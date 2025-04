Anime sevenlerin kaçırmaması gereken tüm zamanların en iyi anime filmleri

Japonya'dan çıkan ve kendilerine özgü çizim stilleriyle zamanla diğer animasyonlardan ayrışmayı başaran animeler, bugün tüm dünyaya yayılmış durumda. Anime türü bugün daha çok dizilerle gündeme geliyor olsa da yıllar içinde sinema tarafında da bu türün pek çok dikkat çekici örneğini gördük. Studio Ghibli'nin sinema dünyasına kazandırdığı klasiklerden, Satoshi Kon'un kült filmlerine kadar yıllar içinde sinemaseverleri etkilemeyi başaran pek çok anime film çıktı.

Tüm Zamanların En İyi Anime Filmleri

Bu listemizde farklı türlerde anime filmleri göz önüne alarak aralarından en iyilerini seçtik. İşte sinema tarihinde özel bir yere sahip olan, tüm zamanların en iyi anime filmleri:

1️⃣ Ruhların Kaçışı (Spirited Away)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Hayao Miyazaki'nin kurucusu olduğu Studio Ghibli, bugün anime dünyasının doruk noktasını temsil ediyor. Studio Ghibli'nin seçkin kataloğunda ön plana çıkan bir numaralı yapım ise Spirited Away oluyor.

Yapım yılı : 2001

: 2001 Yönetmen : Hayao Miyazaki

: Hayao Miyazaki IMDb Puanı: 8.6

Spirited Away, ailesiyle birlikte başka bir şehre taşınmakta olan Chihiro’yu takip ediyor. Küçük kız, gönülsüz olduğu bu değişimle başa çıkmaya çalışırken, kendisini bir anda tuhaf bir dünyanın içinde buluyor. Yolculuk sırasında ailesi büyülü bir şekilde domuza dönüşürken, Chihiro da kendisini ruhlar dünyasında bir hamam evinde çalışırken buluyor. Her karesinden yaratıcılık fışkıran Spirited Away, Japon folklorundan izler taşıyan karakterler, semboller ve temalarla dolu, etkileyici bir büyüme hikâyesi.sunuyor.

2️⃣ Ateşböceklerinin Mezarı (Grave of the Fireflies)

Tam Boyutta Gör Studio Ghibli deyince akla Miyazaki filmleri geliyor olsa da aslında bu efsanevi stüdyonun çatısı altında başka yönetmenler de dikkat çekici filmlere imza attı. Bu filmlerin en dikkat çekici olanı ise Isao Takahata imzalı Grave of the Fireflies.

Yapım yılı : 1988

: 1988 Yönetmen : Isao Takahata

: Isao Takahata IMDb Puanı: 8.5

II. Dünya Savaşı’nın son döneminde geçen Grave of the Fireflies, annelerini kaybettikten sonra hayatta kalmaya çalışan iki kardeşin, Seita ve Setsuko’nun dramatik hikâyesini konu alıyor. Film, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini çocukların gözünden anlatırken, izleyicilere dokunaklı bir hikâye sunuyor.

3️⃣ Akira

Tam Boyutta Gör Siberpunk türünün en dikkat çekici örnekleri arasında yer alan Akira, her animeseverin izlemesi gereken bir yapım.

Yapım yılı : 1988

: 1988 Yönetmen : Katsuhiro Otomo

: Katsuhiro Otomo IMDb Puanı: 8

Neo-Tokyo’nun kaotik sokaklarında geçen Akira, Tetsuo adlı bir gencin devletin kontrolündeki bir deneyin ardından doğaüstü güçler kazanmasıyla başlıyor. Tetsuo'nun kontrolden çıkan değişimi, tüm şehri yıkımın eşiğine getiriyor. Hikâyenin merkezinde ise Tetsuo'nun yakın arkadaşı Kaneda yer alıyor. Bir motosiklet çetesinin parçası olan Kaneda, hem Tetsuo'yu hem de şehri felakete sürüklenmekten kurtarmaya çalışıyor. Yüksek tempolu sahneleri, politik göndermeleri ve distopik atmosferiyle dikkat çeken Akira, kendisinden sonra The Matrix, Inception, Chronicle gibi pek çok yapıma ilham kaynağı oldu.

4️⃣ Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell)

Tam Boyutta Gör Aynı Akira gibi bir siberpunk klasiği olan bir diğer yapım da Ghost in the Shell.

Yapım yılı : 1995

: 1995 Yönetmen : Mamoru Oshii

: Mamoru Oshii IMDb Puanı: 7.9

Yapay zeka, bilinç ve transhumanizm gibi pek çok kavrama değinen hikâyesiyle oldukça derinlikli bir yapım olan Ghost in the Shell, günümüzün meselelerine ışık tutmasıyla da epey kıymetli bir yapım. 2029 yılında geçen film, sibernetik bedene sahip bir dedektif olan Binbaşı Motoko Kusanagi’yı takip ediyor. Puppet Master adlı gizemli hacker'ın peşine düşen Binbaşı Motoko, bu soruşturma sırasında kendi benliği üzerine de bir sorgulamaya giriyor.

