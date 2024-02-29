The Crow yeniden çevriminden ilk görseller yayınlandı

The Crow'un 2008 yılından beri gündemde olan bu yeni uyarlaması, o günden bu yana farklı başrol oyuncuları ve farklı yönetmenlerle birkaç kez çekilmeye çalışıldı. Bu denemeler sırasında The Crow rolü için Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston, Jason Momoa gibi ünlü oyuncularla anlaşıldı ama bu denemelerin hiçbiri nihayete ermedi. Günün sonunda bu projeyi hayata geçirme şansı yakalayan yönetmen Rupert Sanders oldu. Snow White and the Huntsman ve Ghost in the Shell gibi filmlerle tanınan Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminde başrol ise Bill Skarsgård'a (IT, John Wick 4) emanet edildi.
The Crow, 7 Haziran'da Vizyona Girecek
Alex Proyas'ın yönettiği 1994 yapımı film, kendisini ve nişanlısını öldüren çeteden intikam almak için ölümden dönen Eric Draven karakterini takip ediyordu. Yeni film de Draven'a odaklanacak ama hikâyede bazı önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Zira Rupert Sanders bunun bir yeniden çevrimden ziyade bir yeniden yorumlama olacağını söylüyor. Öte yandan filmden yayınlanan ilk görseller, karakter tasarımının da ilk filmden oldukça farklı olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.