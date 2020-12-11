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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu

    Disney'in devam eden konferansında birçok yeni dizi ve film duyuruldu. Hepsinin logosu paylaşıldı. Detaylar haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği toplantı da birçok yeni Star Wars yapımı duyuruldu ya da daha önce duyurulan yapımlardan yeni bilgiler açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir"

    Duyurulan tüm yapımları ya da yeni bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

    Star Wars : Rogue Squadron

    Wonder Woman filmlerinin yönetmeni olan Patty Jenkins’in yönettiği bu yeni film 2023 yılının Noel döneminde vizyona girecek.

    Star Wars Acolyte

    Star Wars’un yeni dönemi olan High Republic döneminde geçecek dizi gerilim türünde olacak.

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Lando Calrissian

    Star Wars evreninin popüler karakteri Lando’ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Donald Glover olması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Star Wars Visions

    Kısa animasyon filmlerden oluşacak olan bu yeni yapım 2021 yılında yayınlanacak ve anime tarzında olması bekleniyor.

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Star Wars: The Bad Batch

    Star Wars: The Clone Wars’un hemen sonrasını anlatacak olan yeni animasyon dizisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de ilk videosu yayınlandı.

    Obi-Wan Kenobi

    Serinin öncesini anlatan filmlerde Anakin Skywalker’ı oynayan Hayden Christensen’in Obi-Wan dizisinde Darth Vader olarak bulunacağı açıklandı.

    Star Wars: Andor

    Rogue One’ın öncesini anlatacak olan dizi daha önce duyurulmuştu şimdi ise logosu paylaşıldı. Ayrıca dizinin 2022 yılında yayınlanacağı ve 12 bölümden oluşacağı açıklandı.

    Rangers of The New Republic

    The Mandalorian ile aynı dönemde geçecek olan yeni bir dizi duyuruldu.

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Ahsoka

    EN son The Mandalorian dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Ahsoka Tano’nun dizisi duyuruldu. The Mandalorian ile aynı zamanda geçecek ve başrolde yine Rosaria Dawson bulunuyor.

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Star Wars: A Droid Story

    C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak olan yeni diziş duyuruldu.

    Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    obi-wan haricindekiler pek ilgimi çekmedi. lando ya dizi çekmiş. bu kadar silik bir karaktere ne gerek vardı. kökle dark side, kökle yodayı...
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Obi Wan ve Asoka tano harici tırt. Ya arkadaş esas hikaye ve aksiyon Old Republic'de var. Bu dönemden malzeme çıkaramıyorsunuz artık, George Lucas da bıraktı zaten. Old Republic üzerinden gidilse adam akıllı Jedi-Sith savaşı var, izlemesi keyifli filmler çıkar. Darth Malak gibi sağlam karakterler de var.
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    Lotusx (? ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yalnız, Skywalker Saga'sını çök güzel bitirdi Disney...



    Hala Darth Vader, Obi-Wan, Ahsoka... Hayır bir de taşın suyunu çıkarma işine girişip dıdısının dıdısı şeklinde Ölüm Yıldızı'nın planlarının çalınması arka plan olayının stand-alone filminin yardımcı kahramanın arka planının dizisi Andor'u yapıyorlar. Çizgi romanlar, kitaplar ve oyunlar da benzer şekilde gidiyor.



    Neyse, The Acolyte fena olmaz umarım. Sith'leri anlatacaklar anladığım kadarıyla..?
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yoruma gerek yok, fotolar ne demek istediğimi anlatıyor.

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    Manhunt Three 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Obi-Wan ve Andor dizileri en iyileri olacaktır.
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    realturk (Serdar ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    The Bad Batch güzel izlenir clone wars son sezonunda çıkan takım zaten güzeldi elemanlar. Zaman olarak da order 66 sonrası o da güzel. Obi zaten efsane diğerlerini göreceğiz bakalım mando ya da hede höde diyorlardı sağlam kitle yaptı.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    donald glover ile danny gloverı hep karıştırıyorum :) şaşırdım bir an.
    Ama lando olmak için çok kısa.

    Bu kadar diziye gerek var mı ey disney bu ne acele? Unutulup gitsin istiyorlar galiba.
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    darthserratus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ahsoka, Obi-Wan ve Bad Batch izlenir ama diğerleri pek ilgi çekici değiller bence.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Star Wars: A Droid Story
    C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak olan yeni diziş duyuruldu.

    Karakterler çok şirin olduğu için mı diziş yazdınız yoksa çok kısa bir dizi olacağı için mi.
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    yerdavader 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    lando ne ya elle tutulur obi-wan ve ahsoka var gibi duruyor
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    The Clone Wars gibisi gelmedi :(
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BlackLead 1 gün ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    ah be güzel diziydi valla ya.
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    3284 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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