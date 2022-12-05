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    Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü

    Highland kod adlı yeni Tesla Model 3'ün prototipi Kaliforniya'da kadraja yakalandı. Çekilen görüntüler elektrikli otomobilde ne gibi değişiklikler olacağı hakkında ipuçları veriyor.
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    Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla, Model 3 elektrikli otomobilinin güncellenmiş versiyonunu test etmeye başladı. Kaliforniya'da çekilen ve daha sonrasında sosyal medyaya sızdırılan fotoğraflar aracın görünüm ve donanım açısından önemli değişikliklere uğrayacağını ortaya koyuyor.

    Yeniden tasarlanan Highland kod adlı Model 3'ün 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. Elektrikli otomobilin üzerindeki kamuflajların sayısı tasarım açısından ciddi yenilikler olacağını gösteriyor. Zira aracın ön ve arka kısmı komple siyah örtüler altında gizlenmiş durumda.

    Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü Tam Boyutta Gör

    Amaç üretim maliyetini düşürmek

    Model 3 prototipi yeni tamponlar, kaput ve bagaj kapağının yanı sıra elden geçirilmiş farlara işaret ediyor. Kabin bölümünde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilirken farın üst köşesinde mevcut modelde olmayan bir kamera fark edildi. Tesla daha önce hiç böyle bir ekipman kullanmamıştı.

    Yeni Tesla Model 3'ün fotoğrafları internete düştü Tam Boyutta Gör
    Bu kameranın ön tampon kısmındaki kör noktaları görmek için kullanılabileceği düşünülüyor. Bir başka görüşe göre FSD yani tam otonom sürüş sisteminin bir parçası olacak. Tesla Model 3 güncellemesinin temel amacı maliyeti düşürmek ve üretimi hızlandırmak. Şirket bunu araçta kullanılan bileşenlerin sayısını azaltarak başarmayı planlıyor.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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