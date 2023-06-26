Yeni 2024 Toyota C-HR tanıtıldı: Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip ilk yerli üretim otomobil

Tam Boyutta Gör Toyota, C-SUV segmenti adına bir dönüm noktası olarak gösterilen Toyota C-HR’ın yeni neslinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olan 2024 Toyota C-HR, bu yılın son çeyreğinde tam hibrit versiyonuyla ülkemiz yollarına çıkacak. C-HR'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 2024'te gelecek.

Yeni Toyota C-HR, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni nesil Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış teknolojileriyle donatıldı. Dünya lansmanında farklı motor seçenekleri ile tanıtılan yeni Toyota C-HR, Toyota’nın sıfır emisyona giden mobilite yolculuğunda CO2 emisyonlarının düşürülmesini hızlandırmaya devam ediyor. 1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan otomobil aynı zamanda ilk defa 2.0 litre plug-in hibrit seçeneğine de sahip olacak. Toyota C-HR, Türkiye pazarında ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojisine sahip Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak.

Hybrid 140 mevcut Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyarak fark yaratmayı başaracak. Hybrid 140, çevreci bir performansa odaklanırken, aynı zamanda keyifli hibrit sürüş deneyiminden de ödün vermeyecek. Bu motorun yanı sıra Avrupa pazarında 5. Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Hybrid 200 ve Plug-in Hybrid 220 motor seçenekleri satışa sunulacak. Yeni nesil Toyota C-HR’ın çift DNA’sıyla dikkat çeken plug-in hibrit versiyonunun Türkiye pazarında satışa sunulması için çalışmalar devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Kompakt modelin 1.8 litre tam hibrit ve 2.0 litre şarj edilebilir hibrit versiyonları sadece önden çekişli olarak tercih edilebilecek. Ülkemizde satılmayan 2.0 litre tam hibrit versiyonda ise opsiyonel olarak dört çeker sistem bulunacak. İsimlerinden de tahmin edilebileceği gibi 1.8 litre motor 140 hp, 2.0 litre motor 200 hp ve 2.0 litre şarj edilebilir hibrit motor ise 223 hp güç sunuyor.

Giriş seviyesinde yer alan Hybrid 140 motorlu Toyota C-HR 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlarken 170 km/s son hıza çıkabiliyor. 2.0 litre full hibrit motorda bu süre tahrik seçimine göre 7,9 saniyeye kadar düşerken son hız 180 km/s'e çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon ise 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Söz konusu model, dolu batarya ile tam elektrikli sürüş modunda 66 kilometreye kadar menzil sunuyor.

“Süper coupe” tasarımıyla sıra dışı bir görünüm

Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde “süper coupe” profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor. Toyota C-HR prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

Yeni Toyota C-HR’ın, Toyota’da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor. İmza rengi olarak kullanılan yeni Sülfür rengi, yeni çift renk gövde tasarımıyla iç kabinde kontrast yaratan dikiş detaylarında kullanılarak, yeni Toyota C-HR’ı farklı bir boyuta taşıyor.

Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla yeni Toyota C-HR modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koydular. Böylece hem aerodinamik olarak verimli hem de görsel olarak etkileyici bir tasarım elde edildi. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, yeni Toyota C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş Dijital Kokpit Deneyimi

Tam Boyutta Gör Toyota, günümüz kullanıcı beklentilerini farklı boyuta taşıyacak kişiselleştirilmiş bir kokpit deneyimi tasarladı. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyorlar.

Toyota C-HR, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni model, Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor.

Hem Toyota’da hem de C-HR’da bir ilk olarak yeni, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavanı sunuluyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kg ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 cm artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor.

Otomobillerdeki teknoloji arttıkça kalite düşüyor 1 gün önce eklendi

Yeni nesil Toyota C-HR, aynı zamanda çoklu ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor. Kabin ambiyansı parlak sabah tonlarından akşamları daha dinlendirici tonlara geçiş yapmak üzere günün saatleriyle senkronize edilebiliyor.

Sürdürülebilirlik konusunda da ciddi adımlar atan Yeni Toyota C-HR’da geri dönüştürülmüş parça kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve 100’den fazla parçada kullanıldı. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor.

Dinamik sürüş deneyimi

Tam Boyutta Gör Yeni Toyota C-HR’ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen yeni Toyota C-HR, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalandı.

Yeni Toyota C-HR’ın geliştirilmesi sırasında Toyota test sürücüleri, Avrupa test merkezindeki pistin yanı sıra farklı ülkelerde, farklı yol koşullarında sürüşler gerçekleştirerek en ideal dinamik dengeye ulaştılar.

Gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları

Yeni Toyota C-HR’ın tüm versiyonları en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 güvenlik sistemlerini de kapsayan T-Mate sürüş destek sistemi ile donatıldı. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Toyota C-HR, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Proaktif Sürüş Desteği ve Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü özelliklerine ek olarak Otomatik Park Asistanı ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi yeni özellikleriyle yarı otonom sürüş deneyiminin de kapılarını aralıyor.

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Yeni Toyota C-HR tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri