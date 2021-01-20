Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı!

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Tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçen yeni nesil Peugeot 208 sonunda Türkiye'de. Bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Peugeot 208 fiyatı 169.000 TL'den başlıyor.

Yeni Peugeot 208, selefine kıyasla daha çok daha köşeli ve kaslı görünen tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinden fazlasıyla büyük SUV kardeşlerinden esintiler taşıyan yeni 208'in ön bölümünde büyük bir panjur ve artık Peugeot modellerinin simgesi haline gelen aslan pençesi şekilli farlar mevcut. Aşağı doğru uzanan LED gündüz farları ve U şekilli alt panjur da yeni 208'in göze çarpan tasarım detayları arasında.

Yeni Peugeot 208'in tasarımındaki sportif hava arka bölümde de devam ediyor. Bagaj spoyleri, siyah bir alanla birleştirilen LED stoplar ve özellikle GT Line donanımında daha da agresif görünen arka difüzör bu kapsamda örnek gösterebileceğimiz detaylardan. Ayrıca 17 inç'e kadar uzanan jant seçenekleri siyah renkli tercih edilebilen yan ayna kapakları, tavan, spoyler ve çamurluk kenarları da tasarıma önemli bir katkı sağlıyor diyebiliriz.

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Yeni Peugeot 208'in iç mekanında diğer Peugeot modellerinden aşina olduğumuz i-Cockpit düzeniyle karşılaşmak çok da sürpriz olmuyor. İki kollu küçük bir direksiyonun kullanıldığı otomobilde sürücünün hemen önünde dijital gösterge ekranı, konsolun merkezinde de tablet ekran yer alıyor. CMF platformuna geçiş yapan yeni Peugeot 208 selefine kıyasla 30 kg daha hafif. 311 litre bagaj hacmi sunan araçta titreşim, gürültü ve sertlik seviyelerinin de iyileştirildiği belirtiliyor.

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Yeni Peugeot 208'in kaputu altında 75, 100 ve 130 beygirlik güç seçenekleri bulunan 1.2 PureTech benzinli ve 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel motorlar mevcut. 75 beygirlik benzinli versiyon 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken diğer seçeneklerde ise EAT8 şanzıman seçeneği mevcut. Tümü Euro6d uyumlu motorlardan benzinli olan üç silindirli, dizel ise dört silindirli olarak karşımıza çıkıyor. Motorların fabrika verilerine dayalı karma yakıt tüketimi de sırasıyla 4,1 l/100km, 4,3 l/100km, 4,5 l/100km ve 3,7 l/100km olarak açıklandı.

Yeni Peugeot 208 Türkiye'de Active, Allure, GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Aşağıda yeni 208 fiyat listesini bulabilirsiniz. Listedeki fiyatlar 7.000 TL'ye varan lansman desteğiyle belirlenmiş yeni 208 fiyatları. Fransız marka ayrıca 50.000 TL'ye 12 ay vade ve 0 faiz avantajı da sunuyor.

Yeni Peugeot 208 fiyat listesi şöyle:

Benzinli Fiyat Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 169.000 TL Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8 204.500 TL Yeni 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8 226.000 TL Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 231.000 TL Dizel Fiyat Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 231.500 TL

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