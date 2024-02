The Crow yeniden çevriminden ilk görseller yayınlandı

Tam Boyutta Gör Modern gotik estetiği beyazperdeye belki de en iyi yansıtan film olan 1994 yapımı The Crow (Ölümsüz Aşk), yıllar içinde kayda değer bir seven kitlesi oluşturarak kült film mertebesine erişti. Bu da filmin çıkışından otuz yıl sonra hâlâ izlenmesini sağlıyor. Ancak orijinal filmin hâlâ güncelliğini koruyor olması, Hollywood'un bu eserin yeni bir versiyonunu çıkarmasına engel olmadı. Nitekim The Crow yeniden çevrimi, bu yaz sinemaseverlerle buluşacak. Haziran ayında vizyona girecek film için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görseller paylaşıldı.

The Crow'un 2008 yılından beri gündemde olan bu yeni uyarlaması, o günden bu yana farklı başrol oyuncuları ve farklı yönetmenlerle birkaç kez çekilmeye çalışıldı. Bu denemeler sırasında The Crow rolü için Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston, Jason Momoa gibi ünlü oyuncularla anlaşıldı ama bu denemelerin hiçbiri nihayete ermedi. Günün sonunda bu projeyi hayata geçirme şansı yakalayan yönetmen Rupert Sanders oldu. Snow White and the Huntsman ve Ghost in the Shell gibi filmlerle tanınan Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminde başrol ise Bill Skarsgård'a (IT, John Wick 4) emanet edildi.

Dune 3 senaryo yazım aşamasına geçti 2 gün önce eklendi

The Crow, 7 Haziran'da Vizyona Girecek

Alex Proyas'ın yönettiği 1994 yapımı film, kendisini ve nişanlısını öldüren çeteden intikam almak için ölümden dönen Eric Draven karakterini takip ediyordu. Yeni film de Draven'a odaklanacak ama hikâyede bazı önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Zira Rupert Sanders bunun bir yeniden çevrimden ziyade bir yeniden yorumlama olacağını söylüyor. Öte yandan filmden yayınlanan ilk görseller, karakter tasarımının da ilk filmden oldukça farklı olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Başrollerde Bill Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston'ın eşlik ettiği Karga (The Crow), ABD'de 7 Haziran 2024'te vizyona girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.