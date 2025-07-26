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    Anlık Bildirim

    Avatar: The Last Airbender'ın devam dizisinden ilk görsel paylaşıldı

    Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden olan Avatar: The Last Airbender yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Avatar: Seven Havens adını taşıyan devam dizisinden ilk görsel paylaşıldı.

    Avatar: The Last Airbender, Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen dizilerinden olan Avatar: The Last Airbender, yeni bir devam dizisine kavuşuyor. Avatar: Seven Havens adını taşıyan bu devam dizisi, hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyacak ve Avatar olarak seçilen yeni bir karaktere odaklanacak.

    Avatar: Seven Havens için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk resmi görsel paylaşıldı. Yayınlanan bu ilk görsel, Seven Havens'ın görsel tarzının orijinal diziden biraz farklı olacağını gösteriyor.

    Avatar: Seven Havens'ı Orijinal Dizinin Yaratıcıları Hazırlıyor

    Orijinal dizinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun hazırladığı Avatar: Seven Havens, The Last Airbender gibi 2D bir animasyon dizisi olacak ve toplam 26 bölümden oluşacak. Bu 26 bölüm iki cilt hâlinde yayınlanacak. Ancak şimdilik bir yayın tarihi açıklanmadı.

    Avatar: Seven Havens, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor. Bu yolculukta ona uzun zaman sonra karşılaştığı kayıp ikizi eşlik ediyor. İkisinin, insanlığın son kalesi düşmeden kendi kökenlerine dair gizemi çözmeleri ve diyarı kurtarmaları gerekiyor.

    Bu arada orijina dizinin hikâyesini sürdürecek ve doğrudan Aang ve arkadaşlarına odaklanacak bir animasyon film de hazırlanıyor. The Legend of Aang: The Last Airbender adını taşıyan bu film, 9 Ekim 2026'da çıkacak.

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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