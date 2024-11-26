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    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç satışlarındaki düşüş, Porsche'yi içten yanmalı motorlara yakınlaştırdı

    Özellikle Taycan modelinin satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş sonrası strateji değiştirme kararı alan marka, gelecekte tam elektrikli olarak satmayı düşündüğü modellerde bile değişikliğe gidebilir.

    Tamamen elektrikli araçlara geçiş sürecinin bekledikleri kadar hızlı ilerlemediğini öne süren Porsche, içten yanmalı motorlara yönelik yatırımlarını artırmayı planlıyor.

    Özellikle elektrikli Taycan modelinin 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren satışlarının yarı yarıya düşmesi, şirketin bu kararı almasında etkili oldu. Porsche CFO’su Lutz Meschke, şirketin ürün döngüsünü bu doğrultuda yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

    Porsche, içten yanmalı motorlara yatırım yapmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Cayenne ve Panamera modellerinde içten yanmalı motorların gelecekte de yer alacağını doğrulayan Meschke, V-8 motorların 2030'lara kadar kullanımda kalacağını ifade etti. Ayrıca, tamamen elektrikli olarak planlanan bazı yeni modellerin hibrit veya içten yanmalı motorlu versiyonlarının da geliştirilebileceğini belirtti.

    Karar aşamasında olan planlardan bir tanesi K1 kod adlı SUV ile ilgili. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan üç sıra koltuklu SUV modelin içten yanmalı motorlu veya hibrit bir versiyonla sunulması gündemde.

    Macan tarafında ise mevcut model tamamen elektrikli olarak geldi. Bu modele artık bir içten yanmalı motor eklemek mümkün olmadığına göre Alman üretici bir önceki jenerasyonu yenileyip seçenek olarak satışa sunma yoluna gidebilir.

    Porsche’nin stratejik değişikliği, hem müşteri talebindeki dalgalanmalara hem de elektrikli araçların benimsenmesindeki zorluklara bir yanıt niteliğinde. Elektrifikasyon sürecinin hızlanması beklense de içten yanmalı motorların hala güçlü talep gördüğü bir pazar ortamında şirketin esneklik göstermesi gerektiği düşünülüyor. 

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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