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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Seat Leon için ilk fiyat bilgisi geldi: İşte yeni Leon fiyatı

    Seat Türkiye, ülkemize ilk gelen 2020 model Seat Leon'un fiyatını açıkladı. Diğer 2021 modellerin fiyatı da yakında belli olacak. İlk versiyon 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR olarak karşımızda.
    2 sa.
    2,9b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    4

    Yeni Seat Leon için ilk fiyat bilgisi geldi: İşte yeni Leon fiyatı
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    Yeni Seat Leon, tanıtılmasının üzerinden bir yıl gibi uzun bir süre geçmesinin ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. Otomobilin Türkiye'deki satışıyla ilgili hazırlıklar sürerken, ilk gelen yeni Seat Leon'un fiyatı da belli oldu.

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    Markanın açıkladığı fiyat listesine baktığımızda, ilk gelen 2020 model Seat Leon'un fiyatının 231.500 TL olarak belirlendiğini görüyoruz. Otomobilin net fiyatı 129.775 TL olarak açıklandı. Bu fiyat yeni Seat Leon'un 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR versiyonu için geçerli.

    Yeni Seat Leon'un 2021 model yılı fiyatlarının da kısa süre sonra belli olmasını bekleyebiliriz. Yeni Leon'un ilk etapta yüzde 50 ÖTV dilimine giren manuel şanzımanlı versiyonları satışa sunulacak. Yüzde 80'lik ÖTV dilimine giren otomatik şanzımanlı yeni Seat Leon'lar ise şubat ayında gelecek.

    Yeni Seat Leon geçtiğimiz haftalarda Autobest 2021 ödülünün sahibi olmuştu. Yeni Leon'a "Avrupa'da 2021 yılının satın alınabilecek en iyi otomobili-Best Buy Car of Europe 2021" ünvanı verilmişti. Yeni Seat Leon'un özelliklerini buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.



    Kaynakça https://twitter.com/eozpeynirci/status/1351887395411656706 https://www.seat.com.tr/seatweb_files/MY20/Yeni_SEAT_Leon/Yeni_SEAT_Leon_MY20_Fiyatlari.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A AntiFANBOY (Mehmet Özülkü) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sahibindende ESKİ KASA 0 km (stokçu spec) FR manuel leon en düşük 250.000 TL. Eski kasa leoncular şuanda gruplarda ağlıyor ve doğuşa küfür ediyorlar. Tek istedikleri yeni leonun %80lik dilimden gelmesiydi ama olmadı.

    Sahibindende Leonculara maksimum 210.000 tl teklif edin arkadaşlar. Çıldırsınlar
    Sahibindende ESKİ KASA 0 km (stokçu spec) FR manuel leon en düşük 250.000 TL. Eski kasa leoncular şuanda gruplarda ağlıyor ve doğuşa küfür ediyorlar. Tek istedi...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    daswagen (D DD) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yükseltilen piyasaya adeta bir tokat, adeta bir cansuyu bu fiyat.
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    mahmut_emmi 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf otomatik vites diye 130 hp lik B segmenti 208 alacağıma, bunu alırdım ben araba alacak olsam. ama herkes ben değil, çoğu otomatik vites delisi.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    V volvoxx10 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    1.0 style 200 bin altına gelirse fırsatçılara benden soğuk su :d
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geçenlerde dizel otomatik eh işte dolulukta Crossland'i 237'ye bırakıyorlardı. Bu iki araç şu an piyasanın en mantıklı araçları bence.
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    fractal design (Evren ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim güzel araç olmuş. Fiyatı da rekabetçi piyasaya göre. Vay be 230bin TL olan araç fiyatına rekabetçi dedim.

    Suda pişen kurbağa misali suyumuz güzel ısınmış.
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    D DH Misafiri 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne yapayım cam tavansız FR'ı? Mk3 FR devam.
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    M Mustafaa000 28 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1.3 130 bg olaydı iyidi
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    erka1907 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    sw kasa da acayip duruyor ha.
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayilerde araç olmayacağı için galericiler yine 300+ fiyat çekerler.
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    electrun (test test) 13 dk. ( Mesaj Silindi ) MadeGuy
    Sozde 231k fiyatli 1.0 golf manuel gibi laf olsun liste dolsun, fiyati gorup musteriye gel gel olsun diye dusunmezler insallah. Eger gercekten o fiyattan satarlarsa iyi satar
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    Pasha37 (Aziz Akın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küçük bir güncelleme geldiği an ile %80 lik ötv dilimine girecek.



    P.Cam tavanın standart olmadığını opsiyon olduğunu unutmayın. Sanruf istenirse zaten %80 lik dilime otomatik giricek.



    1.5 DSG P.Cam tavan ile 300 bin lira aşagısı hayal...



    Nacizane fikrim 1.5 otomatik fr sahibi olanlar daha karlı satıp yeni kasaya cüzzi farklarla geciceklerdir.
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    C cafzafer2 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apaçi Mk3 sahibleri o fiyata vermezler algı yalan falan diyorlar

    asdasjdasjdajsdjasdjasjdjasdjas

    error....
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    M Melikşah_38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper fiyat, 208 gibi 2 kişilik basık araç yerine aynı paraya c sınıf vag kalitesi
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