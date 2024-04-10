3 Body Problem zirvedeki yerini koruyarak 2. sezon şansını arttırdı

Tam Boyutta Gör Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan 3 Body Problem dizisi, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak dizinin ilk haftalardaki izlenme rakamları beklentilerin biraz altındaydı. Özellikle dizinin daha ikinci haftasında pek çok ülkede ilk sıradan düşmesi alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. Çünkü 3 Body Problem Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en pahalı dizilerden biriydi ve izlenme rakamları çok etkileyici olmadığı takdirde 2. sezon riske girebilirdi.

3 Body Problem, 2. Sezon Şansını Arttırdı

Neyse ki 3 Body Problem, üçüncü haftasında sergilediği performansla 2. sezon umudunu arttırdı. Aldığı olumlu yorumlar sayesinde günler ilerledikçe yeni izleyiciler çekmeye devam eden dizi, 1-7 Nisan haftasında 8.3 milyon saat izlenerek Netflix'te 1 numaralı dizi oldu. Öte yandan Netflix, dizinin hâlâ 92 ülkede ilk 10'da olduğunu açıkladı. 3 Body Problem'ın çıkışından 3 hafta sonra hâlâ yeni izleyiciler çekiyor olması, dizinin geleceği açısından oldukça önemli. Zira bu rakamlar Netflix'i diziyi devam ettirmek için cesaretlendirebilir.

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Geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi 3 Body Problem olurken, film tarafında en çok izlenen yapım Heart of the Hunter oldu. Ancak film tarafında asıl dikkat çeken yapım Damsel'dı. Çünkü Damsel, yedi hafta üst üste ilk 10'a girerek kayda değer bir başarıya imza attı. Stranger Things dizisiyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girme yolunda ilerliyor.

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