3 Body Problem zirvedeki yerini koruyarak 2. sezon şansını arttırdı

3 Body Problem, 2. Sezon Şansını Arttırdı
Neyse ki 3 Body Problem, üçüncü haftasında sergilediği performansla 2. sezon umudunu arttırdı. Aldığı olumlu yorumlar sayesinde günler ilerledikçe yeni izleyiciler çekmeye devam eden dizi, 1-7 Nisan haftasında 8.3 milyon saat izlenerek Netflix'te 1 numaralı dizi oldu. Öte yandan Netflix, dizinin hâlâ 92 ülkede ilk 10'da olduğunu açıkladı. 3 Body Problem'ın çıkışından 3 hafta sonra hâlâ yeni izleyiciler çekiyor olması, dizinin geleceği açısından oldukça önemli. Zira bu rakamlar Netflix'i diziyi devam ettirmek için cesaretlendirebilir.
Geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi 3 Body Problem olurken, film tarafında en çok izlenen yapım Heart of the Hunter oldu. Ancak film tarafında asıl dikkat çeken yapım Damsel'dı. Çünkü Damsel, yedi hafta üst üste ilk 10'a girerek kayda değer bir başarıya imza attı. Stranger Things dizisiyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girme yolunda ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...