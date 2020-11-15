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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de: İşte fiyatı

    Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de dört farklı donanım seviyesi ile satılacak. Benzinli ve dizel motorlarla tercih edilebilen makyajlı Peugeot 3008 fiyat listesi haberimizde:
    9 sa.
    21,8b
    405
    43
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de: İşte fiyatı
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    Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Peugeot 3008, iki ay gibi kısa bir sürenin ardından Türkiye pazarına giriş yaptı. Makyajlı Peugeot 3008 fiyatı 423.000 TL'den başlıyor.

    Daha dinamik bir tasarıma kavuşan makyajlı 3008’de markanın diğer yeni modelleri 508 ve 2008’den izler görmek mümkün. Fransız markanın yeni tasarım ızgarası, şekli ve grafikleri yenilenen LED farlar, burun kısmına eklenen 3008 rozeti ve yeni hava girişlerine sahip ön tampon, makyajlı 3008’de dikkat çeken değişiklikler arasında. Elbette farların ucundan tamponun alt kısmına kadar uzanan dişleri de unutmayalım.

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    Makyajlı Peugeot 3008’in arka bölümündeki değişim öndeki kadar yoğun değil. Fransız marka bu alandaki stop grubunu elden geçirmiş ve Full LED aydınlatmaların daha modern görünmesini sağlamış. Bunun yanı sıra arka tamponun alt kısmı da küçük revizyonlar görmüş. İç mekanda ise dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğramış ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı kullanılmış.

    Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de Active Prime, Allure, GT Selection ve GT olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Makyajlı 3008'in kaputu altındaki seçeneklere baktığımızda ise benzinli tarafında sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üreten 1.2 ve 1.6 litre üniteler görmekteyiz. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 litre BlueHDi karşımıza çıkıyor. Tüm modellerde 8 ileri tam otomatik şanzıman standart.

    Makyajlı Peugeot 3008 fiyat listesi şöyle:

    Model Fiyat
    Benzin -
    ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 423.000 TL
    ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 465.000 TL
    GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 495.000 TL
    GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 535.000 TL
    Dİzel -
    ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 440.000 TL
    ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 465.000 TL
    GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 495.000 TL
    GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 535.000 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN291 (B K) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yorumlarda da bol bol yazılmış. Fiyatı görünce insanın ne resmine donanımına bakası gelmiyor.
    Yanıtla +39
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    tanreall (Güray Öztürk) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    En boş, benzinli 423.000 TL.

    Hayaldi, gerçek oldu.
    Yanıtla +28
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    BenYoruldumHayat 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be yarım milyona pejo

    3 sene önce deseler hayal derdim
    Yanıtla +25
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    sadecedogan (Doğan Atik) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hey Maşallah heyy !!!

    Başlangıç fiyatına baksana 423,000₺

    Daha artık arabalara el sürülmüyor hiç elimizdekine şükretmek gerek
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    Diktatör58 (Yahya ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tipsiz bulan tek benmiyim? Nerde o 206 306 406 coupeler
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    BatuDemirci (Batuhan Demirci) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar 8.44 iken dizel GT line fiyatı 482.000₺ idi sanırım.

    Dolar 7.67 iken dizel GT fiyatı 535.000₺ olması ayıp.

    Olayın farkında olan müşteriler için de terbiyesizlik.

    - Yaklaşık en az %8 indirim gelmesi gerekirken bu zammın açıklaması yok. Yeni kasa meni kasa hikaye! KORKUNÇ FİYATLAMA VAR..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    turkeril (İlker Türker) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BatuDemirci
    Muazzam kâr marjı ile çalışıyorlar!
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    207m 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar liste fiyatı. Kampanyalı fiyatlar 20 kasımda açıklanacak. Ön sipariş verenede kampanyalı fiyatlar üzerinden 7.500 TL daha indirim yapacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    turkeril (İlker Türker) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) 207m
    O zaman ölüm sıtma durumları var 😀
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    dermeister01 (burak sezgin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam tasarımı şık araba şu bir gerçek ki markasından dolayı ilk çıktığında kimse yüzüne bakmıyordu şimdi piyasanın bir numarası oldu çünkü alım gücümüz düştü ve daha önce burun kıvırdıklarımız bizim için cazibeli hale geldi. İşin kötü yanı peugeot bile alamaycak hale geldik... Bu bir dramdır.
    Yanıtla +1
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    yuzyirmi 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok özenti olacak ama olsun.

    Dolar 7.66 Olmuş, Araba Alınmaz Bu Zamanda
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    onur1301 2 sa. ( Mesaj Silindi ) yuzyirmi
    Dolar artsa bile fiyatı 200-250 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Malum vergiler yüzünden böyle.
    Yanıtla +1
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    CengizGurkan 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu hale getirenler utansın.
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    cormen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu araç ne zamandır piyasada ki bir de makyajlısı çıkmış?
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    celik44 (hmt çlk) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) cormen
    Son kasa 2016
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    uraltay85 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    vwnin 435lik aracı 365e verdiği gibi yapmazsa, he ya satarlar şubatın 31inde...
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    Ucan Hollandalı 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dunyaya asgari ücretli çalışmaya gelir misin deseler de orta parmak gösterirdim

    Ne diye kendime rezillik çektirem

    Şuna bak 2300 lira alsan ömrünü vermen lazım şunun için

    Ne diye caba gösterimki

    Lafa gelince buyuyozz moruq diye şahıslara lafım
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    21805 kez okundu.
    30 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, makyajlı peugeot 3008 ve
    3 etiket daha yeni 3008 fiyat makyajlı 3008 fiyat Bilim ve Teknoloji
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