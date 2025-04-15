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    Anlık Bildirim

    Prens dizisinin 3. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

    Son dönemin en sevilen yerli dizilerinden olan Prens 3. sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonunda Max üzerinden yayınlanacak olan dizinin ekranlara döneceği tarih açıklandı.
    Prens 3. Sezon Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin en popüler dijital platformları arasında yer alan BluTV, bugün yerini Max'e bıraktı. Max (HBO Max) böylece Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaparken, BluTV için de bir dönem kapandı. Bu geçiş sırasında Max, BluTV'nin sadece abonelerini değil, orijinal yapımlarını da devraldı. Yani Behzat Ç., Magarsus, Prens gibi diziler Max çatısı altında yolcuklarına devam edecekler.

    Prens 3. Sezon 9 Mayıs'ta Başlıyor!

    Max'in artık yayın hayatına başlamasıyla birlikte, buradaki içeriklere dair ilk açıklamalar da gelmeye başladı. Bu bağlamda Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezonunun da yayın tarihi açıklandı. Prens 3. sezon, 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

    Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens dizisi, Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçiyor. Kralın ani ölümünün ardından tahta geçen Thenio bir suikast girişimi sonrası akli melekelerini yitirince, krallık Thenio'nun kardeşi olan Prens’e kalıyor. Dizi, bu rol için hiç de hazır olmayan Prens'in eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

    Geçtiğimiz ay yeni sezon için paylaşılan teaser'ı aşağıda bulabilirsiniz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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