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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı!

    2021 ile birlikte Türkiye'ye gelen ilk modellerden biri de yeni Peugeot 208 oldu. Yepyeni tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken yeni Peugeot 208 Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    3 sa.
    5,9b
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    40
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    14

    Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı!
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    Tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçen yeni nesil Peugeot 208 sonunda Türkiye'de. Bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Peugeot 208 fiyatı 169.000 TL'den başlıyor.

    Yeni Peugeot 208, selefine kıyasla daha çok daha köşeli ve kaslı görünen tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinden fazlasıyla büyük SUV kardeşlerinden esintiler taşıyan yeni 208'in ön bölümünde büyük bir panjur ve artık Peugeot modellerinin simgesi haline gelen aslan pençesi şekilli farlar mevcut. Aşağı doğru uzanan LED gündüz farları ve U şekilli alt panjur da yeni 208'in göze çarpan tasarım detayları arasında.

    Yeni Peugeot 208'in tasarımındaki sportif hava arka bölümde de devam ediyor. Bagaj spoyleri, siyah bir alanla birleştirilen LED stoplar ve özellikle GT Line donanımında daha da agresif görünen arka difüzör bu kapsamda örnek gösterebileceğimiz detaylardan. Ayrıca 17 inç'e kadar uzanan jant seçenekleri siyah renkli tercih edilebilen yan ayna kapakları, tavan, spoyler ve çamurluk kenarları da tasarıma önemli bir katkı sağlıyor diyebiliriz.

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    Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı!
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    Yeni Peugeot 208'in iç mekanında diğer Peugeot modellerinden aşina olduğumuz i-Cockpit düzeniyle karşılaşmak çok da sürpriz olmuyor. İki kollu küçük bir direksiyonun kullanıldığı otomobilde sürücünün hemen önünde dijital gösterge ekranı, konsolun merkezinde de tablet ekran yer alıyor. CMF platformuna geçiş yapan yeni Peugeot 208 selefine kıyasla 30 kg daha hafif. 311 litre bagaj hacmi sunan araçta titreşim, gürültü ve sertlik seviyelerinin de iyileştirildiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi"

    Yeni Peugeot 208'in kaputu altında 75, 100 ve 130 beygirlik güç seçenekleri bulunan 1.2 PureTech benzinli ve 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel motorlar mevcut. 75 beygirlik benzinli versiyon 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken diğer seçeneklerde ise EAT8 şanzıman seçeneği mevcut. Tümü Euro6d uyumlu motorlardan benzinli olan üç silindirli, dizel ise dört silindirli olarak karşımıza çıkıyor. Motorların fabrika verilerine dayalı karma yakıt tüketimi de sırasıyla 4,1 l/100km, 4,3 l/100km, 4,5 l/100km ve 3,7 l/100km olarak açıklandı.

    Yeni Peugeot 208 Türkiye'de Active, Allure, GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Aşağıda yeni 208 fiyat listesini bulabilirsiniz. Listedeki fiyatlar 7.000 TL'ye varan lansman desteğiyle belirlenmiş yeni 208 fiyatları. Fransız marka ayrıca 50.000 TL'ye 12 ay vade ve 0 faiz avantajı da sunuyor.

    Yeni Peugeot 208 fiyat listesi şöyle:

    Benzinli Fiyat
    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 169.000 TL
    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8 204.500 TL
    Yeni 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8 226.000 TL
    Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 231.000 TL
    Dizel Fiyat
    Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 231.500 TL



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    R Resurrectionn 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanın zoruna gidiyor gerçekten.

    Bir araba bile almak hayal oldu bu ülkede...
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    X xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Resurrectionn
    Aynı duygular içindeyim.



    Çok zoruma gidiyor içinde bulunduğumuz buhran hali.



    İyi bir üniversiteden mezun, otomotiv sektöründe arge mühendisiyim. Eşim de hekim, uzmanlığını yapıyor.



    Ev alayım diyorum, senelerce maaşın biri krediye gidecek, 1 ev kendine, 1 ev anlamsız fiyat artışına, 1 ev de bankaya alacaksın.



    İyi bir araba alayım diyorsun, dünya para. Ev ile yarışıyor.



