Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü

Yeniden tasarlanan Highland kod adlı Model 3'ün 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. Elektrikli otomobilin üzerindeki kamuflajların sayısı tasarım açısından ciddi yenilikler olacağını gösteriyor. Zira aracın ön ve arka kısmı komple siyah örtüler altında gizlenmiş durumda.
Amaç üretim maliyetini düşürmek
Model 3 prototipi yeni tamponlar, kaput ve bagaj kapağının yanı sıra elden geçirilmiş farlara işaret ediyor. Kabin bölümünde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilirken farın üst köşesinde mevcut modelde olmayan bir kamera fark edildi. Tesla daha önce hiç böyle bir ekipman kullanmamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım