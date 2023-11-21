Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık %60 büyümesi bekleniyor

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de sürmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.
Büyüme beklentisi iki katına çıktı
BMI aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araçlara artan ilgi neticesinde öngörülerini yukarı yönlü revize ederek 2023-2032 arasında yıllık satışların %60.8 büyümesini bekliyor. Bu büyüme rakamı daha önceki %33.2'lik büyüme beklentisinin iki katı kadar.
Tesla'nın Türkiye'de kendi şarj altyapısına yatırım yapmaya başlamasının da 2032'ye yönelik öngörüleri güçlendireceği ifade ediliyor. Türkiye'de 2023 yılının ocak-ekim döneminde 48.883 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli ve hibrit modellerin toplam satışı ise 127.270 oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.