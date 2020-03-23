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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı

    Redmi yarın düzenleyeceği etkinlikte başta K30 Pro olmak üzere birçok yeni ürün duyuracak. Çinli şirketin tanıtacağı ürünler arasında yer alan yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü internete düştü.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Redmi, 24 Mart tarihinde merakla beklenen K30 Pro'yu tanıtacak. Çinli şirketin çevrimiçi etkinlik kapsamında lanse edeceği tek ürün yeni akıllı telefonu olmayacak.

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    Yayınlanan tanıtım posteri yeni Redmi TV'nin de duyurulacağını gösteriyor. Maalesef konuyla ilgili çok fazla detay yok ancak 55 veya 65 inçlik bir modelin gelmesini bekleyebiliriz.

    Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Geri sayım başladı

    Hatırlayacağınız üzere geçen yıl 40 ve 70 inçlik Redmi TV'ler piyasaya sürülmüştü. Akıllı televizyonda büyük olasılıkla maksimum 1.5 GHz saat hızında çalışan 64 bit Amlogic işlemci ve Mali-450 grafik birimi yer alacak.

    Buna ek olarak Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalışacağını söyleyebiliriz. Yeni Redmi TV ile ilgili diğer tüm detayları çok kısa bir süre içerisinde hep birlikte öğreneceğiz.



    https://www.weibo.com/xiaomihongmi?is_hot=1#_rnd1584942631759 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 2 sa. yeni yorumcu
    Bir sürü Mi Store açtılar ama şu TV'leri Türkiye'ye bi getiremediler.
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    kreat 2 sa.
    Şu android tvlere neden orta veya üst seviye cpu koyulmuyor ?
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    medverdev (mehmet medverdev) 2 sa.
    fiyatını tam hatırlamıyorum ama çok ucuzdu gelmesi ile piyasada kendine çok güzel yer edeceğini düşünüyorum
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