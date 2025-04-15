Prens dizisinin 3. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

Prens 3. Sezon 9 Mayıs'ta Başlıyor!
Max'in artık yayın hayatına başlamasıyla birlikte, buradaki içeriklere dair ilk açıklamalar da gelmeye başladı. Bu bağlamda Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezonunun da yayın tarihi açıklandı. Prens 3. sezon, 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens dizisi, Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçiyor. Kralın ani ölümünün ardından tahta geçen Thenio bir suikast girişimi sonrası akli melekelerini yitirince, krallık Thenio'nun kardeşi olan Prens’e kalıyor. Dizi, bu rol için hiç de hazır olmayan Prens'in eğlenceli hikâyesini anlatıyor.
Geçtiğimiz ay yeni sezon için paylaşılan teaser'ı aşağıda bulabilirsiniz.
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