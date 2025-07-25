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    Sinemada bu hafta: Fantastik Dörtlü, La La Land, Happy Gilmore 2 (25 Temmuz 2025)

    Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında, Marvel'ın Fantastik Dörtlü filmi geliyor. Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ilk Fantastik Dörtlü filmi olan bu yapıma dair ilk yorumlar oldukça umutlu. Onun yanı sıra yedi yeni film daha gösterime girerken, La La Land de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)

    Sinemada bu hafta: 25 Temmuz 2025 Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın en sevilen kahramanları arasında yer alan Fantastik Dörtlü, nihayet Marvel Sinematik Evreni'ne katılıyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Fantastik
    • Yönetmen: Matt Shakman
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner

    WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.

    2️⃣ Aşıklar Şehri (La La Land)

    Aşıklar Şehri (La La Land) Tam Boyutta Gör
    Eski filmleri yeniden vizyona sokma furyası La La Land ile devam ediyor. Altı dalda Oscar kazanan La La Land, müzik ve tutkunun iç içe geçtiği büyüleyici bir aşk hikâyesi anlatıyor.
    • Tür: Romantik, Müzikal
    • Yönetmen: Damien Chazelle
    • Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons

    Hırslı bir caz piyanisti olan Sebastian ile oyuncu olma hayali kuran Mia'nın yolları Los Angeles’ta kesişir. Kariyer hedefleri ve kişisel arzuları arasında denge kurmaya çalışırken birbirlerine aşık olurlar. Ancak bu ışıklı şehirde aşkı yaşatmak o kadar kolay değildir. Renkli dans sahneleri, nostaljik anlatımı ve melankolik finaliyle film, hayallerin peşinden gitmenin bedelini ve aşkın zamanla sınanan doğasını işleyen modern bir klasik.

    3️⃣ İntikam Operasyonu (Long Gone Heroes)

    İntikam Operasyonu (Long Gone Heroes) Tam Boyutta Gör
    Aksiyon türündeki Long Gone Heroes, kadrosunda barındırdığı Josh Hutcherson, Frank Grillo, Andy Garcia, Melissa Leo isimlerle dikkat çekiyor.
    • Tür: Aksiyon, Drama, Suç
    • Yönetmen: John Swab
    • Oyuncular: Josh Hutcherson, Frank Grillo, Andy Garcia, Melissa Leo

    Hayattan kopmuş, umudunu yitirmiş Briggs, kayıp gazeteci olan yeğeni Jennifer’ın izini sürmek üzere Orta Amerika’ya geri döner. Jennifer, yasa dışı bir özel askeri operasyonu araştırırken ortadan kaybolmuştur. Briggs, geçmişiyle yüzleşmek ve yeğenini kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Adım adım ilerledikçe, sadece Jennifer’ın değil, aynı zamanda vicdanının da izini sürer.

    4️⃣ Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum (What Marielle Knows)

    What Marielle Knows Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali'nde ödül adan Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum, ülkemizde bu hafta gösterime giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Frédéric Hambalek
    • Oyuncular: Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi

    12 yaşındaki Marielle bir sabah zihin okumaya başlar—ve sıradan bir ailenin sırlarla dolu hayatı çığrından çıkar. Bastırılmış düşünceler, unutulmak istenen anılar ve küçük yalanlar bir anda ortaya saçılır.

    5️⃣ Dirsek

    Dirsek Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen bir diğer film olan Dirsek de bu hafta gösterime giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Aslı Özarslan
    • Oyuncular: Melia Kara, Jale Arıkan, Doğa Gürer, Mina Sagdic

    Berlin’de yaşayan Hazal daha 17 yaşındadır. En büyük dileği, hayatta kendisine de bir şans verilmesidir. On sekizinci yaş günü için günlük sıkıntılardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla partilemek ister. Ancak sonu ölümle biten bir olayla tüm dünyası alt üst olacaktır. Hazal, İstanbul’a, yani hiç tanımadığı, yakınlık duymadığı bir şehre ve ülkeye kaçmak zorunda kalır.

    6️⃣ The Final Party

    The Final Party Tam Boyutta Gör
    Daha önce Hep Yek ve Malazgirt 1071 gibi yerli filmler çeken Bilal Kalyoncu, bu kez İngilizce çektiği gerilim filmi The Final Party ile karşımızda.
    • Tür: Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Bilal Kalyoncu
    • Oyuncular: Elia Berthoud, David Christian, Arya Shahbazy

    Mezuniyet öncesi bir okul partisindeki burslu öğrenciler, zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine harekete geçerek yarattıkları bir terör gecesiyle karşı karşıya kalırlar. Tuzakta kalan öğrenciler, şafak vaktine kadar kaos ve şiddetten sağ çıkmak zorundadır.

