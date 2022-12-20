Porsche Taycan'ın evde şarj olma süresini yarıya düşüren güncelleme

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Porsche, yeni elektrikli modeller üzerinde çalışırken mevcut otomobili Taycan'ı güncellemeyi de ihmal etmiyor. Buna göre Porsche Taycan sahipleri, Alman markanın sunduğu yeni dahili şarj ünitesiyle araçlarının evde şarj olma süresini kısaltabilecek.

Bunun için Porsche Taycan sahiplerinin 1850 dolarlık yeni dahili şarj modülünü satın alması ve şirketin servis noktalarından birinde yaklaşık 12 saat sürecek bir işlem sonucunda otomobiline entegre ettirmesi gerekiyor. Bu yeni şarj modülünün Porsche'nin evlere kurulabilen yeni duvar tipi şarj ünitesiyle birleştiğinde seviye 2 AC şarj süresini yarıya kadar azalttığı belirtiliyor. Bu ünitenin fiyatı da yaklaşık 1600 dolar.

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Durumu batarya seçenekleri üzerinden örneklendiren Porsche, "Performans Batarya" ile donatılmış Taycan modellerinde yeni 19.2 kW dahili şarj modülüyle 0'dan yüzde 100'e seviye 2 şarj süresinin 9.5 saatten 4.8 saate kadar dürüşülebildiğini belirtiyor. Performans Batarya Plus seçeneğinde ise yine aynı şekilde seviye 2 AC şarj süresi 10 saatin biraz üzerindeyken yeni şarj modülüyle 5 saat civarına kdar iniyor.

Bu güncellemenin Porsche Taycan'ın performansına herhangi bir etkisi yok. Sadece aracın evde çok daha hızlı şarj olmasını ve sürüşe daha çabuk hazırlanmasını sağlayacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni dahili şarj ünitesi mevcut Taycan modellerine entegre edilebildiği gibi yeni modellerde de opsiyon olarak tercih edilebiliyor olacak.

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Yeni şarj modülü, Porsche Taycan'ın evde şarj süresini kısaltıyor