Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Pixar yapımı Win or Lose, Robert De Niro'lu Zero Day, Peaky Blinders'ın yaratıcısının yeni dizisi, Reacher 3. sezon... Şubat ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi mart ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlarken, bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Mart ayında The Wheel of Time ve Righteous Gemstones gibi diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Daredevil: Born Again ve MobLand gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte mart ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Daredevil: Born Again

    Daredevil Born Again Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil, Disney+ dizisi Daredevil: Born Again ile Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor.
    • Yayın Tarihi: 4 Mart
    • Platform: Disney+
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon

    Netflix yapımı Daredevil dizisinin devamı olarak tasarlanan Born Again, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor. Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil rolüyle geri dönerken, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson gibi isimler de orijinal dizideki rollerini yineliyor. Ayrıca Jon Bernthal da Punisher rolüyle geri dönüyor.

    2️⃣ MobLand

    MobLand Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan yeni suç dizisi MobLand, mart ayının sonunda izleyici karşısına çıkacak.
    • Yayın Tarihi: 30 Mart
    • Platform: Paramount+
    • Tür: Suç, Drama

    MobLand sadece Guy Ritchie'nin imzasını taşımasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren da rol alıyor. Brosnan, Avrupa'da güç sahibi olan bir suç ailesinin başındaki isme hayat verirken, Mirren onun eşini canlandırıyor. Tom Hardy ise bu aile için fedailik yapan bir suçluya hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.

    3️⃣ Bir İhtimal Daha Var

    Bir İhtimal Daha Var Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var, ünlü komedyen Ata Demirer'in imzasını taşıyor.
    • Yayın Tarihi: 20 Mart
    • Platform: Netflix
    • Tür: Komedi

    Deniz Akçay'ın yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği dizide Ata Demirer, spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa'ya hayat veriyor. Son dönemde kuponları tutmayan İsa kariyerinde krize girdiği bir dönemde, yakın zamanda ölmüş bir adamın ruhu tarafından ziyaret ediliyor. Bu beklenmedik gelişme, İsa'yı trajikomik bir yolculuğa sürüklüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar gibi isimler eşlik ediyor.

    4️⃣ The Studio

    The Studio Tam Boyutta Gör
    Komedi tarafında mart ayının öne çıkan dizisi ise Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio olacak.
    • Yayın Tarihi: 26 Mart
    • Platform: Apple TV+
    • Oyuncular: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz

    Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

    5️⃣ Dope Thief

    Dope Thief Tam Boyutta Gör
    Apple TV+'ın bu ay izleyicilere sunacağı bir diğer dikkat çekici dizi de Dope Thief olacak. Oscar adayı senarist Peter Craig (The Town, The Batman)'in yaratıcısı olduğu dizinin yapımcılığı usta yönetmen Ridley Scott üstleniyor.
    • Yayın Tarihi: 13 Mart
    • Platform: Apple TV+
    • Tür: Suç

    Wagner Moura (Narcos) ve Brian Tyree Henry (Atlanta)'nin başrollerini paylaştığı dizi, yıllardır birlikte küçük çaplı suçlar işleyen iki yakın arkadaşa odaklanıyor. Kendilerini narkotik ajanları olarak göstererek bir uyuşturucu deposunu basan ikili, arı kovanına çomak soktuklarını çok geç fark ediyor. Kendilerini hiç beklemedikleri yerlere uzanan bir suç ağının içinde bulan ikili, bu işten sıyrılmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

    6️⃣ Long Bright River

    Long Britht River Tam Boyutta Gör
    Peacock platformu tarafından hayata geçirlen Long Bright River dizisinin başrolünde Amanda Seyfried yer alıyor.
    • Yayın Tarihi: 13 Mart
    • Platform: Peacock
    • Tür: Gerilim, Polisiye

    Amanda Seyfried dizide genç bir polis memuru olan Mickey'ye hayat veriyor. Amerika'da uyuşturucu salgınının büyük darbe indirdiği semtlerden birinde devriye görevinde olan Mickey, her gün şahit olduğu bu çöküşü kişisel hayatında da hissetmeye başlıyor. Uyuşturucu bağımlısı kız kardeşi kaybolunca, Mickey çaresiz bir arayışa girişiyor.

    7️⃣ The Wheel of Time 3. sezon

    The Wheel of Time 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Edebiyat dünyasının en sevilen fantastik serilerinden olan Zaman Çarkı'nın dizi uyarlaması, mart ayında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 13 Mart
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Tür: Fantastik

    İlk iki sezonuyla iyi olduğu kadar kötü de yorumlar alan dizi, yeni sezonda da aydınlık ile karanlık arasındaki mücadeleyi anlatmaya devam edecek. Rosamund Pike'ın Moiraine Damodred rolünde geri döndüğü 3. sezon, Zaman Çarkı serisinin 4. kitabı olan The Shadow Rising'i ekrana uyarlayacak.

    8️⃣ Adolesence

    Adolescence Tam Boyutta Gör
    Netflix'in mart ayında izleyicilere sunacağı en dikkat çekici yapımlardan biri, Birleşik Krallık yapımı Adolescence olacak.
    • Yayın Tarihi: 13 Mart
    • Platform: Netflix
    • Tür: Drama

    Başarılı oyuncu Stephen Graham'in başrolünü üstlendiği dizi, 13 yaşındaki bir öğrenicinin sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması üzerine yaşananları konu alıyor. Bu cinayet tüm kasabada şok etkisi yaratırken, çocuğun ailesi, öğretmenleri ve soruşturmayı yürüten polisler gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Stephen Graham dizide suçlanan çocuğun babasına hayat veriyor.

    9️⃣ Happy Face

    Happy Face Tam Boyutta Gör
    Paramount+ dizisi Happy Face'te tecrübeli oyuncu Dennis Quaid, Happy Face Killer olarak bilinen seri katile hayat veriyor.
    • Yayın Tarihi: 20 Mart
    • Platform: Paramount+
    • Tür: Suç

    Gerçek olaylardan esinlenen dizi, 15 yaşındayken babasının acımasız bir seri katil olduğunu öğrenen Melissa'ya odaklanıyor. Happy Face Killer'ın kızı olduğunu dünyadan saklamak için tüm hayatını ve kimliğini değiştiren Melissa, babasının yıllar sonra kendisiyle irtibata geçmesiyle birlikte kendisini yeniden tehlikenin içinde buluyor.

    🔟 Good American

    Good American Family Tam Boyutta Gör
    Happy Face gibi gerçek bir suç öyküsünden esinlenen bir diğer dizi de Good American Family.
    • Yayın Tarihi: 19 Mart
    • Platform: Hulu
    • Tür: Drama

    Good American Family, birkaç yıl önce haberlerde geniş yer bulan bir vakayı ele alıyor. Mutlu, sıradan bir hayat yaşayan Michael ve Kristine Barnett çifti, cücelikten muzdarip olan küçük bir kızı evlatlık almaya karar veriyor. Ancak ailelerinin yeni üyesi tuhaf davranışlar sergilemeye başlayınca, Kristine bu kızın söylediği kadar ufak yaşta olmayabileceğinden şüphelenmeye başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağ kaçağı muayeneden geçer mi rdr türkçe yama nasıl grip olunur kpss zor mu 15 cent kaç tl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MacBook Pro, M4 Pro &#231;ip
    MacBook Pro, M4 Pro çip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum