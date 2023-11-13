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    Yeni Peugeot E-2008'e "Altın Direksiyon" ödülü

    Ülkemizde de satışa sunulan Peugeot E-2008, modern ve yenilikçi tasarımıyla, AUTO BILD ve BILD am Sonntag okuyucularının yanı sıra uzmanlardan oluşan bir jüriden “Altın Direksiyon” ödülünü aldı.
    Yeni Peugeot E-2008'e 'Altın Direksiyon' ödülü Tam Boyutta Gör
    Modelin geniş ön cephesinde gövde renginde dikey uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalar, farlarla birleşerek güçlü bir görünüm kazandırıyor. Işık imzası, ön tamponun parlak siyah yan hava girişlerine entegre edilen üç dikey pençeyle dikkat çekiyor. LED stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

    Peugeot E-2008’in kabininin kilit unsurlarından biri olarak Peugeot i-Cockpit dikkat çekiyor. Peugeot E-2008’in yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. 10 inçlik dijital ekran, modern bir tasarıma sahip ve yeni nesil Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemini kontrol etme olanağı sağlıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit’in mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor.

    Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch; “PEUGEOT E-2008’in yarattığı etkiden büyük gurur duyuyoruz. Ödül, modelin sadece otomobil tutkunları arasında popüler olmakla kalmayıp, aynı zamanda test pistinde, uzmanlardan oluşan bir jüriyi de etkilediğini gösteriyor. Bu, Aslanlı markanın tasarım, özellikler ve teknik performans konusundaki bilgi birikimini doğruluyor” dedi.

    Prestijli bir ödül olarak “Altın Direksiyon” 

    Yeni Peugeot E-2008'e 'Altın Direksiyon' ödülü Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın ünlü “Altın Direksiyon” ödülü, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en büyük ödüller arasında kabul ediliyor. 1976 yılında kendisiyle aynı adı taşıyan Axel Springer yayınevinin kurucusu Axel Springer tarafından kuruldu. Ödül, 2009 yılından bu yana AUTO BILD ile iş birliği içinde olan BILD am Sonntag tarafından veriliyor. Araçlar, her yıl AUTO BILD okurlarının oylaması ile uzman, teknisyen, genel yayın yönetmeni ve ünlülerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle, farklı kategorilerde ödüllere layık görülüyor. Jüride, Tom Beck, Steffen Henssler ve Rhea Harder gibi ünlülere ek olarak yarış pilotları Hans-Joachim Stuck, Ralf Schuhmacher, Laura Maria Geißler ve Sidney Hoffmann gibi isimler de yer alıyor. Final testler 18 Eylül 2023’te Lausitzring’de gerçekleştirildi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    buzdolabı etrafında ne kadar boşluk olmalı fritz henkel yahudimi park halindeki aracın aynasına çarpmak bilgisayar ekran gelmiyor fan çalışıyor topraklamada elektrik var

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