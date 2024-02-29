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    The Crow yeniden çevriminden ilk görseller yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan The Crow yeniden çevriminden ilk görseller yayınlandı. Filmde Crow'a IT serisiyle çıkış yapan genç oyuncu Bill Skarsgård hayat veriyor.
    Yeni The Crow uyarlamasından ilk görseller Tam Boyutta Gör
    Modern gotik estetiği beyazperdeye belki de en iyi yansıtan film olan 1994 yapımı The Crow (Ölümsüz Aşk), yıllar içinde kayda değer bir seven kitlesi oluşturarak kült film mertebesine erişti. Bu da filmin çıkışından otuz yıl sonra hâlâ izlenmesini sağlıyor. Ancak orijinal filmin hâlâ güncelliğini koruyor olması, Hollywood'un bu eserin yeni bir versiyonunu çıkarmasına engel olmadı. Nitekim The Crow yeniden çevrimi, bu yaz sinemaseverlerle buluşacak. Haziran ayında vizyona girecek film için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görseller paylaşıldı.

    The Crow'un 2008 yılından beri gündemde olan bu yeni uyarlaması, o günden bu yana farklı başrol oyuncuları ve farklı yönetmenlerle birkaç kez çekilmeye çalışıldı. Bu denemeler sırasında The Crow rolü için Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston, Jason Momoa gibi ünlü oyuncularla anlaşıldı ama bu denemelerin hiçbiri nihayete ermedi. Günün sonunda bu projeyi hayata geçirme şansı yakalayan yönetmen Rupert Sanders oldu. Snow White and the Huntsman ve Ghost in the Shell gibi filmlerle tanınan Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminde başrol ise Bill Skarsgård'a (IT, John Wick 4) emanet edildi.

    The Crow, 7 Haziran'da Vizyona Girecek

    Alex Proyas'ın yönettiği 1994 yapımı film, kendisini ve nişanlısını öldüren çeteden intikam almak için ölümden dönen Eric Draven karakterini takip ediyordu. Yeni film de Draven'a odaklanacak ama hikâyede bazı önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Zira Rupert Sanders bunun bir yeniden çevrimden ziyade bir yeniden yorumlama olacağını söylüyor. Öte yandan filmden yayınlanan ilk görseller, karakter tasarımının da ilk filmden oldukça farklı olacağını gösteriyor.

    Yeni The Crow uyarlamasından ilk görseller Tam Boyutta Gör
    Başrollerde Bill Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston'ın eşlik ettiği Karga (The Crow), ABD'de 7 Haziran 2024'te vizyona girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

    Yeni The Crow uyarlamasından ilk görseller Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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