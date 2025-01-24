Yeni Tesla Model Y, ABD ve Avrupa’da satışa çıktı

Yeni Model Y, küresel pazarlarda satışta
“Launch Edition” olarak adlandırılan dört çeker yeni Model Y, ABD’de tek bir donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Tam donanımlı bu versiyonun fiyatı, teşvikler ve indirimler öncesinde 59.990 dolardan başlıyor. Teslimatlar ise Mart ayında başlayacak. Selefinin fiyatı 47.990 dolardı, dolayısıyla yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Ancak konfigürasyona bağlı olarak fiyat farkı 4.000 dolara kadar düşebiliyor. Almanya fiyatları ise iki model arasında çok daha düşük seviyede.
Yeni model, önceki Model Y araçlarında 8.000 dolar karşılığında opsiyonel olarak sunulan denetimli tam otonom sürüş yazılımı (Supervised Full Self Driving) ile donatılmış olarak geliyor. Tesla'ya göre yeni varyant ayrıca yeniden tasarlanmış dış mekanlara, içeride yükseltilmiş özelliklere ve biraz daha genişletilmiş 515 km menzile sahip. Yenilenen ön ve arka far tasarımı, arka koltuklar için 8 inçlik dokunmatik ekran, daha fazla hoparlör içeren gelişmiş bir ses sistemi, akustik cam uygulaması ve yeniden ayarlanmış bir süspansiyon sistemi değişikliklerde öne çıkanlardan.
Ayrıca, Tesla’nın “Enhanced visibility” ve “Actually Smart Summon” sağlayan yeni ön kamerası da bu modele dahil. Performans anlamında da yeni model, 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlayarak önceki versiyondan daha hızlı bir yapıya sahip. Ancak azami hız, 217 km/s’den 201 km/s’ye düşürülmüş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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