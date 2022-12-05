Tam Boyutta Gör Tesla, Model 3 elektrikli otomobilinin güncellenmiş versiyonunu test etmeye başladı. Kaliforniya'da çekilen ve daha sonrasında sosyal medyaya sızdırılan fotoğraflar aracın görünüm ve donanım açısından önemli değişikliklere uğrayacağını ortaya koyuyor.

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Yeniden tasarlanan Highland kod adlı Model 3'ün 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. Elektrikli otomobilin üzerindeki kamuflajların sayısı tasarım açısından ciddi yenilikler olacağını gösteriyor. Zira aracın ön ve arka kısmı komple siyah örtüler altında gizlenmiş durumda.

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Amaç üretim maliyetini düşürmek

Model 3 prototipi yeni tamponlar, kaput ve bagaj kapağının yanı sıra elden geçirilmiş farlara işaret ediyor. Kabin bölümünde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilirken farın üst köşesinde mevcut modelde olmayan bir kamera fark edildi. Tesla daha önce hiç böyle bir ekipman kullanmamıştı.

Tam Boyutta Gör Bu kameranın ön tampon kısmındaki kör noktaları görmek için kullanılabileceği düşünülüyor. Bir başka görüşe göre FSD yani tam otonom sürüş sisteminin bir parçası olacak. Tesla Model 3 güncellemesinin temel amacı maliyeti düşürmek ve üretimi hızlandırmak. Şirket bunu araçta kullanılan bileşenlerin sayısını azaltarak başarmayı planlıyor.

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Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü