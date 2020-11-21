Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 72 kişi burada

    Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı

    Seriyi yeniden başlatacak olan Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Ne yazık ki görüntülerde oyuncular yok ancak filmin ortamın dair detaylar görebiliyoruz.
    20 dk.
    176
    72
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün de filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ms. Marvel dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor"

    Görüntülerde ne yazık ki oyuncuları göremiyoruz ancak filmin geçeceği ortamları görebiliyoruz. Racoon City Polis Departmanı'na ait olan bir helikopteri ve korkunç bir yerin girişi belli oluyor. Yer ise ilk oyunda bulunan Spencer Malikanesi'ni bir hayli andırıyor.

    Elbette bu görüntülere bakarak film hakkında konuşmak çok da doğru olmaz ancak oyunun havasını hissettirebilecek gibi duruyor. Filmin yayın tarihi veya bir yayın dönemi hala bilinmiyor. Ancak filmin hazırlıkları başladığına göre yakın zamanda filmden daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Filmin oyuncu kadrosu ve rolleri ise şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı Sonraki 1970'lerde geçen "Batman: Soul of the Dragon" animasyonundan ilk fragman paylaşıldı 2 sa. 2021'in ilk çeyreğinde gelecek 5 telefon, Snapdragon 875 ve 100W hızlı şarja sahip olacak 3 sa. Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım) 3 sa. Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı 3 sa. Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor 4 sa. Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir 4 sa. Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı 5 sa. Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir 6 sa. Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek 6 sa. EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu 7 sa. The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor 7 sa. iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor 8 sa. Ülkemizde faz-3 çalışmaları yapılan koronavirüs aşısına büyük talep: Gün bitmeden 20 bin başvuru 8 sa. X-tra ile kamera bataryaları kökten değişiyor 8 sa. Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var 9 sa. Disney, Black Widow'u internette yayınlamayı düşünmüyor 9 sa. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu 17 sa. Simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı 18 sa. HBO, The Last of Us dizisi için yeşil ışık yaktı 19 sa. Deadpool 3 için çalışmalar başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    PlayStation 5 Piyasaya Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    PlayStation Store'da Black Friday İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız