Alejandro G. Iñàrritu'nun Tom Cruise'lu yeni filmi şekillenmeye başladı

Tam Boyutta Gör Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros), 21 Gram, Diriliş (The Revenant) gibi beğeni kazanan filmlerin yönetmeni olan Alejandro G. Iñàrritu, yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak 2022 yapımı Bardo'ya imza atan yönetmenin yeni bir film üzerinde çalıştığı, bu filmin başrolünde ise Tom Cruise'un yer alacağı bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ona eşlik edecek isimler de belli oldu.

Henüz ismi açıklanmayan filmin başrollerinde Tom Cruise’a Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Riz Ahmed (The Sound of Metal, The Night Of), John Goodman (The Big Lebowski, Barton Fink), Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Call Me by Your Name), Jesse Plemons (The Power of the Dog, Civil War) ve Sophie Wilde (Talk to Me) eşlik edecek.

Alejandro G. Iñárritu, yeni filminin senaryosunu Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile birlikte kaleme aldı. Film, “dünyanın en güçlü adamının”, kendi yarattığı felaketi her şeyi yok etmeden önce durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak.

Iñàrritu'nun dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni filminin çekimleine yakında başlaması bekleniyor. Ancak filmin tam olarak çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.

