Yeni Suzuki GSX-S1000GX Türkiye'de ön satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Suzuki, GSX ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen markanın en yeni modeli olan GSX-S1000GX, 899 bin 900 TL’lik fiyatıyla ön satışa sunuldu.

Yeni SAES elektronik süspansiyon sistemi kullanan ilk Suzuki

GSX ürün ailesinin diğer üyeleri olan GSX-S1000 ve GSX-S1000GT gibi sıralı dört silindirli 999 cc motorun görev yaptığı yeni GSX-S1000GX, bir uzun yol motosikletinin konforunu spor motosikletlerin adrenaliyle bir araya getiriyor. Yeni model, GSX-S1000GT gibi renkli TFT gösterge paneli ve bağlantı özellikleriyle üst düzey spor touring deneyimi sunuyor. GX ile GT versiyonları benzer yönlere sahip olsa da birbirinden ayrılan önemli özelliklere de sahipler.

Daha uzun süspansiyon hareket mesafesi, ön ve arka tekerleklerde daha uzun hareket alanı sunarken araç ile zemin arasında daha fazla boşluk ve daha rahat dik bir sürüş pozisyonu sağlıyor. Bunun yanında, Suzuki’nin ilk elektronik süspansiyon sistemi olan Suzuki Gelişmiş Elektronik Süspansiyon (SAES) ve Suzuki'nin yeni teknolojisi olan Suzuki Adaptif Yol Stabilizasyon (SRAS) sistemiyle yepyeni bir süspansiyon performansı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu teknolojiler bir araya gelerek GX’i şehirlerin asfalt kaplamalı ve kaldırımlı sokaklarından kırsal bölgelerdeki yollara ve otoyollara kadar çok çeşitli yol yüzeylerinde konforlu ve kontrol edilebilir kılıyor. Spor görünümüyle dikkat çeken GX, aynı zamanda dik sürüş pozisyonu ve ekipman özellikleri sayesinde uzun mesafeli sürüşlerde touring konforu sağlıyor.

Yeni model, Suzuki’nin ilk lüks crossover modelinin konseptini yansıtıyor. Tümüyle modern bir tasarıma sahip olan yeni motosiklet, superbike’ların agresif performans özelliklerini yansıtırken uzun mesafeli sürüşler için tercih edilen touring motosikletlerin zarafetini, uzun boylu, dik sürüş pozisyonunu ve crossover modelin uzun bacaklı oranlarını bir araya getiriyor. Yeni LED ön farlar keskin burun çizgisini vurgularken yanlara doğru uzanan kompakt LED gündüz farları da keskin bir çift “göz” oluşturuyor.

Far kaportasının yan panellerindeki karşıt renkler ve yukarı doğru uzanan çizgiler, yüksek oturma pozisyonunu tamamlayan agresif ve şık bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca açık yan barlar ve altın rengi ön çatallar ile arka süspansiyon motor ünitesi, karartılmış susturucu ve motorla karşıtlık oluşturarak crossover tasarımının uzun bacaklı yapısının altını çiziyor.

4 silindirli motor geniş ve pürüzsüz tork eğirisiyle öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Yeni GSX-S1000GX’in kalbinde yüksek performanslı 999 cc’lik sıvı soğutmalı DOHC motor yer alıyor. Dört zamanlı, sıralı dört silindirli motor, geniş güç bandıyla pürüzsüz ve istikrarlı bir güç çıkışına imkan tanıyor. Motorun geniş ve pürüzsüz tork eğrisi ve güç iletimi, otoyol hızlarında yapılan turlarda yorgunluğu azaltırken istendiğinde güçlü bir hızlanma sağlıyor.

Dört çıkıştan iki çıkışa ve buradan da bir çıkışa geçen egzoz sistemi, güçlü rezonans etkisiyle sportif bir egzoz sesi sunarken Euro 5 emisyon standartlarını karşılıyor. Elektronik gaz kelebeği gövdeleri, rölanti devir kontrolü ve güç çıkışı özellikleri arasında optimum denge sağlanmasına yardımcı olurken Euro 5 uyumluluğuna katkı sağlıyor. Hava filtresi kutusu, giriş direncini azaltırken heyecan verici bir giriş sesi sunuyor.

Egzoz ve giriş kamı profilleri; performans ve kontrol edilebilirlik arasında ince bir denge kurarken Suzuki Debriyaj Destek Sistemi (SCAS), vites geçişlerinin akıcı olmasına katkı sağlıyor. Sistem aynı zamanda debriyaj kolunun hafif bir dokunuşla devreye girmesini sağlayarak özellikle yoğun trafikte yapılan uzun sürüşlerde yorgunluğu azaltıyor.

