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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık %60 büyümesi bekleniyor

    BMI araştırma şirketi Türkiye'de elektrikli araçlara artan ilgi neticesinde öngörülerini yukarı yönlü revize ederek 2023-2032 arasında yıllık satışların %60.8 büyümesini bekliyor.
    Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık %60 büyümesi bekleniyor
    BMI araştırma şirketinin raporuna göre Türkiye'de 2022'de %1.3 olan elektrikli otomobil satışının bu sene %4.1'e yükselmesi öngörülüyor.

    Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de sürmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor. 

    Büyüme beklentisi iki katına çıktı

    BMI aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araçlara artan ilgi neticesinde öngörülerini yukarı yönlü revize ederek 2023-2032 arasında yıllık satışların %60.8 büyümesini bekliyor. Bu büyüme rakamı daha önceki %33.2'lik büyüme beklentisinin iki katı kadar. 

    Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık %60 büyümesi bekleniyor
    Öte yandan, Türkiye'de düşük olan ticari araç satışlarının da birkaç yıl içinde önemli derecede artacağı, teşviklerin iyileştirilmesi ve şarj altyapısının gelişmesinin elektrikli araçlardaki büyümeyi destekleyeceği de raporda belirtiliyor.

    Tesla'nın Türkiye'de kendi şarj altyapısına yatırım yapmaya başlamasının da 2032'ye yönelik öngörüleri güçlendireceği ifade ediliyor. Türkiye'de 2023 yılının ocak-ekim döneminde 48.883 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli ve hibrit modellerin toplam satışı ise 127.270 oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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