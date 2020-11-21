Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı

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Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün de filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı.

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Görüntülerde ne yazık ki oyuncuları göremiyoruz ancak filmin geçeceği ortamları görebiliyoruz. Racoon City Polis Departmanı'na ait olan bir helikopteri ve korkunç bir yerin girişi belli oluyor. Yer ise ilk oyunda bulunan Spencer Malikanesi'ni bir hayli andırıyor.

Elbette bu görüntülere bakarak film hakkında konuşmak çok da doğru olmaz ancak oyunun havasını hissettirebilecek gibi duruyor. Filmin yayın tarihi veya bir yayın dönemi hala bilinmiyor. Ancak filmin hazırlıkları başladığına göre yakın zamanda filmden daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Filmin oyuncu kadrosu ve rolleri ise şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao.

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