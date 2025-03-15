Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filmine yıldız bir ismin katılması gündemde

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Superman filminin oyuncu kadrosu çoktan açıklanmış olsa da oldukça önemli bir ismin bilerek gizli tutuluyor olabileceği konuşuluyor. 
    Superman Tam Boyutta Gör
    James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hayata geçirilen yeni Superman filmi, 11 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin çekimleri çoktan tamamlandığı için oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı aylardır biliniyor. Ancak bu hafta gelen söylentiler, filmde rol alan yıldız bir ismin bilerek gizli tutuluyor olabileceğini gösteriyor.

    Superman'in, yani Kal-El'in biyolojik babası olan Jor-El, bugüne kadar hep yıldız oyuncular tarafından canlandırıldı. 1978 versiyonunda usta oyuncu Marlon Brando'nun canlandırdığı bu karaktere Man of Steel'de de Russel Crowe hayat verdi. James Gunn'ın versiyonunda Jor-El karakterinin yer alacağına dair herhangi bir paylaşım yapılmamıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler, Jor-El'in bu filmde de görüneceğini ve aynı önceki filmlerde olduğu gibi yine yıldız bir oyuncu tarafından canlandıracağını söylüyor.

    Superman'de Jor-El'e Tom Cruise ya da Onun Seviyesine Yakın Bir Yıldız Hayat Verebilir

    Jor-El'i canlandıracak bu yıldız ismin kim olacağı bilinmiyor. Ancak örnek olarak Tom Cruise ismi veriliyor. Yeni Superman filminde, Tom Cruise'ün ya da onun seviyesine yakın başka bir yıldızın Jor-El olarak karşımıza çıkacağı ve bu ismin bilerek gizli tutulduğu söyleniyor.

    DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.

    Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    santiye elektriği ve ev elektriği arasındaki fark ne kadar arka planda uygulama yenileme nedir libido nasıl düşürülür messi yahudi mi uygulama isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3420
    Dell Vostro 3420
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum