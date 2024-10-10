Yeni Renault Twingo E-Tech prototipi görücüye çıkıyor

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Renault, Twingo E-Tech Electric ile birlikte şehir otomobili seçeneklerini zenginleştirmeyi amaçlıyor. 2024 Paris Otomobil Fuarında sergilenecek olan prototipin resmi görselleri paylaşıldı. Tam elektrikli olarak üretilecek olan Twingo'nun sokaklarla buluşması 2026 yılını bulacak.

Fiyatının 20 bin euronun altında olması bekleniyor

Twingo, Avrupa'yı Çinli EV'lerin hükmünden kurtarmak için önemli bir adım atıyor. Avrupa pazarına kısa bir bakış atarsak, 20 bin €'nun altında yalnızca iki elektrikli seçenek (Dacia Spring ve Leapmotor T03) olduğunu görüyoruz. İronik şekilde her ikisi de Çin'de üretiliyor.

Elektrikli Twingo, Slovenya'da üretilecek: 2026'da geliyor 2 ay önce eklendi

Bu fiyat eşiğinin üzerinde ise sırasıyla 25 bin € (935 bin ₺) ve 24 bin €'ya (900 bin ₺) satılan elektrikli Fiat Grande Panda ve Citroën e-C3 gibi Avrupa'nın elektrikli yeni dalgasının temsilcileri yer alıyor. Çin'le rekabet planlarının kökü, üretim sürecini kısaltmaktan geçiyor.

CTO Gilles Le Borgne, Automotive News Europe'a verdiği bir demeçte, bir Renault Clio'nun yaklaşık 14 saatte ve yeni Renault 5'in 10 saatin biraz altında bir sürede monte edildiğini belirterek, elektrikli Renault Twingo'nun 10 saatten çok daha az sürede üretileceğini vadetti.

Renault 5 ve Twingo yüzde 70 oranla aynı parçalardan oluşacak ve benzer boyutları sayesinde üretim maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekilecek. Le Borgne, Twingo'nun mimarisinin temelde R5'inkiyle aynı olacağını, ön tarafın kısaltılacağını ve arka süspansiyonun revize edileceğini söyledi. 2026'dan itibaren yollarda olması planlanan Twingo'nun üretimi, geçmişte önceki nesil Twingo'nun da üretimini üstlenen Slovenya'nın Novo Mesto kentindeki Revoz fabrikasında gerçekleşecek. Fabrikanın planlanan üretim kapasitesi ise yılda 150.000 otomobil seviyesinde olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Renault Twingo E-Tech prototipi görücüye çıkıyor