Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Ağustos Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Ağustos ayında Wednesday ve Peacemaker gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Alien: Earth ve Chief of War gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ağustos ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Alien: Earth

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında izleyici ile buluşacak yeni dizilerin başında Alien: Earth geliyor. Alien serisinden çıkan ilk dizi olan Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyor.

Yayın Tarihi : 12 Ağustos

: 12 Ağustos Platform : Disney+ / FX

: Disney+ / FX Tür: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu

Alien. Earth, Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin imzasını taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

2️⃣ Wednesday 2. sezon

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden olan Wednesday, 2. sezonuyla geri dönüyor. Usta yönetmen Tim Burton'ın imzasını taşıyan dizi, Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday'in maceralarını anlatmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi : 6 Ağustos

: 6 Ağustos Platform : Netflix

: Netflix Tür: Fantastik, Gençlik Dizisi

Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmángibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

3️⃣ Chief of War

Tam Boyutta Gör Ünlü ouncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği, aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı Chief of War, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor.

Yayın Tarihi : 1 Ağustos

: 1 Ağustos Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Tarihi Drama, Savaş

Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek. Chief of War'un oyuncu kadrosu büyük ölçüde Polinezyalı, yani Hawaii'nin yerlisi olan oyunculardan oluşuyor.

4️⃣ Peacemaker 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan DC dizisi Peacemaker, 2. sezonuyla geri dönüyor. İlk sezon gibi 2. sezon da James Gunn'ın imzasını taşıyor.

Yayın Tarihi : 21 Ağustos

: 21 Ağustos Platform : HBO Max

: HBO Max Tür: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera

Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek. Peacemaker'a hayat veren John Cena'nın yanı sıraJennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee ve Robert Patrickde ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

5️⃣ The Rainmaker

Tam Boyutta Gör John Grisham'ın daha önce 1997 yılında sinemaya da uyarlanan ünlü romanı The Rainmaker, bu kez bir dizi olarak ekrana taşınıyor.

Yayın Tarihi : 15 Ağustos

: 15 Ağustos Platform : USA Network

: USA Network Tür: Politik Gerilim, Suç

Dizi, genç ve idealist bir avukat olan Rudy Baylor’a odaklanıyor. Mezun olur olmaz kendini şaibeli bir hukuk firmasında bulan Rudy, burada kendisine adalet sistemini sorgulatacak biri davaya atanır. Dev bir sigorta şirketi tarafından mağdur edilen bir aileyi temsil eden Rudy, daha ilk davasında büyük sermayenin gücüyle karşı karşıya gelir. Ancak bu dava, onu hem kariyerini hem de hayatını değiştrecek bir yola sokacaktır.

6️⃣ Butterfly

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak dizilerin başında ise aksiyon türündeki Butterfly geliyor. Butterfly'ın başrolünde Lost ve Hawaii Five-0 gibi dizilerden tanıdığımız Daniel Dae Kim yer alıyor.

Yayın Tarihi : 13 Ağustos

: 13 Ağustos Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Aksiyon, Gerilim

Dizi, eski bir CIA ajanı olan David Jung’a odaklanıyor. David, yıllar önce teşkilattan ayrılmış ve sessiz bir hayat kurmuştur. Ancak geçmişi peşini bırakmaz: Butterfly kod adlı genç bir suikastçının onu ortadan kaldırmakla görevlendirildiği ortaya çıkar. Ancak bu sıradan bir takip değildir. Çünkü Butterfly, David’in geçmişte bıraktığını sandığı karanlık bir sırla bağlantılıdır. İkili arasında ölümcül bir kedi-fare oyunu başlarken, David hem hayatta kalmak hem de geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

7️⃣ Outlander: Blood of My Blood

Tam Boyutta Gör Zaman yolculuğu temasını romantik bir hikâyeyle buluşturarak oldukça başarılı olan Outlander artık yavaş yavaş sona yaklaşırken, spin-off dizisi Outlander: Blood of My Blood ile hikâye daha da geçmişe taşınıyor.

Yayın Tarihi : 8 Ağustos

: 8 Ağustos Platform : Starz

: Starz Tür: Romantik, Fantastik

Bir prequel olan Outlander: Blood of My Blood, orijinal dizide anlatılan olayların öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde bu kez Outlander'ın ana karakterlerinin ebeveynleri yer alıyor. Jamie'nin anne babası 18. yüzyıl İskoçya'sında yeni bir evlilikte buluşurken, Claire'in ebeveynleri de I. Dünya Savaşı sırasında karşılaşıp yakınlaşıyor. Ancak işin içine yine zaman yolculuğu girince, bu karakterlerin yolları tuhaf şekillerde kesişiyor.

8️⃣ Eyes of Wakanda

Tam Boyutta Gör Marvel, Ağustos ayında animasyon dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Bu kez hikâyenin merkezinde, Black Panther filmlerinden tanıdığımız Wakanda medeniyeti olacak.

Yayın Tarihi : 1 Ağustos

: 1 Ağustos Platform : Disney+

: Disney+ Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Eyes of Wakanda, tarih boyunca Wakanda için tehlikeli görevleri üstlenen elit savaşçı birliği Hatut Zaraze'ye odaklanıyor. Antoloji türündeki dizi, her bölümünde farklı bir savaşçının hikâyesini anlatacak. Karakterler ve dönemler değişse de ana tema aynı kalacak. Eyes of Wakanda, vibranyumdan yapılmış nesneleri Wakanda'ya geri getirmek için zorlu görevlere atılan savaşçıların maceralarını anlatacak.

9️⃣ Invasion 3. sezon

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bilim-kurgu dizisi Invasion, önümüzdeki ay 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Dünya genelinde yaşanan uzaylı istilasını farklı coğrafyalardaki karakterlerin gözünden anlatan dizi, yeni sezonda hikâyeyi daha da derinleştirecek.

Yayın Tarihi : 22 Ağustos

: 22 Ağustos Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Bilim-Kurgu, Drama

İstilanın başlamasından bu yana geçen sürede insanlık ağır kayıplar vermiştir. Ancak artık yalnızca hayatta kalmak değil, karşılık vermek de mümkündür. ABD’deki askeri üslerden Tokyo sokaklarına, İngiltere kırsalından Orta Doğu çöllerine uzanan olaylarda karakterlerimiz birbirinden uzak noktalarda ortak bir mücadeleye girişir.

🔟 The Terminal List: Dark Wolf

Tam Boyutta Gör 2022 yılında ekrana gelen politik gerilim dizisi The Terminal List, önümüzdeki ay bir spin-off dizisine kavuşacak. Dark Wolf alt başlığıyla yayınlanacak bu spin-off dizisi, ana seriden tanıdığımız Ben Edwards karakterine odaklanıyor.

Yayın Tarihi : 27 Ağustos

: 27 Ağustos Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Politik Gerilim, Aksiyon

The Terminal List: Dark Wolf, ana dizinin öncesinde geçiyor ve bir NAVY SEAL komandosu olan Ben Edwards'ın CIA'a nasıl katıldığını anlatıyor. Edwards'a ana dizide olduğu gibi burada da Taylor Kitsch hayat veriyor.

