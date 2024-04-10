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    3 Body Problem zirvedeki yerini koruyarak 2. sezon şansını arttırdı

    Netflix'te bu hafta en çok izlenen dizi 3 Body Problem oldu. Dizinin çıkışından üç hafta sonra hâlâ zirvede olması, yüksek maliyetine rağmen 2. sezon onayı alma şansını arttırdı.
    3 Body Problem zirvedeki yerini koruyor Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan 3 Body Problem dizisi, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak dizinin ilk haftalardaki izlenme rakamları beklentilerin biraz altındaydı. Özellikle dizinin daha ikinci haftasında pek çok ülkede ilk sıradan düşmesi alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. Çünkü 3 Body Problem Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en pahalı dizilerden biriydi ve izlenme rakamları çok etkileyici olmadığı takdirde 2. sezon riske girebilirdi.

    3 Body Problem, 2. Sezon Şansını Arttırdı

    Neyse ki 3 Body Problem, üçüncü haftasında sergilediği performansla 2. sezon umudunu arttırdı. Aldığı olumlu yorumlar sayesinde günler ilerledikçe yeni izleyiciler çekmeye devam eden dizi, 1-7 Nisan haftasında 8.3 milyon saat izlenerek Netflix'te 1 numaralı dizi oldu. Öte yandan Netflix, dizinin hâlâ 92 ülkede ilk 10'da olduğunu açıkladı. 3 Body Problem'ın çıkışından 3 hafta sonra hâlâ yeni izleyiciler çekiyor olması, dizinin geleceği açısından oldukça önemli. Zira bu rakamlar Netflix'i diziyi devam ettirmek için cesaretlendirebilir.

    Geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi 3 Body Problem olurken, film tarafında en çok izlenen yapım Heart of the Hunter oldu. Ancak film tarafında asıl dikkat çeken yapım Damsel'dı. Çünkü Damsel, yedi hafta üst üste ilk 10'a girerek kayda değer bir başarıya imza attı. Stranger Things dizisiyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girme yolunda ilerliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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