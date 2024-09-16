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Tam Boyutta Gör Toyota, en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bZ isimli elektrikli otomobil ailesini genişletiyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni elektrikli crossover Toyota bZ3C'nin fotoğraflarını paylaştı.

Beş ay önce gösterilen prototip versiyona fazlasıyla benzeyen Toyota bZ3C, ailenin diğer üyeleri gibi boydan boya uzanan ön-arka ışık imzasıyla donatılmış. Alçak ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelde sürtünmeyi azaltan gizli kapı kolları ve jant tasarımı göze çarpıyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde ise fastback stili tavan çizgisi ve iki parçadan oluşan spoyler ile tamamlanan dinamik bir görüntü bizleri karşılıyor.

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Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Toyota bZ3C, 4780 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1510 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. 18 ile 21 inç arasında jant seçenekleriyle tercih edilebilecek olan model, ön cam üzerine konumlandırılacak olan Lidar sensörüyle de satın alınabilecek.

Tam Boyutta Gör Teknik özellik tarafında ise Toyota bZ3C'nin BYD'nin lityum demir fosfat batarya paketini kullanacağı belirtiliyor ancak kapasite konusunda henüz bir açıklama yok. Buna karşın Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 500-600 kilometre bandında sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor. 200 kW (268 hp) elektrik motorundan güç alacak olan modelin bu güce rağmen son hızı 160 km/s ile sınırlı olacak.

2024'ün sonuna doğru üretime girmesi ve 2025'in ilk çeyreğinde de müşteri teslimatlarına başlanması planlanan yeni Toyota bZ3C ile ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Toyota'dan Çin'e özel yeni elektrikli model: Toyota bZ3C