    Anama babama hediye iyi bi telefon alayım diyorsun, 2-3 asgari ücret.



    Markete gidiyorum, sağlam bi alışveriş yarım asgari ücret.



    Anadolu lisesi dediler kazandık, Fen lisesi dediler kazandık, iyi unv dediler, tıp puanını alıp gömdük mühendisliğe. Eşim de benzer şekilde yetişti.



    Çok şükür diyoruz ama, yazık yahu verilen bu emeklere. Tek maaş öğretmen çocuğuz, ultra lükste gözümüz yok ama, biraz da rahat yaşayalım arkadaş...



    Allah tek maaşlıya, asgari ücretliye yardım etsin. Dört duvar arasında daralıyoruz gibi gün geçtikçe...
    Aynı duygular içindeyim. Çok zoruma gidiyor içinde bulunduğumuz buhran hali. İyi bir üniversiteden mezun, otomotiv sektöründe a...
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    Yanıtla +31
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    Nike (Gökhan ******) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    GT paketi %80 lik vergi dilimine daha girmemiş girdiği an 300 Bin TL ye yakın olacak komedi resmen ülke.
    Yanıtla +27
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    tenekekutu 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rekabetçi fiyatlar ile piyasaya sunmuşlar. Ne pahalı ne ucuz rakiplerinin bir adım önünde fiyatlandırma.

    Fiyatlar yüksek diyenler benim maaşım niye düşük diye sorgulamadığı müddetçe daha çooook ne bu fiyatlar diye yazar.
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    berk768 22 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burada ki fiyat eleştrileri çok komik geliyor.

    Aylık 3-6 bin kazanarak nasıl sıfır 200k fiyatında araç alacaksınız hiç mi hesabınız yok =??
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    H Hayalet sürücü 33 (cafer can) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Ucuz araba almamızı neden istemiyorsun. Biz de alsak ne olur? Sakıncası ne? Millet size mi çalışacak. Hayatınız boyunca başkasının emeği ile mi karnını doyuracaksın. Bir işe girip çalışsanıza. Bırakın bu milletin emeğini süpürmeyi. Ev ve araba zaruri ihtiyaçtır. Millet bütün hayatı boyunca emlakçı, galerici, al satçı ve müteahhitlere çalışıyor.
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    M Mustafaa000 44 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence yok satar millette para var bizde yok
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    CheckVizoR (Seyfo ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatların karşılığı şu; normal vatandaşların arabayla işi yok, çalışın sadece, karnınız doyarsa yeter . Araba sizin neyinize?
    Mevcut şartlarda 169 bin liralık arabayı almak istersem yaklaşık 120 ay civarı para biriktirmem gerekiyor.
    120 ay sonra yani 10 yıl sonra da bu arabanın değeri ne olur bilemem.
    Durum bu şekildeyken fiyatlar bu halde devam ediyorsa biz bazı insanların gözünde yok hükmündeyiz.
    Ha varız ha yokuz demektir. Bu ülke sadece belirli bir kesimin etrafında dönüyor demektir. Başka açıklaması yok.
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    O oguzcan244 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna 230 vereceğime gider Seat Leon Fr veya xcellence alırım işe bak.
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    CapriceClassic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egeanın fiyatına laf edenleri böyle alalım...
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    Bloodin 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden manuel ile otomatik arasında 10-15 bin TL fark olurdu, vergi sistemi yüzünden otomatik olan genellikle üst vergi dilimine girdiğinden fiyatı uçuyor...
    Yanıtla +1
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    Backstreet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    231.000 fiyat olarak diger rakiplere gore iyi fiyat,Gt olarak...
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    B Ben sero 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha bunlar iyi günleriniz yeğen. Gt versiyonunu 400 500k olduğunu göreceksiniz. Ama hiç bir zaman asıl sorunun ne olduğuna asla kafa yormak istemeyecekseniz. Dibine kadar müstehak!
    Yanıtla +7
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    R rCoder (Tufan T.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatları eleştiriyoruz, ama kur değerine baktığımızda, yurtdışına göre uygun girdiler piyasaya
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    5850 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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