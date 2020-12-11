Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir

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Geçtiğimiz yıl Amerika’da erişime açılan ver ardından da Avrupa’daki çoğu ülkede erişime açılan Disney’in video akış platformu Disney Plus'a dair yeni bilgiler açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan yatırımcılar toplantısı esnasında Disney Plus’ın Star isimli yeni hizmeti ile birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde daha fazla ülkeye ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için erişime açılacağı açıklandı. Net olarak herhangi bir ülke açıklanmadı ancak açıklanan bölgeyi düşününce Türkiye’ye de geleceğini düşünebiliriz. Elbette resmi bir açıklama yapılmasını beklemek gerek.

Yeni duyurulan Star hizmeti ise Amerika dışındaki ülkelerde kullanıma sunulacak ve Hulu, FX gibi kanalları içerisinde bulunduracak. Bu hizmet için ekstra bir ödeme alınmayacak ve Disney Plus’ın içerisine bulunacak.

Ayrıca Disney Plus’ın 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 86.8 milyon aboneyi geçtiği açıklandı. Önümüzdeki dönemde ise birçok animasyon, film, Marvel yapımları ve Star Wars yapımlarını göreceğiz.

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