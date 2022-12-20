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    Porsche Taycan'ın evde şarj olma süresini yarıya düşüren güncelleme

    Elektrikli Porsche Taycan sahipleri, şirketin 1850 dolara sunduğu yeni 19.2 kW'lık dahili şarj modülünü satın alıp en yakın servis noktasında aracına entegre ettirerek şarj süresini azaltabiliyor.
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    Yeni şarj modülü, Porsche Taycan'ın evde şarj süresini kısaltıyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Porsche, yeni elektrikli modeller üzerinde çalışırken mevcut otomobili Taycan'ı güncellemeyi de ihmal etmiyor. Buna göre Porsche Taycan sahipleri, Alman markanın sunduğu yeni dahili şarj ünitesiyle araçlarının evde şarj olma süresini kısaltabilecek.

    Bunun için Porsche Taycan sahiplerinin 1850 dolarlık yeni dahili şarj modülünü satın alması ve şirketin servis noktalarından birinde yaklaşık 12 saat sürecek bir işlem sonucunda otomobiline entegre ettirmesi gerekiyor. Bu yeni şarj modülünün Porsche'nin evlere kurulabilen yeni duvar tipi şarj ünitesiyle birleştiğinde seviye 2 AC şarj süresini yarıya kadar azalttığı belirtiliyor. Bu ünitenin fiyatı da yaklaşık 1600 dolar.

    Durumu batarya seçenekleri üzerinden örneklendiren Porsche, "Performans Batarya" ile donatılmış Taycan modellerinde yeni 19.2 kW dahili şarj modülüyle 0'dan yüzde 100'e seviye 2 şarj süresinin 9.5 saatten 4.8 saate kadar dürüşülebildiğini belirtiyor. Performans Batarya Plus seçeneğinde ise yine aynı şekilde seviye 2 AC şarj süresi 10 saatin biraz üzerindeyken yeni şarj modülüyle 5 saat civarına kdar iniyor.

    Bu güncellemenin Porsche Taycan'ın performansına herhangi bir etkisi yok. Sadece aracın evde çok daha hızlı şarj olmasını ve sürüşe daha çabuk hazırlanmasını sağlayacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni dahili şarj ünitesi mevcut Taycan modellerine entegre edilebildiği gibi yeni modellerde de opsiyon olarak tercih edilebiliyor olacak. 

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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