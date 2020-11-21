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    The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor

    Uzun yıllardır devam eden ancak hala kendine özel bir kitlesi olan The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra altı bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihi de belli oldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor
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    Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak artık popüleriğini biraz kaybetmiş olan The Walking Dead dizisi 10. sezonuna 6 ek bölüm eklemek için dönüyor.

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    Dizi 10. sezon finalini geçtiğimiz ay yapmıştı normalde ancak final bölümünden önce dizinin 6 ekstra bölüm ile 10. sezonun uzatılacağı söylenmişti. Şimdi de bu 6 bölümün yayın tarihi açıklandı. Dizi ekstra 6 bölümü 28 Şubat 2021'de başlıyor. Açıklanmamış ancak yine dizi haftalık olarak yayınlancaktır.

    Bu 6 bölüm hem 10. sezonun finalini pekiştirecek hem de 11. sezon için bir hazırlık olacak. Yani aslında tamamen geçiş bölümleri olacak. Bu bölümler diziye yeni dönen Magie karakterinin dönüşü ile ilgili bazı soruları da yanıtlayacak.

    Ayrıca 11. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ancak elbette bu, evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor. Daryl ve Carol karakterine odaklanan bir dizi ve her bölümün ayrı bir hikaye anlatacağı antoloji dizisi önümüzdeki yıllarda yayınlanacak.



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    ozcandagdevirdi

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    22 saat önce
    kayamtky

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    1 gün önce
    aspirin_00

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    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi nin ilk 2 sezonu efsaneydi sonrası komple çöplük fear walking dead başladım dram ve korku türü yapılmış kesinlikle bu çöp ana diziye çakar
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    KaleyDeskop (ali ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendini tekrar etmesi hep ormanlık alanda dizinin geçmesi beni diziden soğuttu. hele o carol yok mu tam itici bir karakter..
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    sadrag 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dikkat SPOILER!



    Bu dizinin en sevdiğim ve aynı zamanda en çok nefret ettiğim özelliği hiçbir karaktere acımamasıydı. Özellikle Negan'ın senaryoya dahil olduğu sezon bana göre dizinin zirve noktasıydı. Fakat Rick karakteri diziden çıkınca acayip soğudum. Senaryonun bağlanması için herşey tam kıvamına gelmişken dizi bir anda sıradanlaştı benim gözümde.. Neyse, bir dönemi bu diziyle geçirmiş olduk en azından..
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