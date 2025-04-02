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    Otomobil fiyatları artıyor, Trump vergileri can yakacak

    İthal otomobillere ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı alan Trump, dev bir sektörü ateşe atmış durumda. Otomobil üreticilerini büyük bir kriz bekliyor.    
    Donald Trump Tam Boyutta Gör
    Donald Trump’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, ülkesinin haklarını savunmak bahanesiyle ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergileri global ekonomiyi sarsmaya başladı. Son vergiler ise otomotiv sektöründe alarm zillerini çaldırdı. 

    Trump can yakıyor

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Trump hükümetinin ithal otomobillere ek yüzde 25 gümrük vergisi kararının sektörde önemli dalgalanmalara yol açacağını belirtti. Özellikle Japonya, Almanya ve Güney Kore menşeli araç üreticileri olumsuz etkilenecekken, otomobil fiyatlarında da yüzde 8-12 arasında artışlar bekleniyor. 

    Ayrıca otomotiv yan sanayisinin de tedarik zincirindeki aksamalardan etkileneceği ve bazı modellerin üretiminde gecikmeler olabileceği ön görülüyor. Diğer taraftan Ford gibi büyük ölçüde yerli üretim yapan firmaların bu durumdan kısmen kazanç sağlayabileceği, bazı markaların Kuzey Amerika kıtasında üretim kapasitelerini arttırmak zorunda kalacakları da ifade ediliyor. 

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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