Yeni Renault Twingo E-Tech prototipi görücüye çıkıyor

Fiyatının 20 bin euronun altında olması bekleniyor
Twingo, Avrupa'yı Çinli EV'lerin hükmünden kurtarmak için önemli bir adım atıyor. Avrupa pazarına kısa bir bakış atarsak, 20 bin €'nun altında yalnızca iki elektrikli seçenek (Dacia Spring ve Leapmotor T03) olduğunu görüyoruz. İronik şekilde her ikisi de Çin'de üretiliyor.
Bu fiyat eşiğinin üzerinde ise sırasıyla 25 bin € (935 bin ₺) ve 24 bin €'ya (900 bin ₺) satılan elektrikli Fiat Grande Panda ve Citroën e-C3 gibi Avrupa'nın elektrikli yeni dalgasının temsilcileri yer alıyor. Çin'le rekabet planlarının kökü, üretim sürecini kısaltmaktan geçiyor.
CTO Gilles Le Borgne, Automotive News Europe'a verdiği bir demeçte, bir Renault Clio'nun yaklaşık 14 saatte ve yeni Renault 5'in 10 saatin biraz altında bir sürede monte edildiğini belirterek, elektrikli Renault Twingo'nun 10 saatten çok daha az sürede üretileceğini vadetti.
Renault 5 ve Twingo yüzde 70 oranla aynı parçalardan oluşacak ve benzer boyutları sayesinde üretim maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekilecek. Le Borgne, Twingo'nun mimarisinin temelde R5'inkiyle aynı olacağını, ön tarafın kısaltılacağını ve arka süspansiyonun revize edileceğini söyledi.
2026'dan itibaren yollarda olması planlanan Twingo'nun üretimi, geçmişte önceki nesil Twingo'nun da üretimini üstlenen Slovenya'nın Novo Mesto kentindeki Revoz fabrikasında gerçekleşecek. Fabrikanın planlanan üretim kapasitesi ise yılda 150.000 otomobil seviyesinde olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.