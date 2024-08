The Crow filminin yeniden çevrimi eleştirmenler tarafından beğenilmedi

Onur Seven

Eleştirmenler, Bill Skarsgård'ın başrolünü oynadığı The Crow yeniden çevrimiyle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. The Hollywood Reporter internet sitesi "başarısızlık kimseyi şaşırtmamalı" diyor. İşte basın kuruluşunun filmle ilgili kaleme aldığı eleştiriden bir bölüm:

"Yeni 'The Crow' yavaş ilerleyen, fazlasıyla ciddi ve kasvetli bir film. 16 yıl süren yapım sürecinde projeye dahil olan uzun yönetmen ve oyuncu listesini göz önünde bulundurduğumuzda bu "ruhsuz" sonuç kimseyi şaşırtmamalı. En azından Mark Wahlberg'in başrol oynadığı bir versiyonla karşılaşılmaktan kurtulduk".

"İlk yarısı bunaltıcı"

Eleştirmenler yeniden çevrimin, Brandon Lee'li 1994 yapımı orijinal filmin gerisinde kaldığını ve yeni bir şeyler sunamadığını söylüyor. Filmin baş kahramanı, film süresinin büyük bölümünde sevgilisiyle olan ilişkisiyle uğraşıyor.

Filmin ilk yarısında diyalogların fazlalığı ve aksiyon sahnelerinin ikinci yarıya sıkışması, izleyicileri bunaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Hatta birçok sinemaseverin sıkıntıdan sinema salonlarını terk ettiği bile belirtilmiş.

Film, Rotten Tomatoes'da %24'lük "tazelik" puanı, Metacritic'te ise 100 üzerinden 29 puan aldı. IMDb kullanıcılarının değerlendirmesi ise an itibariyle 10 üzerinden 5 olarak görünüyor. The Crow: Ölümsüz, 23 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de de vizyona girdi.

