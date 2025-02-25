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    Marvel, yeni Punisher projesini resmen duyurdu

    Marvel, Daredevil'dan sonra Punisher karakteri için de yeni bir proje hazırlıyor. Bir süredir gündemde olan bu Punisher projesi, bu hafta Marvel tarafından resmen duyuruldu.
    Punisher Tam Boyutta Gör
    Zamanında Netflix'te dizileri çekilen Daredevil, Punisher, Jessica Jones gibi karakterlerin haklarını geri alan Disney, birkaç yıl nadasa bıraktığı bu karakterleri yavaş yavaş geri döndürüyor. Netflix'teki Daredevil dizisinin devamı olarak hazırlanan Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Bu dizide yer alacak karakterlerden biri de Jon Bernthal'ın hayat verdiği Punisher olacak. Ancak Marvel'ın Punisher dair planları bununla sınırlı değil.

    Marvel, Punisher Karakterine Odaklanacak Yeni Bir TV Filmi (Special) Hazırlıyor

    Marvel'ın Daredevil'dan sonra Punisher için de yeni bir dizi çekebileceği bir süredir konuşuluyordu. O söylenti bu hafta doğrulandı ama söz konusu bu projenin bir dizi olmayacağı ortaya çıktı. Marvel'ın TV departmanının başındaki isim olan Brad Winderbaum, Punisher karakteri için yeni bir "special" üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Marvel'ın "special presentation", yani "özel sunum" olarak kategorize ettiği bu yapımlar, TV filmi olarak tanımlayabileceğimiz tek parçalık işler oluyor ama bir film kadar uzun olmaları gerekmiyor. Bu special'lar genelde özel bir temayı ya da alternatif bir senaryoyu işliyorlar.

    Marvel bugüne kadar Disney+'ta iki special yayınladı. Bunların ilki aynı adlı Marvel karakterine odaklanan Werewolf by Night'tı. Siyah beyaz çekilen 53 dakikalık bu TV filmi Cadılar Bayramı sırasında yayınlandı. Marvel'ın ikinci special'ı ise James Gunn'ın çektiği The Guardians of the Galaxy Holiday Special oldu. 42 dakikalık bu Guardians of the Galaxy special'ı da Noel sırasında yayınlandı. Bu yüzden şimdi Punisher special'ından bu tarz tematik bir öykü bekleyebiliriz.

    Jon Bernthal bu yeni special'da sadece Punisher'a hayat vermekle kalmayacak, aynı zamanda senaryoya da katkıda bulunacak. Special'ı Jon Bernthal, daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile beraber hazırlıyor. Green aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturacak. Yakın bir gelecekte hayata geçirilmesi beklenen bu special'ın çekimlerine ne zaman başlanacağı ya da ne zaman ekrana geleceği gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

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