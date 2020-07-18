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    Yeni sünger türü keşfedildi

    Araştırma ekibi daha önceden keşfedilmemiş hexactinellid türü olmayan sünger türü keşfetti ve keşfedilen tür Desmacella hyalina olarak adlandırıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Yeni sünger türü keşfedildi
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    Mercan resifleri genel olarak sıcak bölgelerde bulunmasına rağmen Kanadalı bilim insanları soğuk suda bulunan mercan resiflerinin içerisinde yaşayan yeni bir sünger türü keşfetti.

    Mercanlar ve süngerler tamamıyla farklı iki organizma olmasına karşın cam süngerleri veya hexactinellid süngerler olarak adlandırılan süngerler, sünger resiflerini veya diğer adıyla narin cam resiflerini oluşturuyor. Cam süngerlerinin iskelet yapısını ise siliköz iğneler oluşturuyor ve bu süngerler çok nadir olmakla birlikte sadece batı Kanada kıta sahanlığında yer alıyor.

    Hexactinellid süngerler

    Yeni sünger türü keşfedildi
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    University of Alberta kurumu araştırmacıları uzaktan kumandalı su altı aracıyla ilgili resifleri inceledi ve örnekler topladı.

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    Araştırma ekibi daha önceden keşfedilmemiş hexactinellid türü olmayan sünger türü keşfetti ve keşfedilen tür Desmacella hyalina olarak adlandırıldı. Ayrıca yeni türün sanıldığı kadar nadir olmadığı ve örnek alınan alanlarda bulunan sünger popülasyonunun %20'sini oluşturduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi"

    Yeni sünger türünün cam süngerleriyle olan ilişkisi henüz netlik kazanmasa da araştırmacılar yeni türün resiflerin sağlığı açısından önemli olabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma Marine Biodiversity dergisinde yayımlandı.



    https://www.ualberta.ca/science/news/2020/july/new-sea-sponge.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 (Yusuf Aslanyürek) 1 sa.
    Arabayı ... götürürken bu yazıyı okuyunca temizlik süngeri sanmama kaç puan?
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