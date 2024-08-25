The Crow yeniden çevrimi gişede çakıldı

50 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen The Crow yeniden çevrimi, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 4.6 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu noktada filmin zarar etmemesi imkânsız görünüyor. Çünkü filme gelen yorumlar da son derece kötü. Bu yüzden sonraki haftalarda hasılatın çok daha düşük rakamlarda kalması bekleniyor. The Crow yeniden çevrimi, muhtemelen bir iki hafta içinde gösterimden kaldırılacak ve hızlıca VOD (öde-izle) platformlarına yollanacak.
The Crow Yeniden Çevrimi Beğenilmedi
"Snow White and the Huntsman" ve "Ghost in the Shell" gibi filmlerle tanınan Rupert Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminin başrolünde Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston eşlik ediyor.
Eleştirmenlerin filme dair yorumları oldukça negatif. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 29, RottenTomatoes puanı ise %20.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.