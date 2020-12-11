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    Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısı esnasında Disney Plus’ın, 23 Şubat'ta daha fazla ülkeye ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerine geleceği açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir
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    Geçtiğimiz yıl Amerika’da erişime açılan ver ardından da Avrupa’daki çoğu ülkede erişime açılan Disney’in video akış platformu Disney Plus'a dair yeni bilgiler açıklandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısı esnasında Disney Plus’ın Star isimli yeni hizmeti ile birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde daha fazla ülkeye ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için erişime açılacağı açıklandı. Net olarak herhangi bir ülke açıklanmadı ancak açıklanan bölgeyi düşününce Türkiye’ye de geleceğini düşünebiliriz. Elbette resmi bir açıklama yapılmasını beklemek gerek.

    Yeni duyurulan Star hizmeti ise Amerika dışındaki ülkelerde kullanıma sunulacak ve Hulu, FX gibi kanalları içerisinde bulunduracak. Bu hizmet için ekstra bir ödeme alınmayacak ve Disney Plus’ın içerisine bulunacak.

    Ayrıca Disney Plus’ın 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 86.8 milyon aboneyi geçtiği açıklandı. Önümüzdeki dönemde ise birçok animasyon, film, Marvel yapımları ve Star Wars yapımlarını göreceğiz.



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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    e_capkan (emre capkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    discovery+ türkiyeden lisans almış.
    bakalım nasıl giriş yapacaklar?

    exxen ile anlaşsalar bomba olur.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4 kişi ortak kullanicaksak netflix gibi, deneriz. amazon prime icerik ve uygulamasi çöp çıkarsa geldigi gibi gider.
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aylık şu an 7 dolarmış, martta 8 dolara çıkacakmış. Türkiye fiyatlandırmasının Netflix 4 kişilik paketi aşmaz diye umuyorum.
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla gelirse süper olur
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnşallah.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi umarım gelir. HBO ve Apple da gelsin aylık 100 TL abone faturası gider artık. Ama hepsi de çok iyi!!!
    Yanıtla +2
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En iyisi kitap okuyayım ben . Yarın HBO ve apple da gelir. Hangisine para hangisine vakit yetecek.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exxenden bir şey izlemek için üste baya para vermeleri gerek.
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    aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hemen alırız ailecek izleriz :)
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    Tendürek (---- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet iyidir. Daha kaliteli yapımları daha uygun fiyata izleriz. Tüketici kazanır.

    Hoş gelir, sefa gelir.
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    3638 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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