Modele özel geliştirilen kompakt ve hafif şasi

Tam Boyutta Gör Suzuki, yeni GSX-S1000GX’te performansı desteklemek, maksimum kontrol ve konfor sağlamak için özel olarak geliştirilen kompakt ve hafif şasisiyle dikkat çekiyor. Çevik tepkiler veren çift beşikli alüminyum iskelet, uzun mesafelerde harika yol tutuş kabiliyeti sunuyor. Alüminyum salınım kolu harika bir yol tutuş kabiliyeti sağlarken yüksek hızlı virajlarda dengeye katkı sağlıyor ve ağır yüklere dayanıyor.

Sürücüye yakın konumlandırılmış, geniş elcikli gidon, rahat ve dik bir sürüş pozisyonuna katkı sağlarken şık görünümlü, altı kollu dökme alüminyum jantlar, yol tutuş özelliklerine, sürüş kararlılığına ve çok yönlü performansa katkı sağlıyor. Motosikletin Dunlop SPORTMAX Roadsport 2 lastikleri (120/70ZR17 ön, 190/50ZR17 arka) optimum performans ve her koşulda güven veren yol tutuşu sağlarken çeviklik ve kararlılık arasında doğru bir denge kurmak üzere tasarlandı.

Araçta yavaşlama görevini ise dört pistonlu 310 mm’lik Brembo monoblok ön fren kaliperleri üstleniyor. Suzuki Gelişmiş Elektronik Süspansiyon (SAES), SHOWA SFF-CA™ ters teleskopik ön çatallar ve BFRC-lite® bağlantı tipi arka darbe emiciyle bir araya gelerek yumuşak, konforlu ve kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Suzuki Hareketli Sürüş Kontrolü (SFRC), koltuk ve gidonların sabit kalmasına yardımcı olarak manevra kabiliyetini ve konforu artırırken jantlar ve lastikler sürüş sırasında darbe emici işlevi görüyor. Serbest salınımlı gidon ve kauçuk kaplı ayaklıklar gibi titreşimi azaltmaya yönelik önlemler, daha rahat ve az yorucu bir tur deneyimine katkı sağlıyor. Üç kademeli yükseklik ayarlı touring siperlik camı, sürücüyü koruyarak uzun sürüşlerde daha fazla konfor sağlıyor ve yorgunluğu azaltıyor.

Akıllı cep uygulamaları artık TFT ekranda

Tam Boyutta Gör Motosiklette kullanılan Suzuki Sürüş Modu Seçici Alpha (SDMS-α), çok çeşitli sürüş koşullarında kontrol ve konfor arasında doğru dengeyi sağlayan entegre sürüş modlarına sahip. Akıllı TLR Kontrolü, Suzuki Çekiş Kontrol Sistemini (STCS) Kaldırma Sınırlayıcı ve Yanal Eğilme Tork Kontrolüyle birleştirerek sürücünün motosikleti çeşitli ve farklı koşullarda daha iyi kontrol etmesine olanak tanıyor.

Aktif Sönümleme Kontrolü, Suzuki Adaptif Yol Stabilizasyon (SRAS) sistemi, elektronik arka süspansiyon ön yük ayarları, elektronik gaz sistemi, çift yönlü hızlı vites sistemi, virajlarda devreye girerek fren basıncını kontrol altına alan, eğim açısına duyarlı Hareket Takipli Fren Sistemi, Eğime Bağlı Kontrol, Suzuki Kolay Çalıştırma Sistemi ve Düşük Devir Desteği yeni lüks crossover’ı rakiplerinin önüne geçiriyor.

Yeni modelin elektronik donanımları arasında yer alan çizilmeye karşı dayanıklı 6,5 inçlik tam renkli TFT çok işlevli ekran, yansıma önleyici kaplaması ve akıllı telefon uygulaması içeriklerini görüntüleme desteğiyle dikkat çekiyor. Ücretsiz sunulan SUZUKI mySPIN uygulamasıyla birlikte akıllı telefon, kişilere, haritalara, müziklere, telefonlara ve takvim işlevlerine kolayca erişebiliyor. TFT LCD gösterge ekranının sol tarafında, sürücünün akıllı telefonunu şarj edebileceği USB çıkışı bulunuyor.

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Yeni Suzuki GSX-S1000GX Türkiye'de ön satışa çıktı