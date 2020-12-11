Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu

Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği toplantı da birçok yeni Star Wars yapımı duyuruldu ya da daha önce duyurulan yapımlardan yeni bilgiler açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir"
Duyurulan tüm yapımları ya da yeni bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:
Star Wars : Rogue Squadron
Wonder Woman filmlerinin yönetmeni olan Patty Jenkins’in yönettiği bu yeni film 2023 yılının Noel döneminde vizyona girecek.
Star Wars Acolyte
Star Wars’un yeni dönemi olan High Republic döneminde geçecek dizi gerilim türünde olacak.
Lando Calrissian
Star Wars evreninin popüler karakteri Lando’ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Donald Glover olması bekleniyor.İlginizi Çekebilir The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu
Star Wars Visions
Kısa animasyon filmlerden oluşacak olan bu yeni yapım 2021 yılında yayınlanacak ve anime tarzında olması bekleniyor.
Star Wars: The Bad Batch
Star Wars: The Clone Wars’un hemen sonrasını anlatacak olan yeni animasyon dizisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de ilk videosu yayınlandı.
Obi-Wan Kenobi
Serinin öncesini anlatan filmlerde Anakin Skywalker’ı oynayan Hayden Christensen’in Obi-Wan dizisinde Darth Vader olarak bulunacağı açıklandı.
Star Wars: Andor
Rogue One’ın öncesini anlatacak olan dizi daha önce duyurulmuştu şimdi ise logosu paylaşıldı. Ayrıca dizinin 2022 yılında yayınlanacağı ve 12 bölümden oluşacağı açıklandı.
Rangers of The New Republic
The Mandalorian ile aynı dönemde geçecek olan yeni bir dizi duyuruldu.
Ahsoka
EN son The Mandalorian dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Ahsoka Tano’nun dizisi duyuruldu. The Mandalorian ile aynı zamanda geçecek ve başrolde yine Rosaria Dawson bulunuyor.
Star Wars: A Droid Story
C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak olan yeni diziş duyuruldu.
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Hala Darth Vader, Obi-Wan, Ahsoka... Hayır bir de taşın suyunu çıkarma işine girişip dıdısının dıdısı şeklinde Ölüm Yıldızı'nın planlarının çalınması arka plan olayının stand-alone filminin yardımcı kahramanın arka planının dizisi Andor'u yapıyorlar. Çizgi romanlar, kitaplar ve oyunlar da benzer şekilde gidiyor.
Neyse, The Acolyte fena olmaz umarım. Sith'leri anlatacaklar anladığım kadarıyla..?
Ama lando olmak için çok kısa.
Bu kadar diziye gerek var mı ey disney bu ne acele? Unutulup gitsin istiyorlar galiba.
C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak olan yeni diziş duyuruldu.
Karakterler çok şirin olduğu için mı diziş yazdınız yoksa çok kısa bir dizi olacağı için mi.
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