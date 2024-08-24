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    The Crow filminin yeniden çevrimi eleştirmenler tarafından beğenilmedi

    Kısa süre önce vizyona giren The Crow yeniden çevrimi eleştirmenlerden düşük not aldı. Filmin yavaş temposu ve aksiyon sahnelerinin ikinci yarıya sıkışması izleyicileri sıkıyor.

    The Crow yeniden çevrimi eleştirmenler tarafından beğenilmedi Tam Boyutta Gör

    Eleştirmenler, Bill Skarsgård'ın başrolünü oynadığı The Crow yeniden çevrimiyle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. The Hollywood Reporter internet sitesi "başarısızlık kimseyi şaşırtmamalı" diyor. İşte basın kuruluşunun filmle ilgili kaleme aldığı eleştiriden bir bölüm:

    "Yeni 'The Crow' yavaş ilerleyen, fazlasıyla ciddi ve kasvetli bir film. 16 yıl süren yapım sürecinde projeye dahil olan uzun yönetmen ve oyuncu listesini göz önünde bulundurduğumuzda bu "ruhsuz" sonuç kimseyi şaşırtmamalı. En azından Mark Wahlberg'in başrol oynadığı bir versiyonla karşılaşılmaktan kurtulduk".

    "İlk yarısı bunaltıcı"

    Eleştirmenler yeniden çevrimin, Brandon Lee'li 1994 yapımı orijinal filmin gerisinde kaldığını ve yeni bir şeyler sunamadığını söylüyor. Filmin baş kahramanı, film süresinin büyük bölümünde sevgilisiyle olan ilişkisiyle uğraşıyor.

    Filmin ilk yarısında diyalogların fazlalığı ve aksiyon sahnelerinin ikinci yarıya sıkışması, izleyicileri bunaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Hatta birçok sinemaseverin sıkıntıdan sinema salonlarını terk ettiği bile belirtilmiş.

    The Crow yeniden çevrimi eleştirmenler tarafından beğenilmedi Tam Boyutta Gör

    Film, Rotten Tomatoes'da %24'lük "tazelik" puanı, Metacritic'te ise 100 üzerinden 29 puan aldı. IMDb kullanıcılarının değerlendirmesi ise an itibariyle 10 üzerinden 5 olarak görünüyor. The Crow: Ölümsüz, 23 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de de vizyona girdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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