5️⃣ Perfect Blue

Tam Boyutta Gör Hayao Miyazaki kadar ünlü olmasa da Satoshi Kon da anime türünün büyük ustaları arasında yer alıyor. Yönetmenin başyapıtlarla dolu filmografisinde en özel yere sahip film ise Perfect Blue.

Yapım yılı : 1997

: 1997 Yönetmen : Satoshi Kon

: Satoshi Kon IMDb Puanı: 8

Tuhaf hikâyesi ve karmaşık anlatısıyla genel izleyici kitlesinden çok sinefillere hitap eden Perfect Blue, sahne dünyasından oyunculuğa geçiş yapan pop yıldızı Mima’yı takip ediyor. Mima bu simli dünyanın acımasız yüzüyle tanışırken, gerçeklik ile olan bağı da sarsılmaya başlıyor. Gerçeklik ile sanrılar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Perfect Blue, alışık olduğumuz animelerden ziyade Persona ve Mulholland Drive gibi psikolojik gerilim filmlerine yakın duruyor.

6️⃣ Prenses Mononoke (Princess Mononoke)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Hayao Miyazaki'nin sinema dünyasına kazandırdığı bir diğer klasik de Princess Mononoke.

Yapım yılı : 1997

: 1997 Yönetmen : Hayao Miyazaki

: Hayao Miyazaki IMDb Puanı: 8.3

Doğayla insanlık arasındaki çatışmayı epik bir anlatımla ele alan Princess Mononoke, lanetlenmiş bir savaşçı olan Ashitaka’nın, orman ruhlarını koruyan Mononoke ile yollarının kesişmesini konu alıyor. Film, sanayileşme, çevre tahribatı ve manevi dünyayla olan bağlantımız gibi konuları, genç bir savaşçının verdiği mücadele üzerinden ele alıyor.

7️⃣ Senin Adın (Your Name)

Tam Boyutta Gör Yakın dönemde çıkan anime filmlere baktığımızda ön plana çıkan yapım ise Makoto Shinaki imzalı Your Name oluyor. Duygu dolu hikâyesiyle akıllarda yer eden Your Name, izleyicilere zamanın ötesine uzanan bir aşk hikâyesi sunuyor.

Yapım yılı : 2016

: 2016 Yönetmen : Makoto Shinkai

: Makoto Shinkai IMDb Puanı: 8.4

Tokyo'da yaşayan lise öğrencisi Taki ile kırsal bir kasabada yaşayan Mitsuha, birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen bir gün gizemli bir şekilde beden değiştirmeye başlarlar. Bu tuhaf olaylar başlarda hayatlarını alt üst etse de zamanla ikisini birbirine bağlayan bir maceraya dönüşür. Ta ki bir gün bu bağ aniden kopuncaya kadar. Mitsuha'nın başına ne geldiği sorusuyla baş başa kalan Taki, bu soruya cevap aramaya başlar. Bu arayış, Taki'yi zamanın ve kaderin sınırlarını aşacağı bir yolculuğa çıkarır.

8️⃣ Komşum Totoro (My Neighbor Totoro)

Tam Boyutta Gör Studio Ghibli'nin sembol filmlerinden olan My Neighbor Totoro, özellikle aileleriyle birlikte anime izlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Zira bu listedeki pek çok filmin aksine My Neighbor Totoro her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Yapım yılı : 1988

: 1988 Yönetmen : Hayao Miyazaki

: Hayao Miyazaki IMDb Puanı: 8.1

1950’ler Japonya’sında geçen Komşum Totoro, hastaneye yatırılan annelerine daha yakın olabilmek için babalarıyla birlikte Japonya kırsalına taşınan iki küçük kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Annelerinin yokluğuyla baş etmek zorunda olan kız kardeşler, yeni çevrelerini keşfederken ormanın derinliklerinde gizemli ve sevimli bir yaratık olan Totoro ile karşılaşırlar. Totoro ve onun doğaüstü arkadaşları, kızlara hem eğlenceli hem de duygusal bir yolculukta rehberlik edecektir.

9️⃣ Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle)

Tam Boyutta Gör Howl’s Moving Castle, aynı Spirited Away gibi her karesinden yaratıcılık fışkıran Hiyao Miyazaki filmlerinden biri.

Yapım yılı : 2004

: 2004 Yönetmen : Hayao Miyazaki

: Hayao Miyazaki IMDb Puanı: 8.2

Sessiz ve sıradan bir yaşam süren genç Sophie, bir gün kötü kalpli bir cadı tarafından yaşlı bir kadına dönüştürülür. Lanetini bozmak için yola çıkan Sophie, kendisini gizemli ve karizmatik büyücü Howl’un yürüyen şatosunda bulur. Büyülü bir dünyanın içine çekilen Sophie zamanla hem Howl’un iç dünyasını hem de savaşın yıkıcılığını keşfederken, cesaretin ve sevginin insanı nasıl değiştirebileceğine tanıklık eder. Miyazak, görünürde fantastik bu hikâyenin altında son derece güçlü politik bir altmetin de sunuyor.

