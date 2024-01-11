Andor'un yönetmeninin çekeceği yeni bir Star Trek filmi geliyor

Neyse ki Star Trek evreninde yeniden bir hareketlenme söz konusu. Serinin haklarını elinde bulunduran stüdyo olan Paramount, bu evrende geçen yepyeni bir film için düğmeye bastı. Söz konusu bu yeni filmi yönetmesi için Toby Haynes ile anlaşıldı.
Daha önce Sherlock ve Black Mirror gibi İngiliz dizilerinde yönetmen koltuğuna oturan Haynes, asıl çıkışını Andor dizisiyle yaptı. Haynes, beğeni kazanan Star Wars dizisinin 12 bölümlük ilk sezonunda altı bölüm yönetti. Burada ortaya koyduğu başarılı işle dikkat çeken Haynes, yeni Star Trek filmiyle birlikte sinema tarafına geçiş yapacak. Zira kendisinin daha önce TV dışında kayda değer bir işi bulunmuyor.
Yeni Star Trek Filmi, Asıl Serinin Onlarca Yıl Öncesinde Geçecek
Todd Haynes'ın yöneteceği film, yeni Star Trek filmlerinin yıllarca öncesinde geçen bir orijin hikâyesi anlatacak. Bu yüzden Kaptan Kirk ve Spock gibi karakterlerin bu filmin bir parçası olması beklenmiyor. Öte yandan bu projenin yanı sıra Star Trek 4 için de hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Yani bu yeni proje onun yerini almış değil.
Haynes'ın yöneteceği bu yeni filmin senaryosunu Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Grahame-Smith, "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" ve "Pride and Prejudice and Zombies" gibi ilginç konseptlere sahip işlerin yazarı olarak tanınıyor. Senarist olarak onun tercih edilmiş olması, bu filmde de Star Trek evrenine ilginç bir yaklaşım görebileceğimizi düşündürüyor.
Andor son yıllarda çıkmış en iyi Star Wars işlerinden biri olduğu için Star Trek hayranları Todd Haynes ile anlaşılmasından memnun olabilir. Ancak bu noktada Haynes'ın Andor'un asıl yıldızı olmadığını hatırlatmakta fayda var. Haynes her ne kadar yönetmen olarak başarılı bir iş ortaya koymuş olsa da Andor'un başarısının arkasındaki asıl isim dizinin yaratıcısı olan Oscar adayı sinemacı Tony Gilroy'du. Bu yüzden Haynes'ın varlığı benzer bir kaliteyi garantilemiyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.