Yeni sünger türü keşfedildi

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Mercan resifleri genel olarak sıcak bölgelerde bulunmasına rağmen Kanadalı bilim insanları soğuk suda bulunan mercan resiflerinin içerisinde yaşayan yeni bir sünger türü keşfetti.

Mercanlar ve süngerler tamamıyla farklı iki organizma olmasına karşın cam süngerleri veya hexactinellid süngerler olarak adlandırılan süngerler, sünger resiflerini veya diğer adıyla narin cam resiflerini oluşturuyor. Cam süngerlerinin iskelet yapısını ise siliköz iğneler oluşturuyor ve bu süngerler çok nadir olmakla birlikte sadece batı Kanada kıta sahanlığında yer alıyor.

Hexactinellid süngerler

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University of Alberta kurumu araştırmacıları uzaktan kumandalı su altı aracıyla ilgili resifleri inceledi ve örnekler topladı.

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Araştırma ekibi daha önceden keşfedilmemiş hexactinellid türü olmayan sünger türü keşfetti ve keşfedilen tür Desmacella hyalina olarak adlandırıldı. Ayrıca yeni türün sanıldığı kadar nadir olmadığı ve örnek alınan alanlarda bulunan sünger popülasyonunun %20'sini oluşturduğu tespit edildi.

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Yeni sünger türünün cam süngerleriyle olan ilişkisi henüz netlik kazanmasa da araştırmacılar yeni türün resiflerin sağlığı açısından önemli olabileceğini düşünüyor.

Yeni araştırma Marine Biodiversity dergisinde yayımlandı.

https://www.ualberta.ca/science/news/2020/july/new-sea-sponge.html

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