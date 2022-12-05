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    Yeni Toyota C-HR bu tasarımla geliyor! Üstelik bu kez PHEV versiyon da var

    Toyota, yeni nesil C-HR'ın ön gösterimi olarak C-HR Prologue konseptinin örtüsünü kaldırdı. Yepyeni bir tasarım diliyle gelecek olan Toyota C-HR'da PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da olacak.
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    Yeni Toyota C-HR bu tasarımla ve PHEV versiyonla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Sportif tasarımıyla ilk tanıtıldığı günden bu yana dikkat çeken ve Türkiye'de üretilerek pek çok ülkeye ihraç edilen Toyota C-HR artık yerini yeni nesline bırakmak üzere. Japon üretici, yeni Toyota C-HR'ın ön gösterimi olarak bugün C-HR Prologue konseptini gösterdi. Yeni jenerasyonla birlikte PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da geliyor.

    Yeni Toyota C-HR, dinamik silüetini kaybetmeden köklü bir değişim geçirecek gibi görünüyor. Ön bölümde Crown ve Prius gibi diğer yeni modellerde gördüğümüz yeni tasarım dili bizleri karşılıyor. Kaslı ön kaput, çıkıntılı burun kısmı ve C formu oluşturan ince aydınlatmalar, bu alanda ilk göze çarpan detaylar arasında. Alt kısımda ise siyah ızgara ve dikey hava girişleriyle yeni C-HR'ın selefine kıyasla daha sportif bir tasarım yakaladığını söylemek mümkün.

    Gümüş ve siyahın yanı sıra turuncu detaylarla üç renkli gövde temasının sunulduğu yeni nesil Toyota C-HR'ın yan tarafında Y formu oluşturan omuz çizgisi, dijital aynalar ve büyük tekerlekler dikkat çekiyor. Gizli kapı kollarının yer aldığı modelde arka kapı kolları, kapıyla ince stopların birleşim noktasına konumlandırılmış gibi görünüyor. Arkada ise C sütununa kadar uzanan ince LED stoplar mevcut. Ayrıca tavanın gerisinde ve difüzörde turuncu detaylar mevcut.

    Yeni Toyota C-HR bu tasarımla ve PHEV versiyonla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Toyota C-HR Prologue'un henüz bir konsept çalışması olduğunu hatırlatmakta fayda var. Üretim versiyonunda bazı detaylar değişecektir. Örneğin; dijital aynalar, büyük tekerlekler, fazlasıyla küçük olan arka yan camlar ve pek pratik görünmeyen kapı kollarının değişmesini bekleyebiliriz. Ancak, genel olarak görünümün çok değişmeyeceğini düşünmek yanlış olmaz. Zira daha önce tanıtılan Aygo X Prologue konseptiyle üretim versiyonu arasında çok bir değişim olmamıştı.

    Japon üretici henüz yeni Toyota C-HR hakkında teknik detay vermekten kaçınıyor. Ancak şirket, yeni modelde ön-arka çıkıntıların selefine göre daha az olduğunun ve daha pratik bir iç mekân sunulduğunun altını çiziyor. Bu da akıllara aks mesafesinin uzamış olabileceği ihtimalini getiriyor. Bunun dışında, standart hibrit versiyona eklenecek olan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da yeni neslin sürprizi olacak.

    Yeri gelmişken Toyota Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasını 7 milyar TL yatırım ile modernize edeceğini hatırlatalım. 4 yıllık sürece yayılan yatırımın sonunda fabrikada yılda 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil, 44 bin adet de batarya üretilmesi hedefleniyor. Bu noktada yeni nesil C-HR ve bataryalarının üretimi için de adres belli gibi görünüyor.

    Yeni Toyota C-HR için henüz bir tarih paylaşılmadı. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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