Renault Kardian SUV'un tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı

2024 Renault Kardian'ın ön tarafında markanın yeni logosu ile birlikte ince LED aydınlatmalar kendini gösteriyor. Önden çok belli olmasa da yandan bakıldığında ön kaputun kompakt modeli oldukça kaslı ve güçlü gösterdiğini söylemek mümkün. Ayrıca, ince aydınlatmaların ortadaki panjur boyunca uzanan ince bir krom şeritle birbirine bağlandığını görmekteyiz.
Renault Kardian, Fransız markanın Avrupa dışındaki yeni ürün atağının ilk adımı olacak. Söz konusu modelin 25 Ekim'de Rio de Janeiro'da tanıtılması planlanıyor. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.