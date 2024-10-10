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    Yeni Renault Twingo E-Tech prototipi görücüye çıkıyor

    Geleceğin en ucuz elektrikli araçlarından biri olması beklenen yeni nesil Renault Twingo E-Tech önümüzdeki hafta düzenlenecek 2024 Paris Otomobil Fuarında tanıtılacak.
    Yeni Renault Twingo E-Tech prototipi görücüye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Renault, Twingo E-Tech Electric ile birlikte şehir otomobili seçeneklerini zenginleştirmeyi amaçlıyor. 2024 Paris Otomobil Fuarında sergilenecek olan prototipin resmi görselleri paylaşıldı. Tam elektrikli olarak üretilecek olan Twingo'nun sokaklarla buluşması 2026 yılını bulacak.

    Fiyatının 20 bin euronun altında olması bekleniyor

    Twingo, Avrupa'yı Çinli EV'lerin hükmünden kurtarmak için önemli bir adım atıyor. Avrupa pazarına kısa bir bakış atarsak, 20 bin €'nun altında yalnızca iki elektrikli seçenek (Dacia Spring ve Leapmotor T03) olduğunu görüyoruz. İronik şekilde her ikisi de Çin'de üretiliyor.

    Bu fiyat eşiğinin üzerinde ise sırasıyla 25 bin € (935 bin ₺) ve 24 bin €'ya (900 bin ₺) satılan elektrikli Fiat Grande Panda ve Citroën e-C3 gibi Avrupa'nın elektrikli yeni dalgasının temsilcileri yer alıyor. Çin'le rekabet planlarının kökü, üretim sürecini kısaltmaktan geçiyor. 

    CTO Gilles Le Borgne, Automotive News Europe'a verdiği bir demeçte, bir Renault Clio'nun yaklaşık 14 saatte ve yeni Renault 5'in 10 saatin biraz altında bir sürede monte edildiğini belirterek, elektrikli Renault Twingo'nun 10 saatten çok daha az sürede üretileceğini vadetti.

    Renault 5 ve Twingo yüzde 70 oranla aynı parçalardan oluşacak ve benzer boyutları sayesinde üretim maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekilecek. Le Borgne, Twingo'nun mimarisinin temelde R5'inkiyle aynı olacağını, ön tarafın kısaltılacağını ve arka süspansiyonun revize edileceğini söyledi.

    2026'dan itibaren yollarda olması planlanan Twingo'nun üretimi, geçmişte önceki nesil Twingo'nun da üretimini üstlenen Slovenya'nın Novo Mesto kentindeki Revoz fabrikasında gerçekleşecek. Fabrikanın planlanan üretim kapasitesi ise yılda 150.000 otomobil seviyesinde olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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