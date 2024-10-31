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Tam Boyutta Gör Suzuki ve Toyota, "paylaşımlı ürün gamı" konusundaki anlaşmalarını elektrikli araçlar odağında derinleştireceklerini açıkladı. Bu kapsamda, Suzuki tarafından geliştirilen bir %100 elektrikli SUV model Toyota logosuyla da satılacak.

Daha önce hem Suzuki hem de Toyota lgoosuyla satılan ortak modellere şahit olmuştuk. Yeni elektrikli otomobil ise 2025'in bahar aylarından itibaren Hindistan'daki Suzuki Motor Gujarat fabrikasında üretilmeye başlanacak. 2023 yılında tanıtılan Suzuki eVX konseptinin bir uzantısı olacağını düşündüğümüz yeni model global pazarda da satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz net değil ancak yeni modelin sadece %100 elektrikli araç olarak geliştirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla benzinli veya hibrit türevi olmayacak. Aracın güç aktarma sistemi ve platformu Suzuki, Toyota ve Daihatsu ortaklığında geliştirildi. "Yeterli menzil, konforlu bir yaşam alanı ve dört tekerlekten çekiş sistemi", markalardan yapılan açıklamada dikkat çeken detaylardan.

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eVX konseptinden yola çıkarak bazı teknik detayları hatırlayalım. 4.3 metre uzunluğa sahip otomobilde 60 kWsa kapasiteye sahip batarya ile tek şarjda 550 kilometreye kadar menzil vaadi bulunuyordu. Ancak bu değer Hindistan'da geçerli olan MIDC döngüsüne göre verilmişti. Dolayısıyla Avrupa'da geçerli olan WLTP değerinin 400-450 km civarında olmasını bekleyebiliriz.

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Toyota ve Suzuki'den yeni elektrikli SUV geliyor