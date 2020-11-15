Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de: İşte fiyatı

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Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Peugeot 3008, iki ay gibi kısa bir sürenin ardından Türkiye pazarına giriş yaptı. Makyajlı Peugeot 3008 fiyatı 423.000 TL'den başlıyor.

Daha dinamik bir tasarıma kavuşan makyajlı 3008’de markanın diğer yeni modelleri 508 ve 2008’den izler görmek mümkün. Fransız markanın yeni tasarım ızgarası, şekli ve grafikleri yenilenen LED farlar, burun kısmına eklenen 3008 rozeti ve yeni hava girişlerine sahip ön tampon, makyajlı 3008’de dikkat çeken değişiklikler arasında. Elbette farların ucundan tamponun alt kısmına kadar uzanan dişleri de unutmayalım.

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Makyajlı Peugeot 3008’in arka bölümündeki değişim öndeki kadar yoğun değil. Fransız marka bu alandaki stop grubunu elden geçirmiş ve Full LED aydınlatmaların daha modern görünmesini sağlamış. Bunun yanı sıra arka tamponun alt kısmı da küçük revizyonlar görmüş. İç mekanda ise dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğramış ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı kullanılmış.

Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de Active Prime, Allure, GT Selection ve GT olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Makyajlı 3008'in kaputu altındaki seçeneklere baktığımızda ise benzinli tarafında sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üreten 1.2 ve 1.6 litre üniteler görmekteyiz. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 litre BlueHDi karşımıza çıkıyor. Tüm modellerde 8 ileri tam otomatik şanzıman standart.

Makyajlı Peugeot 3008 fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Benzin - ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 423.000 TL ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 465.000 TL GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 495.000 TL GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 535.000 TL Dİzel - ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 440.000 TL ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 465.000 TL GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 495.000 TL GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 535.000 TL

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