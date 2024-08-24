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    Alejandro G. Iñàrritu'nun Tom Cruise'lu yeni filmi şekillenmeye başladı

    Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu (The Revenant, 21 Grams)'nun yeni filminde Tom Cruise'a eşlik edecek isimler belli oldu. Film için etkileyici bir oyuncu kadrosu bir araya geliyor.
    Alejandro G. Iñàrritu'nun yeni filmi şekillenmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros), 21 Gram, Diriliş (The Revenant) gibi beğeni kazanan filmlerin yönetmeni olan Alejandro G. Iñàrritu, yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak 2022 yapımı Bardo'ya imza atan yönetmenin yeni bir film üzerinde çalıştığı, bu filmin başrolünde ise Tom Cruise'un yer alacağı bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ona eşlik edecek isimler de belli oldu.

    Henüz ismi açıklanmayan filmin başrollerinde Tom Cruise’a Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Riz Ahmed (The Sound of Metal, The Night Of), John Goodman (The Big Lebowski, Barton Fink), Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Call Me by Your Name), Jesse Plemons (The Power of the Dog, Civil War) ve Sophie Wilde (Talk to Me) eşlik edecek.

    Alejandro G. Iñàrritu'nun Yeni Filmi Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

    Alejandro G. Iñárritu, yeni filminin senaryosunu Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile birlikte kaleme aldı. Film, “dünyanın en güçlü adamının”, kendi yarattığı felaketi her şeyi yok etmeden önce durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak.

    Iñàrritu'nun dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni filminin çekimleine yakında başlaması bekleniyor. Ancak filmin tam olarak çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 dakika önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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