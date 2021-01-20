Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi

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Hyundai, yaklaşık bir ay önce İzmit'te üreteceği yeni B-SUV modelin ismini açıklamış ve aracın ismini Hyundai Bayon olarak duyurmuştu. Bugün yeni Hyundai Bayon'un tasarımı hakkında ipuçları veren yeni görseller paylaşıldı.

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Hyundai Bayon'un ön bölümüne baktığımızda tıpkı makyajlı Konda'daki gibi burun kısmında ince uzun bir hava girişine yer verildiğini görüyoruz. Onun kenarlarında ise yine aynı kalınlıkta LED gündüz farlarına yer verilerek güzel bir bütünlük sağlanmış. Artık Hyundai'nin simgesi halini alan bölünmüş far tasarımı Bayon'da da mevcut zira farların tampon kısmında yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bu alanda tamponun alt kısmına doğru daha da genişleyen büyük bir panjur bulunuyor.

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Yeni Hyundai Bayon'un arka kısmında ise oldukça farklı bir dizayn felsefesi kullanılmış. Ok şeklinde tasarlanan fren lambaları, Hyundai logosunun hemen üzerinde yer alan ince bir LED şeritle birbirine bağlanmış. Ayrıca çok belli olmasa da logonun olduğu bölümün siyah renktre tasarlandığı da görülebiliyor. Bu detay Bayon'un gövde rengiyle güzel bir tezat oluşturabilir.

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Hyundai Bayon'un tasarımıyla ilgili ipuçları şimdilik bu kadar. Geçtiğimiz ay aracın isminin Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlendiğini öğrenmiştik. B-SUV segmentindeki Hyundai Bayon Türkiye'de üretilecek ve 2021'in ilk yarısında Avrupa'da satışa sunulacak. Araçla ilgili yeni detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı aktarıldı.

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