Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık %60 büyümesi bekleniyor

BMI araştırma şirketinin raporuna göre Türkiye'de 2022'de %1.3 olan elektrikli otomobil satışının bu sene %4.1'e yükselmesi öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de sürmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Büyüme beklentisi iki katına çıktı

BMI aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araçlara artan ilgi neticesinde öngörülerini yukarı yönlü revize ederek 2023-2032 arasında yıllık satışların %60.8 büyümesini bekliyor. Bu büyüme rakamı daha önceki %33.2'lik büyüme beklentisinin iki katı kadar.

Öte yandan, Türkiye'de düşük olan ticari araç satışlarının da birkaç yıl içinde önemli derecede artacağı, teşviklerin iyileştirilmesi ve şarj altyapısının gelişmesinin elektrikli araçlardaki büyümeyi destekleyeceği de raporda belirtiliyor.

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Tesla'nın Türkiye'de kendi şarj altyapısına yatırım yapmaya başlamasının da 2032'ye yönelik öngörüleri güçlendireceği ifade ediliyor. Türkiye'de 2023 yılının ocak-ekim döneminde 48.883 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli ve hibrit modellerin toplam satışı ise 127.270 oldu.

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Türkiye'de elektrikli araç satışları yıllık %60 büyüyecek