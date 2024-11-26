Elektrikli araç satışlarındaki düşüş, Porsche'yi içten yanmalı motorlara yakınlaştırdı

Tamamen elektrikli araçlara geçiş sürecinin bekledikleri kadar hızlı ilerlemediğini öne süren Porsche, içten yanmalı motorlara yönelik yatırımlarını artırmayı planlıyor.
Özellikle elektrikli Taycan modelinin 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren satışlarının yarı yarıya düşmesi, şirketin bu kararı almasında etkili oldu. Porsche CFO’su Lutz Meschke, şirketin ürün döngüsünü bu doğrultuda yeniden değerlendirdiklerini belirtti.
Karar aşamasında olan planlardan bir tanesi K1 kod adlı SUV ile ilgili. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan üç sıra koltuklu SUV modelin içten yanmalı motorlu veya hibrit bir versiyonla sunulması gündemde.
Macan tarafında ise mevcut model tamamen elektrikli olarak geldi. Bu modele artık bir içten yanmalı motor eklemek mümkün olmadığına göre Alman üretici bir önceki jenerasyonu yenileyip seçenek olarak satışa sunma yoluna gidebilir.
Porsche’nin stratejik değişikliği, hem müşteri talebindeki dalgalanmalara hem de elektrikli araçların benimsenmesindeki zorluklara bir yanıt niteliğinde. Elektrifikasyon sürecinin hızlanması beklense de içten yanmalı motorların hala güçlü talep gördüğü bir pazar ortamında şirketin esneklik göstermesi gerektiği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.