Yeni Seat Leon için ilk fiyat bilgisi geldi: İşte yeni Leon fiyatı

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Yeni Seat Leon, tanıtılmasının üzerinden bir yıl gibi uzun bir süre geçmesinin ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. Otomobilin Türkiye'deki satışıyla ilgili hazırlıklar sürerken, ilk gelen yeni Seat Leon'un fiyatı da belli oldu.

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Markanın açıkladığı fiyat listesine baktığımızda, ilk gelen 2020 model Seat Leon'un fiyatının 231.500 TL olarak belirlendiğini görüyoruz. Otomobilin net fiyatı 129.775 TL olarak açıklandı. Bu fiyat yeni Seat Leon'un 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR versiyonu için geçerli.

Yeni Seat Leon'un 2021 model yılı fiyatlarının da kısa süre sonra belli olmasını bekleyebiliriz. Yeni Leon'un ilk etapta yüzde 50 ÖTV dilimine giren manuel şanzımanlı versiyonları satışa sunulacak. Yüzde 80'lik ÖTV dilimine giren otomatik şanzımanlı yeni Seat Leon'lar ise şubat ayında gelecek.

Yeni Seat Leon geçtiğimiz haftalarda Autobest 2021 ödülünün sahibi olmuştu. Yeni Leon'a "Avrupa'da 2021 yılının satın alınabilecek en iyi otomobili-Best Buy Car of Europe 2021" ünvanı verilmişti. Yeni Seat Leon'un özelliklerini buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

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