Elektrikli araç satışlarındaki düşüş, Porsche'yi içten yanmalı motorlara yakınlaştırdı

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Tamamen elektrikli araçlara geçiş sürecinin bekledikleri kadar hızlı ilerlemediğini öne süren Porsche, içten yanmalı motorlara yönelik yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Özellikle elektrikli Taycan modelinin 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren satışlarının yarı yarıya düşmesi, şirketin bu kararı almasında etkili oldu. Porsche CFO’su Lutz Meschke, şirketin ürün döngüsünü bu doğrultuda yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

Tam Boyutta Gör Cayenne ve Panamera modellerinde içten yanmalı motorların gelecekte de yer alacağını doğrulayan Meschke, V-8 motorların 2030'lara kadar kullanımda kalacağını ifade etti. Ayrıca, tamamen elektrikli olarak planlanan bazı yeni modellerin hibrit veya içten yanmalı motorlu versiyonlarının da geliştirilebileceğini belirtti.

Karar aşamasında olan planlardan bir tanesi K1 kod adlı SUV ile ilgili. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan üç sıra koltuklu SUV modelin içten yanmalı motorlu veya hibrit bir versiyonla sunulması gündemde.

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Macan tarafında ise mevcut model tamamen elektrikli olarak geldi. Bu modele artık bir içten yanmalı motor eklemek mümkün olmadığına göre Alman üretici bir önceki jenerasyonu yenileyip seçenek olarak satışa sunma yoluna gidebilir.

Porsche’nin stratejik değişikliği, hem müşteri talebindeki dalgalanmalara hem de elektrikli araçların benimsenmesindeki zorluklara bir yanıt niteliğinde. Elektrifikasyon sürecinin hızlanması beklense de içten yanmalı motorların hala güçlü talep gördüğü bir pazar ortamında şirketin esneklik göstermesi gerektiği düşünülüyor.

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Porsche, içten yanmalı motorlara yatırım yapmaya devam edecek