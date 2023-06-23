Opel Astra Elektrik Türkiye'de ön siparişe açıldı: Teslimatlar Eylül'de başlayacak

Tam Boyutta Gör Avrupa’da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Astra'nın yeni nesliyle birlikte ilk kez seri üretime geçen yeni Opel Astra Elektrik, haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişe açılmış durumda. Teslimatların da eylül ayında başlaması planlanıyor.

Opel Astra Elektrik, özellikleriyle neler sunuyor❓

Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

418 km’ye varan sürüş menzili

Tam Boyutta Gör Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Astra’da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa’lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.

Bu tüketim ortalaması, yeni Astra Elektrik’i sadece günlük kullanım için verimli bir araç yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklar için de ideal bir yol arkadaşı yapıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.

Konforlu ve kullanışlı yaşam alanı

Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirildi. Bu sayede otomobilin iç kısmında yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu. Diğer Opel modellerinde de olduğu gibi bu sürücüye güvenli ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Bu durum ayrıca, diğer Astra versiyonlarında da olduğu gibi burulma rijitliğini yüzde 31 artırıyor.

Sürücü hariç 1.679 kg ağırlığındaki Opel Astra Elektrik, kullanıcısına sınıfındaki en iyi değerlerinden birini sunuyor. Bu özellik, 4.374 mm’lik uzunluk, 1.860 mm’lik genişlik, 1.488 mm’lik yükseklik ve 2.675 mm’lik aks mesafesi ile içten yanmalı motorlu Astra ile benzerlik gösteriyor. Standart konumda 352 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.268 litreye kadar büyütülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Alcantara döşeme ile kombine edilen ergonomik Aktif Spor koltuklar sayesinde Astra Elektrik, Opel’e özgü yüksek oturma konforunu beraberinde sunuyor. AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı koltuklar, başarılı yan destekli, farklı manuel ve elektrikli ayar kombinasyonları sunuyor. Böylece sürücü, araca daha da entegre hissediyor ve sürüş anında benzersiz bir his yaşıyor.

İki adet 10 inçlik geniş ekrana sahip tamamen dijital Pure Panel Pro, kullanıcıya modern bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Yeni nesil sezgisel insan-makine arayüzü, batarya şarj durumu veya menzili gibi önemli işlevleri görüntülerken, klima kontrolü gibi ayarlar ise düğme yardımıyla kolayca yapılabiliyor. Büyük IntelliHUD sanal gösterge paneli ve doğal ses tanıma özelliği ile sürücü, gözünü yoldan ayırmadan tüm işlevleri yönetebiliyor.

IntelliDrive ile; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor. Tüm bu işlevler, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 aydınlatma moduna sahip, sınıfının öncüsü adaptif IntelliLux LED® Pixel farlar gibi donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da artırıyor.

Tam Boyutta Gör Cesur ve yalın tasarımıyla tamamen elektrikli Astra, sportif bir ön tampon tasarımını içeren Opel Vizör marka yüzüyle yollara çıkıyor. Elmas kesim 18 inç alaşımlı ve aerodinamik olarak optimize edilmiş jantlar, bir diğer dikkat çekici özellik olarak öne çıkıyor. Opel, yeni Astra Elektrik ile kompakt sınıfta yeni bir sayfa açıyor.

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2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın, elektrikli versiyonunun satışa sunulmasıyla ilgili olarak Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Kompakt hatchback sınıftaki en popüler oyunculardan biri olan Astra, yeni elektrikli neslinin satışa sunulmasıyla segment liderliğine doğru olan yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.Sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışıyla C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2’nci sırada yer aldık.

İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz. Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra’nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz” dedi.

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Yeni Opel Astra Elektrik Türkiye'de ön siparişe açıldı!