    7️⃣ Herkes Ölecek (Everyone Is Going to Die)

    Herkes Ölecek (Everyone Is Going to Die) Tam Boyutta Gör
    Korku tutkunlarını bu hafta sinemada üç yeni film bekliyor. Bunlardan ilki Everyone Is Going to Die. ABD'de geçtiğimiz yıl gösterime giren film, yurt dışında pek beğenilmedi.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Craig Tuohy
    • Oyuncular: Jaime Winstone, Chiara D'Anna, Richard Cotton

    Zengin bir adam ve arasını düzeltmeye çalıştığı genç kıız, maskeli iki kadın tarafından rehin alınır. Kabus gibi başlayan bu gün, giderek daha ölümcül bir hâl alacaktır. 

    8️⃣ Şeytanla Bakışma (Don't Look at the Demon)

    Don't Look at the Demon Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı korku filmi Şeytanla Bakışma, çıkışından üç yıl sonra ülkemizde vizyona giriyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Brando Lee
    • Oyuncular: Fiona Dourif, Harris Dickinson, Jordan Belfi, Malin Crépin

    Paranormal olayları soruşturan araştırmacılardan oluşan bir ekip, karanlık bir geçmişe sahip bir evde meydana geldiği iddia edilen bir dizi rahatsızlığı araştırmak üzere Malezya'nın Fraser Tepesi'nin dağlık bölgelerine doğru yola çıkar.

    9️⃣ Mihrez 4

    Mihrez 4 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren üçüncü korku filmi ise bir yerli yapım olan Mihrez 4.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Kemal Danacı
    • Oyuncular: Erol Sertel, Bilgin Metin Yadırgı, Rabia Özkan

    Dinlediği bir hikayenin kendi geçmişinden izler barındırdığını fark eden Ege, olayın yaşandığı Gebeler Köyü’ne gitmeye karar verir. Hikayeyi terk edilmiş bu köyde tanıştığı Selim Hoca’dan dinlediğinde olaylara annesinin sebep olduğunu öğrenir. Köyde kalıp Selim Hoca ile beraber annesinin köye yaptığı büyüyü bozmaya karar verir. Ancak bu o kadar da kolay olmaz.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Netflix'te yayınlanacak yeni Adam Sandler filmi Happy Gilmore 2 geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Happy Gilmore 2

    Happy Gilmore 2 Tam Boyutta Gör
    1996 yapımı Happy Gilmore yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Netflix çatısı altında hazırlanan filmde Gilmore'a yine Adam Sandler hayat veriyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Kyle Newacheck
    • Oyuncular: Adam Sandler, Christopher McDonald, Ben Stiller, Julie Bowen, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Eminem
    • Yayın Tarihi: 25 Temmuz
    • Platform: Netflix

    Yıllar önce bir golf turnuvasında şampiyon olup hayalini gerçekleştiren Happy Gilmore, artık emekli olmuştur. Ancak kızı bir bale okuluna girince, okulun parasını ödeyebilmek için yıllar sonra yeniden golf sahalarına dönmesi gerekir. Ne var ki aradan geçen 30 yılda epey paslanmıştır.

    2️⃣ Dünyalar Savaşı (War of the Worlds)

    Dünyalar Savaşı (War of the Worlds) Tam Boyutta Gör
    H.G. Wells'in daha önce Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan bilim kurgu klasiği Dünyalar Savaşı (War of the Worlds), bu hafta yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıkacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Korku
    • Yönetmen: Timur Bekmambetov
    • Oyuncular: Ice Cube, Eva Longoria, Michael O'Neill
    • Yayın Tarihi: 30 Temmuz
    • Platform: Amazon Prime Video

    Timur Bekmambetov (Wanted) tarafından yönetilen bu versiyon, Spielberg'in versiyonundan oldukça farklı. İlk olarak, hikâyenin tamamı bu kez bir bilgisayar ekranı üzerinden anlatılıyor. Bekmambetov'un filmi, hikâyede de önemli değişiklikler yapıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir siber güvenlik uzmanı yer alıyor. Ice Cube'ün hayat verdiği bu siber güvenlik uzmanı, verileri tararken hükûmet tarafından gizlenen bir sırrı açığa çıkarıyor. Tam da bu sırada başlayan uzaylı istilasını durdurmanın yolu, bu sırrı ifşa etmekten geçiyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

    28 Yıl Sonra (28 Years Later) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra çekilen devam filmi 28 Yıl Sonra, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Yönetmen: Danny Boyle
    • Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes
    • Yayın Tarihi: 29 Temmuz

    İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

    2️⃣ The Life of Chuck

    The Life of Chuck Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Life of Chuck, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Yönetmen: Mike Flanagan
    • Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan
    • Yayın Tarihi: 29 Temmuz

    Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

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    MDK 1 gün önce

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    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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