The Crow yeniden çevrimi gişede çakıldı

Tam Boyutta Gör 90'lı yılların en ikonik filmlerinden olan Ölümsüz Aşk (The Crow)'ın yeniden çevrimi, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Analistlerin film daha gösterime girmeden önce paylaştığı öngörüler, bu yeni Crow filminin gişede pek başarılı olamayacağını gösteriyordu. Filmin ilk hafta sonunda 6-9 milyon dolar arası bir hasılat yapması bekleniyordu ki bu bile hayal kırıklığı yaratmak için yeterliydi. Ancak ortaya çıkan sonuç, bu öngörüleri bile aratacak kadar kötü oldu.

50 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen The Crow yeniden çevrimi, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 4.6 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu noktada filmin zarar etmemesi imkânsız görünüyor. Çünkü filme gelen yorumlar da son derece kötü. Bu yüzden sonraki haftalarda hasılatın çok daha düşük rakamlarda kalması bekleniyor. The Crow yeniden çevrimi, muhtemelen bir iki hafta içinde gösterimden kaldırılacak ve hızlıca VOD (öde-izle) platformlarına yollanacak.

Alejandro G. Iñàrritu'nun yeni filmi şekillenmeye başladı 1 gün önce eklendi

The Crow Yeniden Çevrimi Beğenilmedi

"Snow White and the Huntsman" ve "Ghost in the Shell" gibi filmlerle tanınan Rupert Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminin başrolünde Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston eşlik ediyor.

Eleştirmenlerin filme dair yorumları oldukça negatif. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 29, RottenTomatoes puanı ise %20.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.