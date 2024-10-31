Toyota ve Suzuki'den yeni elektrikli SUV geliyor

Daha önce hem Suzuki hem de Toyota lgoosuyla satılan ortak modellere şahit olmuştuk. Yeni elektrikli otomobil ise 2025'in bahar aylarından itibaren Hindistan'daki Suzuki Motor Gujarat fabrikasında üretilmeye başlanacak. 2023 yılında tanıtılan Suzuki eVX konseptinin bir uzantısı olacağını düşündüğümüz yeni model global pazarda da satışa sunulacak.
eVX konseptinden yola çıkarak bazı teknik detayları hatırlayalım. 4.3 metre uzunluğa sahip otomobilde 60 kWsa kapasiteye sahip batarya ile tek şarjda 550 kilometreye kadar menzil vaadi bulunuyordu. Ancak bu değer Hindistan'da geçerli olan MIDC döngüsüne göre verilmişti. Dolayısıyla Avrupa'da geçerli olan WLTP değerinin 400-450 km civarında olmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D