanya bile vaka ve ölüm sayılarına rağmen normalleşmeye bizden önce başladı başlamak zorunda kaldı. Bizim gibi orta karar ülke insanlarının zorluklarla dolu hayatına "şeytanca gülmek" de anca böyle geniş insanlara yakışır. Hayrola ailen anne baban sen koronaya bir aşı buldunuz veya okunup üflendiniz mi bu rahatlık bu genişlik nerden geliyor acaba, azrail sizi pas mı geçecek bu güven nereden?
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    Sakalsız mümin (İslami Abi) 1 gün Karagürz
    Gerçekçi olmamız lazım.Mesela Fransada şuan 91 bin akftif vaka var, normalleşmeye bbaşladılar. Almanya hakeza günlük vaka sayısı 2 binlerdeyken başladı. Siyasetten bağımsız konuşmak lazım. Artık ekonominin açılması gerekiyor. Biz zengin bir ülke değiliz maalesef. Ekonominin durumu zaten kötü. Her geçen günün maaliyeti var. Sağlık sistemi elverir durumdaysa artık normalleşme kontrollü olarak başlamalı.
    Gerçekçi olmamız lazım.Mesela Fransada şuan 91 bin akftif vaka var, normalleşmeye bbaşladılar. Almanya hakeza günlük vaka sayısı 2 binlerdeyken başladı. Siyaset...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 gün Sakalsız mümin
    Ülkenin ağırlıklı gelir kaynağı yurtdışı satışları ülkedeki firmalar ağırlıklı olarak yabancı ülkeyi normalleştirdik deseniz dâhi siparişi olmayan bir firma nasıl eski hâline gelir.



    İç piyasaya güvenir iseniz oooo ..
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    eyoruk 5 sa.
    Son 1-2 haftadır açıklanan rakamlardan pek farkı olmaması biraz mantıksız.Tabi henüz vaka çıkmaz zaten.Haftaya ne olacak görürüz.



    Dolmuşlar toplu ulaşım tıklım tıklım millet maske takıyor ama 40 kişi bir dolmuş içinde maske taksan ne yazacak ? Eee 1-2 saat içinde 100 kişi binse bu kişiler arasında enfekte olmuş insan olmak şansı fazla.Oradaki 1 insana geçtim mi zaten bitti .Bu yüzden 1-2 hafta içinde sonuçlarını göreceğiz.İstediğin kadar maske tak eldiven tak dezenfekte kullan bazı durumlarda önüne geçemiyorsun.Her yere dezenfektan koysan ne olacak ? O sıvı eğer enfekte kişi eline yüzüne sıvı bulaştırdıysa onu geçiriyor yani.



    Ben yine çıkmıyorum.Zaten alıştık çıkınca ne yapıyorduk falan unuttum gitti.



    Şirketleri evden çalışmaya izin veren arkadaşlar sormak isterim şu an ne durumdasınız ? Yine devam mı ? Çevremdeki herkes işe başlamış durumda
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    hepsinerede (mahmut yaldız) 5 sa.
    gizli sürü bağışıklığı bence

    steril sayılabilecek gençleri ve ihtiyarları sokağa salmak bu virüsü patlatır.

    daha kontrollü olmalıydı .
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    samuray_x (Salih Burak Eken) 7 sa.
    İlk günün değil bundan bir veya iki günün öncesinin sadece ölümler bu ilk günün bilançosu
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    Herman_Wolff (... ...) 7 sa.
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu sizce?
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    vc1903 7 sa.
    Bunun bir önemi yok şu an.
    8-13 haziran arası nasıl olacak sayılar.
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    monacomen 18 sa.
    He Cem he, herkes seni düşünüyor zaten. İlgi budalası ne çokmuş.
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    f.saricam 1 gün
    En başından beri söyleniyordu. Söylendiği gibi de oldu. Hastanelerin kapasitesi dahilinde olduğu sürece vaka sayısının bir önemi yok.
    70 yaşında 4 kere kalp ameliyatı olmuş bir yakınım koronavirüsü evinde ağrıları olduğu için Parol ile atlattıktan sonra normalleşmeler kaçınılmazdı, olmalı da.
    Ekonominin durumunu sağır sultan bile duydu artık gizli saklı yok bitik durumda. Bu yüzden hayat normale dönmeliydi amma kademeli amma direk bunun yorumu her şahsın bizzat kendisine ait. Ak mı kara mı göreceğiz. Memleketimiz için hayırlısı olsun ...
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    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 1 gün
    Yeni normalin ilk gününe ait vakalar 10 gün öncesine ait aslında. Yani yeni normalin ilk gününe ait vakaları bi 10-15 gün sonra görücez.
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    astegon (astegon CF) 1 gün
    Hala 14 gün diyorsunuz da bu virüsün semptom göstermesi 3 ila 5 gün. Ama en gayri müsait durum göz önüne alınarak 14 gün deniliyor.

    Virüsü kapan bağışıklık sistemi ve virüs yüküne göre takribi 3-5 gün içerisinde zaten semptom göstermekte.

    14 gün olrak + / - görmeyin bence.

    Bu arada abd'deki protestolar avrupa'ya da sıçramış buyurun Amsterdam dün.



    Sadece biz değil herkes böyle.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 gün
    Haziran 15-21 ni bekleyin siz o kadar gevşek davranılıyor ki. Bunu zamanında 3 hafta çıkma yasağı yapsaydı vaka maka da kalmayacaktı bunca zaman evde çıkmayanlarıda sıkıntıya sokmazdı. Bir kişi den dünyaya yayıldı bu hastalık 100 kişiye düşmeden bu rehavetin zararı büyük olur.
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