Avatar: The Last Airbender'ın devam dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Avatar: Seven Havens için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk resmi görsel paylaşıldı. Yayınlanan bu ilk görsel, Seven Havens'ın görsel tarzının orijinal diziden biraz farklı olacağını gösteriyor.
Avatar: Seven Havens'ı Orijinal Dizinin Yaratıcıları Hazırlıyor
Orijinal dizinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun hazırladığı Avatar: Seven Havens, The Last Airbender gibi 2D bir animasyon dizisi olacak ve toplam 26 bölümden oluşacak. Bu 26 bölüm iki cilt hâlinde yayınlanacak. Ancak şimdilik bir yayın tarihi açıklanmadı.
Avatar: Seven Havens, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor. Bu yolculukta ona uzun zaman sonra karşılaştığı kayıp ikizi eşlik ediyor. İkisinin, insanlığın son kalesi düşmeden kendi kökenlerine dair gizemi çözmeleri ve diyarı kurtarmaları gerekiyor.
Bu arada orijina dizinin hikâyesini sürdürecek ve doğrudan Aang ve arkadaşlarına odaklanacak bir animasyon film de hazırlanıyor. The Legend of Aang: The Last Airbender adını taşıyan bu film, 9 Ekim 2026'da çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya