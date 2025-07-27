Fallout ekibi şimdi de bir Wolfenstein dizisi hazırlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fallout dizisiyle büyük başarı yakalayan Amazon Prime Video, oyun uyarlamalarının sayısını giderek arttırıyor. God of War, Mass Effect, Warhammer 40.000 ve Tomb Raider'dan sonra şimdi de bir Wolfenstein dizisi için hazırlıklara başlandı. Üstelik bu proje için görevlendirilen ekip oldukça umut verici.

Projenin başında, Station Eleven ve Maniac gibi dikkat çekici iki diziye imza atan Patrick Somerville bulunuyor. Bu projeyi hayata geçirmesi için görevlendirilen yapım şirketi ise Fallout dizisini de yapan Kilter Films. Nitekim Kilter Films'ten Jonathan Nolan ve Lisa Joy (Westworld) da dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

Wolfenstein, Nazilerin Kazandığı Alternatif Bir Evrende Geçiyor

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Wolfenstein, 1981’deki ilk versiyonundan bu yana birçok kez evrim geçirdi. Ancak serinin temelini alternatif bir tarih anlatısı oluşturuyor: Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı bu evrende, direniş savaşçıları totaliter Nazi rejimine karşı mücadele veriyor. Ama bunu başarmak için Naziler tarafından geliştirilen doğaüstü varlıkları ve mekanik askerleri alt etmeleri gerekiyor.

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İlk oyunlar daha çok aksiyon tarafıyla öne çıkarken, 2014’te çıkan Wolfenstein: The New Order ile birlikte seri daha sinematik ve hikâye odaklı bir yapıya kavuştu. Şimdi dizinin de bu hikâyeden faydalanacağı düşünülüyor.

Henüz hazırlık aşamasının başında olan Wolfenstein şimdilik Amazon'dan resmi onayı almadı. Ancak Wolfenstein'ın Amazon'un öncelikli projeleri arasında yer alacağı ve bir aksilik olmadığı takdirde er geç ekrana geleceği düşünülüyor.

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