Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği toplantı da birçok yeni Star Wars yapımı duyuruldu ya da daha önce duyurulan yapımlardan yeni bilgiler açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir"

Duyurulan tüm yapımları ya da yeni bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Star Wars : Rogue Squadron

Wonder Woman filmlerinin yönetmeni olan Patty Jenkins’in yönettiği bu yeni film 2023 yılının Noel döneminde vizyona girecek.

Star Wars Acolyte

Star Wars’un yeni dönemi olan High Republic döneminde geçecek dizi gerilim türünde olacak.

Tam Boyutta Gör

Lando Calrissian

Star Wars evreninin popüler karakteri Lando’ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Donald Glover olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Star Wars Visions

Kısa animasyon filmlerden oluşacak olan bu yeni yapım 2021 yılında yayınlanacak ve anime tarzında olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Clone Wars’un hemen sonrasını anlatacak olan yeni animasyon dizisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de ilk videosu yayınlandı.

Obi-Wan Kenobi

Serinin öncesini anlatan filmlerde Anakin Skywalker’ı oynayan Hayden Christensen’in Obi-Wan dizisinde Darth Vader olarak bulunacağı açıklandı.

Star Wars: Andor

Rogue One’ın öncesini anlatacak olan dizi daha önce duyurulmuştu şimdi ise logosu paylaşıldı. Ayrıca dizinin 2022 yılında yayınlanacağı ve 12 bölümden oluşacağı açıklandı.

Rangers of The New Republic

The Mandalorian ile aynı dönemde geçecek olan yeni bir dizi duyuruldu.

Tam Boyutta Gör

Ahsoka

EN son The Mandalorian dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Ahsoka Tano’nun dizisi duyuruldu. The Mandalorian ile aynı zamanda geçecek ve başrolde yine Rosaria Dawson bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Star Wars: A Droid Story

C-3PO ve R2-D2 karakterlerine odaklanacak olan yeni diziş duyuruldu.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.