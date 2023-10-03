Renault Kardian SUV'un tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Fransız üretici tarafından paylaşılan görseller, her ne kadar karanlık olsa da yeni Renault Kardian'ın ön tasarımı ve silüeti hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Kardian, önümüzdeki ayın sonunda Brezilya'da resmi olarak tanıtılacak ve Avrupa dışında markanın yeni ön tasarım dilini taşıyan ilk model olacak.

2024 Renault Kardian'ın ön tarafında markanın yeni logosu ile birlikte ince LED aydınlatmalar kendini gösteriyor. Önden çok belli olmasa da yandan bakıldığında ön kaputun kompakt modeli oldukça kaslı ve güçlü gösterdiğini söylemek mümkün. Ayrıca, ince aydınlatmaların ortadaki panjur boyunca uzanan ince bir krom şeritle birbirine bağlandığını görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz belli olmasa da yeni Renault Kardian'ın 4.15 metreden kısa bir B-SUV olacağını biliyoruz. Bazı söylentilere göre Kardian, Dacia Sandero Stepway'in Renault tarafındaki ikizi olacak. Bunun doğru olması durumunda Kardian'ın motor gamında da 65 beygirlik benzinli veya 90 beygirlik turbo benzinli motor gibi seçenekler görmemiz mümkün.

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Renault Kardian, Fransız markanın Avrupa dışındaki yeni ürün atağının ilk adımı olacak. Söz konusu modelin 25 Ekim'de Rio de Janeiro'da tanıtılması planlanıyor. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Renault Kardian'ın tasarımına ilişkin yeni görseller paylaşıldı