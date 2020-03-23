Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı

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Redmi, 24 Mart tarihinde merakla beklenen K30 Pro'yu tanıtacak. Çinli şirketin çevrimiçi etkinlik kapsamında lanse edeceği tek ürün yeni akıllı telefonu olmayacak.

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40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü

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Yayınlanan tanıtım posteri yeni Redmi TV'nin de duyurulacağını gösteriyor. Maalesef konuyla ilgili çok fazla detay yok ancak 55 veya 65 inçlik bir modelin gelmesini bekleyebiliriz.

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Geri sayım başladı

Hatırlayacağınız üzere geçen yıl 40 ve 70 inçlik Redmi TV'ler piyasaya sürülmüştü. Akıllı televizyonda büyük olasılıkla maksimum 1.5 GHz saat hızında çalışan 64 bit Amlogic işlemci ve Mali-450 grafik birimi yer alacak.

Buna ek olarak Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalışacağını söyleyebiliriz. Yeni Redmi TV ile ilgili diğer tüm detayları çok kısa bir süre içerisinde hep birlikte öğreneceğiz.

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