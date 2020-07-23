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    Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir

    Testin mide, özefagus, kolorektal, akciğer ve karaciğer kanserlerini tespit edebildiği belirtilmekle birlikte yeni test bahsi geçen kanser türlerini %91 başarı oranıyla tespit edebiliyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir
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    Yeni geliştirilen kanser tanı testi sayesinde 5 farklı yaygın kanser türü geleneksel yöntemlere oranla 4 yıl daha erken tanı alabilicek. Yeni tanı testinin klinik olarak kullanılmadan önce birçok testten geçmesi gerekmesine rağmen araştırmacılar yeni test sayesinde birçok kanser türünün çok daha erken tanı alacağı görüşünde.

     

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    Kanserlerin tanısında bazı spesifik markerlar yani biyobelirteçler kullanılmasına rağmen birçok kanser türünün erken aşamalarında bahsi geçen markerlar sonuç vermiyor ve bazı kanser türlerinin markerları bulunmuyor. Bu sebeple birçok bilim insanı bahsi geçen markerları geliştirmek için kıyasıya çalışıyor.

    DNA metilasyonu

    Yeni geliştirilen PanSeer adlı test ile kanda DNA metilasyonuna ait yolakların tespit edilmesi hedeflenmekle birlikte bahsi geçen yolakların anormal mutasyonlarla ilişkisi olduğu, bu durumun da kanser patogenezinde rol oynadığı düşünülüyor. Yeni geliştirilen test Taizhou Longitudinal Study olarak adlandırılan ve son 10 yılda 100.000’in üzerinde hastanın kaydını içeren verilerle kıyaslandı ve sonuçlara göre PanSeer adlı test bazı kanser türlerini birkaç yıl öncesinden tespit edebildi.

    Yeni testin mide, özefagus, kolorektal, akciğer ve karaciğer kanserlerini tespit edebildiği belirtilmekle birlikte yeni testin bahsi geçen kanser türlerini %91 başarı oranıyla 1 ila 4 yıl daha erken tespit edebildiği belirtiliyor.

    Ayrıca testin kanser patogenezinde rol oynayan ve gelecekte gelişebilecek kanser türlerine ait risk faktörlerini değil, gelişen ve halihazırda gelişmekte olan kanserleri çok daha erken evrede tespit edebildiğini ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Diş minesinde bulunan amelogenin proteini cinsiyet tayininde kullanılabilir"

    Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    https://newatlas.com/medical/cancer-blood-test-4-years-diagnose-conventional-methods/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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