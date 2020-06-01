Yeni normalin ilk gününde Türkiye'nin koronavirüs bilançosu

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre; yeni normalin ilk gününde (1 Haziran Pazartesi) 31.525 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 827 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 164.769'a yükseldi.

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1 Haziran Koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 23 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.563'e ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 974 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 128.947'ye yükselmiş oldu.

1 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 283 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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