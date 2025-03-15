Yeni Superman filmine yıldız bir ismin katılması gündemde

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Tam Boyutta Gör James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hayata geçirilen yeni Superman filmi, 11 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin çekimleri çoktan tamamlandığı için oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı aylardır biliniyor. Ancak bu hafta gelen söylentiler, filmde rol alan yıldız bir ismin bilerek gizli tutuluyor olabileceğini gösteriyor.

Superman'in, yani Kal-El'in biyolojik babası olan Jor-El, bugüne kadar hep yıldız oyuncular tarafından canlandırıldı. 1978 versiyonunda usta oyuncu Marlon Brando'nun canlandırdığı bu karaktere Man of Steel'de de Russel Crowe hayat verdi. James Gunn'ın versiyonunda Jor-El karakterinin yer alacağına dair herhangi bir paylaşım yapılmamıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler, Jor-El'in bu filmde de görüneceğini ve aynı önceki filmlerde olduğu gibi yine yıldız bir oyuncu tarafından canlandıracağını söylüyor.

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Superman'de Jor-El'e Tom Cruise ya da Onun Seviyesine Yakın Bir Yıldız Hayat Verebilir

Jor-El'i canlandıracak bu yıldız ismin kim olacağı bilinmiyor. Ancak örnek olarak Tom Cruise ismi veriliyor. Yeni Superman filminde, Tom Cruise'ün ya da onun seviyesine yakın başka bir yıldızın Jor-El olarak karşımıza çıkacağı ve bu ismin bilerek gizli tutulduğu söyleniyor.

DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.

Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

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Yeni Superman filmi için Tom Cruise ismi gündemde