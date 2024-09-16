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    Anlık Bildirim

    Toyota'dan Çin'e özel yeni elektrikli model: Toyota bZ3C

    Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunması beklenen yeni Toyota bZ3C, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde ortaya çıktı.
    Toyota'dan Çin'e özel yeni elektrikli model: Toyota bZ3C Tam Boyutta Gör
    Toyota, en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bZ isimli elektrikli otomobil ailesini genişletiyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni elektrikli crossover Toyota bZ3C'nin fotoğraflarını paylaştı.

    Beş ay önce gösterilen prototip versiyona fazlasıyla benzeyen Toyota bZ3C, ailenin diğer üyeleri gibi boydan boya uzanan ön-arka ışık imzasıyla donatılmış. Alçak ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelde sürtünmeyi azaltan gizli kapı kolları ve jant tasarımı göze çarpıyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde ise fastback stili tavan çizgisi ve iki parçadan oluşan spoyler ile tamamlanan dinamik bir görüntü bizleri karşılıyor.

    Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Toyota bZ3C, 4780 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1510 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. 18 ile 21 inç arasında jant seçenekleriyle tercih edilebilecek olan model, ön cam üzerine konumlandırılacak olan Lidar sensörüyle de satın alınabilecek.

    Toyota'dan Çin'e özel yeni elektrikli model: Toyota bZ3C Tam Boyutta Gör
    Teknik özellik tarafında ise Toyota bZ3C'nin BYD'nin lityum demir fosfat batarya paketini kullanacağı belirtiliyor ancak kapasite konusunda henüz bir açıklama yok. Buna karşın Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 500-600 kilometre bandında sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor. 200 kW (268 hp) elektrik motorundan güç alacak olan modelin bu güce rağmen son hızı 160 km/s ile sınırlı olacak.

    2024'ün sonuna doğru üretime girmesi ve 2025'in ilk çeyreğinde de müşteri teslimatlarına başlanması planlanan yeni Toyota bZ3C ile ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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