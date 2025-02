Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi mart ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlarken, bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Mart ayında The Wheel of Time ve Righteous Gemstones gibi diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Daredevil: Born Again ve MobLand gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Daredevil: Born Again

Tam Boyutta Gör Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil, Disney+ dizisi Daredevil: Born Again ile Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor.

Yayın Tarihi : 4 Mart

: 4 Mart Platform : Disney+

: Disney+ Tür: Süper Kahraman, Aksiyon

Netflix yapımı Daredevil dizisinin devamı olarak tasarlanan Born Again, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor. Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil rolüyle geri dönerken, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson gibi isimler de orijinal dizideki rollerini yineliyor. Ayrıca Jon Bernthal da Punisher rolüyle geri dönüyor.

2️⃣ MobLand

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan yeni suç dizisi MobLand, mart ayının sonunda izleyici karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi : 30 Mart

: 30 Mart Platform : Paramount+

: Paramount+ Tür: Suç, Drama

MobLand sadece Guy Ritchie'nin imzasını taşımasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren da rol alıyor. Brosnan, Avrupa'da güç sahibi olan bir suç ailesinin başındaki isme hayat verirken, Mirren onun eşini canlandırıyor. Tom Hardy ise bu aile için fedailik yapan bir suçluya hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.

3️⃣ Bir İhtimal Daha Var

Tam Boyutta Gör Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var, ünlü komedyen Ata Demirer'in imzasını taşıyor.

Yayın Tarihi : 20 Mart

: 20 Mart Platform : Netflix

: Netflix Tür: Komedi

Deniz Akçay'ın yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği dizide Ata Demirer, spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa'ya hayat veriyor. Son dönemde kuponları tutmayan İsa kariyerinde krize girdiği bir dönemde, yakın zamanda ölmüş bir adamın ruhu tarafından ziyaret ediliyor. Bu beklenmedik gelişme, İsa'yı trajikomik bir yolculuğa sürüklüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar gibi isimler eşlik ediyor.

4️⃣ The Studio

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında mart ayının öne çıkan dizisi ise Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio olacak.

Yayın Tarihi : 26 Mart

: 26 Mart Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Oyuncular: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz

Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

5️⃣ Dope Thief

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bu ay izleyicilere sunacağı bir diğer dikkat çekici dizi de Dope Thief olacak. Oscar adayı senarist Peter Craig (The Town, The Batman)'in yaratıcısı olduğu dizinin yapımcılığı usta yönetmen Ridley Scott üstleniyor.

Yayın Tarihi : 13 Mart

: 13 Mart Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Suç

Wagner Moura (Narcos) ve Brian Tyree Henry (Atlanta)'nin başrollerini paylaştığı dizi, yıllardır birlikte küçük çaplı suçlar işleyen iki yakın arkadaşa odaklanıyor. Kendilerini narkotik ajanları olarak göstererek bir uyuşturucu deposunu basan ikili, arı kovanına çomak soktuklarını çok geç fark ediyor. Kendilerini hiç beklemedikleri yerlere uzanan bir suç ağının içinde bulan ikili, bu işten sıyrılmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

6️⃣ Long Bright River

Tam Boyutta Gör Peacock platformu tarafından hayata geçirlen Long Bright River dizisinin başrolünde Amanda Seyfried yer alıyor.

Yayın Tarihi : 13 Mart

: 13 Mart Platform : Peacock

: Peacock Tür: Gerilim, Polisiye

Amanda Seyfried dizide genç bir polis memuru olan Mickey'ye hayat veriyor. Amerika'da uyuşturucu salgınının büyük darbe indirdiği semtlerden birinde devriye görevinde olan Mickey, her gün şahit olduğu bu çöküşü kişisel hayatında da hissetmeye başlıyor. Uyuşturucu bağımlısı kız kardeşi kaybolunca, Mickey çaresiz bir arayışa girişiyor.

7️⃣ The Wheel of Time 3. sezon

Tam Boyutta Gör Edebiyat dünyasının en sevilen fantastik serilerinden olan Zaman Çarkı'nın dizi uyarlaması, mart ayında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

Yayın Tarihi : 13 Mart

: 13 Mart Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Fantastik

İlk iki sezonuyla iyi olduğu kadar kötü de yorumlar alan dizi, yeni sezonda da aydınlık ile karanlık arasındaki mücadeleyi anlatmaya devam edecek. Rosamund Pike'ın Moiraine Damodred rolünde geri döndüğü 3. sezon, Zaman Çarkı serisinin 4. kitabı olan The Shadow Rising'i ekrana uyarlayacak.

8️⃣ Adolesence

Tam Boyutta Gör Netflix'in mart ayında izleyicilere sunacağı en dikkat çekici yapımlardan biri, Birleşik Krallık yapımı Adolescence olacak.

Yayın Tarihi : 13 Mart

: 13 Mart Platform : Netflix

: Netflix Tür: Drama

Başarılı oyuncu Stephen Graham'in başrolünü üstlendiği dizi, 13 yaşındaki bir öğrenicinin sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması üzerine yaşananları konu alıyor. Bu cinayet tüm kasabada şok etkisi yaratırken, çocuğun ailesi, öğretmenleri ve soruşturmayı yürüten polisler gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Stephen Graham dizide suçlanan çocuğun babasına hayat veriyor.

9️⃣ Happy Face

Tam Boyutta Gör Paramount+ dizisi Happy Face'te tecrübeli oyuncu Dennis Quaid, Happy Face Killer olarak bilinen seri katile hayat veriyor.

Yayın Tarihi : 20 Mart

: 20 Mart Platform : Paramount+

: Paramount+ Tür: Suç

Gerçek olaylardan esinlenen dizi, 15 yaşındayken babasının acımasız bir seri katil olduğunu öğrenen Melissa'ya odaklanıyor. Happy Face Killer'ın kızı olduğunu dünyadan saklamak için tüm hayatını ve kimliğini değiştiren Melissa, babasının yıllar sonra kendisiyle irtibata geçmesiyle birlikte kendisini yeniden tehlikenin içinde buluyor.

🔟 Good American

Tam Boyutta Gör Happy Face gibi gerçek bir suç öyküsünden esinlenen bir diğer dizi de Good American Family.

Yayın Tarihi : 19 Mart

: 19 Mart Platform : Hulu

: Hulu Tür: Drama

Good American Family, birkaç yıl önce haberlerde geniş yer bulan bir vakayı ele alıyor. Mutlu, sıradan bir hayat yaşayan Michael ve Kristine Barnett çifti, cücelikten muzdarip olan küçük bir kızı evlatlık almaya karar veriyor. Ancak ailelerinin yeni üyesi tuhaf davranışlar sergilemeye başlayınca, Kristine bu kızın söylediği kadar ufak yaşta olmayabileceğinden şüphelenmeye başlıyor.