🔟 Paprika

Tam Boyutta Gör Perfect Blue'yla birlikte bu listede yer almayı hak eden bir diğer Satoshi Kon filmi de Paprika. Aynı Perfect Blue gibi Paprika da oldukça karmaşık ve derinlikli bir hikâyeye sahip.

Yapım yılı : 2006

: 2006 Yönetmen : Satoshi Kon

: Satoshi Kon IMDb Puanı: 7.7

Film, bir grup bilim insanının insanların rüyalarına girebilen bir cihaz geliştirmesi üzerine yaşananları ele alıyor. Bir psikoterapist olan Dr. Atsuko Chiba, bu cihazı kullanarak rüyalar içinde "Paprika" adıyla bir alter ego yaratır ve insanların bilinçaltındaki sorunlara çözüm arar. Ancak bir gün cihaz çalınınca, rüyalar ile gerçeklik birbirine karışmaya başlar.

11) Rüzgarlı Vadi (Nausicaä of the Valley of the Wind)

Tam Boyutta Gör Studio Ghibli'nin temellerini atan film olarak bilinen Nausicaä of the Valley of the Wind, aynı zamanda stüdyonun en kıymetli eserleri arasında yer alıyor.

Yapım Yılı : 1984

: 1984 Yönetmen : Hayao Miyazaki

: Hayao Miyazaki IMDb Puanı: 8.0

Nausicaä of the Valley of the Wind, insanlığın büyük ölçüde yok olduğu bir gelecekte geçiyor. Zehirli ormanların ve devasa böceklerin yayıldığı bu dünyada, barışçıl bir vadinin prensesi olan Nausicaä, hem doğanın dengesini anlamaya hem de yaklaşan savaşın önüne geçmeye çalışıyor. Hayao Miyazaki filmlerinin temelinde yatan insan-doğa çatışması, yönetmenin yıllar önce çektiği bu ilk filmine de yön veriyor.

12) Tokyo Godfathers

Tam Boyutta Gör Satoshi Kon'un sinema dünyasına kazandırdığı bir diğer anime de Shôgo Furuya ile birlikte yönettiği Tokyo Godfathers.

Yapım Yılı : 2003

: 2003 Yönetmen : Satoshi Kon

: Satoshi Kon IMDb Puanı: 7.8

Tokyo Godfathers, Tokyo sokaklarında hayatta kalmaya çalışan üç evsiz karakterin Noel arifesinde bir çöp yığını arasında terk edilmiş bir bebek bulmalarıyla başlar. Üçlünün bu bebeğin ailesini bulmak için çıktığı yolculuk, onları hem şehirde hem de kendi geçmişlerinde sürprizlerle dolu bir keşfe sürükler. Her biri farklı acılar ve pişmanlıklar taşıyan karakterler, bu beklenmedik görev sayesinde yeniden umut, bağışlama ve aidiyet duygusunu keşfederler.

13) Memories

Tam Boyutta Gör Antoloji türündeki Memories, üç farklı yönetmenin imzasını taşıyan üç kısa hikâyeden oluşuyor. Tabii bu hikâyeler ortak bir tema etrafında şekilleniyor.

Yapım yılı : 1995

: 1995 Yönetmen : Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Otomo

: Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Otomo IMDb Puanı: 7.5

İlk bölüm olan Magnetic Rose, uzayda terk edilmiş bir gemiyi araştıran astronotların tuhaf olaylar yaşamasını konu alıyor. İkinci bölüm olan Stink Bomb bir laboratuvar kazasının yol açtığı kaosu işliyor. Üçüncü ve son bölüm olan Cannon Fodder ise sürekli bir savaş hâlindeki bir şehirde geçiyor. Memories, özellikle Akira'nın yaratıcısı Kōji Morimoto'nun elinden çıkan ilk bölümüyle akıllarda yer etmeyi başaran bir yapım.

14) Zamanda Sıçrayan Kız (The Girl Who Leapt Through Time)

Tam Boyutta Gör Zaman yolculuğu temalı bir büyüme hikâyesi anlatan The Girl Who Leapt Through Time, filmografisinden Belle ve The Boy and the Beast gibi dikkat çekici animeler bulunan Mamoru Hosoda'nın en sevilen filmi.

Yapım yılı : 2006

: 2006 Yönetmen : Mamoru Hosoda

: Mamoru Hosoda IMDb Puanı: 7.7

Film, sıradan bir lise öğrencisi olan Makoto Konno'nun zamanda sıçrama yeteneği kazanmasıyla başlıyor. Kazara kazandığı bu olağanüstü gücü başta küçük günlük sorunları çözmek, derslerden kaçmak ya da utanç verici durumlardan kurtulmak için kullanan Makoto, zamanla bu sıçramaların etrafındaki insanların hayatlarını nasıl etkilediğini fark ediyor. Seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek kalan Makoto, zamanın geri alınamaz doğasıyla tanışıyor.

