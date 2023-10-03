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    Renault Kardian SUV'un tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı

    Renault, Ağustos ayının sonunda yaptığı açıklama ile Kardian adında yeni bir SUV model çıkaracağını duyurmuştu. Kısa süre önce yeni Renault Kardian ile ilgili yeni bir ipucu görselleri paylaşıldı.
    Renault Kardian'ın tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Fransız üretici tarafından paylaşılan görseller, her ne kadar karanlık olsa da yeni Renault Kardian'ın ön tasarımı ve silüeti hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Kardian, önümüzdeki ayın sonunda Brezilya'da resmi olarak tanıtılacak ve Avrupa dışında markanın yeni ön tasarım dilini taşıyan ilk model olacak.

    2024 Renault Kardian'ın ön tarafında markanın yeni logosu ile birlikte ince LED aydınlatmalar kendini gösteriyor. Önden çok belli olmasa da yandan bakıldığında ön kaputun kompakt modeli oldukça kaslı ve güçlü gösterdiğini söylemek mümkün. Ayrıca, ince aydınlatmaların ortadaki panjur boyunca uzanan ince bir krom şeritle birbirine bağlandığını görmekteyiz.

    Renault Kardian'ın tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz belli olmasa da yeni Renault Kardian'ın 4.15 metreden kısa bir B-SUV olacağını biliyoruz. Bazı söylentilere göre Kardian, Dacia Sandero Stepway'in Renault tarafındaki ikizi olacak. Bunun doğru olması durumunda Kardian'ın motor gamında da 65 beygirlik benzinli veya 90 beygirlik turbo benzinli motor gibi seçenekler görmemiz mümkün.

    Renault Kardian, Fransız markanın Avrupa dışındaki yeni ürün atağının ilk adımı olacak. Söz konusu modelin 25 Ekim'de Rio de Janeiro'da tanıtılması planlanıyor. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    en iyi enerji içeceği taxi driver sonu benzin deposu neden hava yapar eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir opel astra 1.6 edition plus yorum

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