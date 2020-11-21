The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor

Tam Boyutta Gör

Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak artık popüleriğini biraz kaybetmiş olan The Walking Dead dizisi 10. sezonuna 6 ek bölüm eklemek için dönüyor.

İlginizi Çekebilir

Dexter'ın yeni sezonunun hikayesi detaylandırıldı

Ayrıca Bkz. "Popüler bilim-kurgu romanından uyarlanan Chaos Walking'ten etkileyici fragman"

Dizi 10. sezon finalini geçtiğimiz ay yapmıştı normalde ancak final bölümünden önce dizinin 6 ekstra bölüm ile 10. sezonun uzatılacağı söylenmişti. Şimdi de bu 6 bölümün yayın tarihi açıklandı. Dizi ekstra 6 bölümü 28 Şubat 2021'de başlıyor. Açıklanmamış ancak yine dizi haftalık olarak yayınlancaktır.

Bu 6 bölüm hem 10. sezonun finalini pekiştirecek hem de 11. sezon için bir hazırlık olacak. Yani aslında tamamen geçiş bölümleri olacak. Bu bölümler diziye yeni dönen Magie karakterinin dönüşü ile ilgili bazı soruları da yanıtlayacak.

Ayrıca 11. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ancak elbette bu, evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor. Daryl ve Carol karakterine odaklanan bir dizi ve her bölümün ayrı bir hikaye anlatacağı antoloji dizisi önümüzdeki yıllarda yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.