Toyota'dan Çin'e özel yeni elektrikli model: Toyota bZ3C

Beş ay önce gösterilen prototip versiyona fazlasıyla benzeyen Toyota bZ3C, ailenin diğer üyeleri gibi boydan boya uzanan ön-arka ışık imzasıyla donatılmış. Alçak ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelde sürtünmeyi azaltan gizli kapı kolları ve jant tasarımı göze çarpıyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde ise fastback stili tavan çizgisi ve iki parçadan oluşan spoyler ile tamamlanan dinamik bir görüntü bizleri karşılıyor.
Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Toyota bZ3C, 4780 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1510 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. 18 ile 21 inç arasında jant seçenekleriyle tercih edilebilecek olan model, ön cam üzerine konumlandırılacak olan Lidar sensörüyle de satın alınabilecek.
2024'ün sonuna doğru üretime girmesi ve 2025'in ilk çeyreğinde de müşteri teslimatlarına başlanması planlanan yeni Toyota bZ3C ile ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.