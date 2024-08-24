Alejandro G. Iñàrritu'nun Tom Cruise'lu yeni filmi şekillenmeye başladı

Henüz ismi açıklanmayan filmin başrollerinde Tom Cruise’a Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Riz Ahmed (The Sound of Metal, The Night Of), John Goodman (The Big Lebowski, Barton Fink), Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Call Me by Your Name), Jesse Plemons (The Power of the Dog, Civil War) ve Sophie Wilde (Talk to Me) eşlik edecek.
Alejandro G. Iñàrritu'nun Yeni Filmi Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor
Alejandro G. Iñárritu, yeni filminin senaryosunu Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile birlikte kaleme aldı. Film, “dünyanın en güçlü adamının”, kendi yarattığı felaketi her şeyi yok etmeden önce durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak.
Iñàrritu'nun dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni filminin çekimleine yakında başlaması bekleniyor. Ancak filmin tam olarak çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.