Elektrikli MG4'ün 430 beygirlik performans versiyonu geliyor

MG4 XPower, standart versiyondaki 64 kWsa'lik büyük batarya paketini kullanmaya devam edecek. Daha güçlü motora sahip olduğu için sürüş menzili 380 kilometre civarına düşen (standart versiyonda 435 km) modelin bataryası 150 kW DC şarj cihazı ile 35 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabilecek.
MG4 XPower'ın dış tasarımına ilişkin henüz bir görsel yok ancak sızdırılan özellikler bu konuda bizlere az da olsa fikir veriyor. Buna göre otomobilde 18 inç alaşımlı jantlar, turuncu fren kaliperleri, iki parçadan oluşan bagaj spoyleri, otomatik LED farlar ve karartılmış camlara yer verilecek. Yedi farklı gövde rengiyle tercih edilebilecek modelde, Çin'de satılan MG Mulan Triumph (aynı modelin Çin'deki adı) versiyonundaki gibi "Yarış Yeşili" gövde rengi de göreceğiz.
İç mekanda standart versiyondaki gibi 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olacak. Buna ek olarak bu modelde Alcantara döşemeli spor koltuklar ve metal pedallar bulunacak. Ayrıca hot hatch'in daha güçlü motor için bagaj hacminden fedakarlık yapacağı, standart modelde 363 litre olan bu alanın 289 litreye düşeceği belirtiliyor.
Yeni versiyonla alakalı henüz bir fiyat bilgisi yok ancak kaynağa göre İngiltere'deki başlangıç fiyatı 36,495 pound olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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