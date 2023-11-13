Yeni Peugeot E-2008'e "Altın Direksiyon" ödülü

Peugeot E-2008’in kabininin kilit unsurlarından biri olarak Peugeot i-Cockpit dikkat çekiyor. Peugeot E-2008’in yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. 10 inçlik dijital ekran, modern bir tasarıma sahip ve yeni nesil Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemini kontrol etme olanağı sağlıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit’in mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor.
Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch; “PEUGEOT E-2008’in yarattığı etkiden büyük gurur duyuyoruz. Ödül, modelin sadece otomobil tutkunları arasında popüler olmakla kalmayıp, aynı zamanda test pistinde, uzmanlardan oluşan bir jüriyi de etkilediğini gösteriyor. Bu, Aslanlı markanın tasarım, özellikler ve teknik performans konusundaki bilgi birikimini doğruluyor” dedi.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.