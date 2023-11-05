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    Yeni Toyota C-HR'ın Sakarya'daki üretimi başladı

    Türkiye’de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR’ın bataryaları da yine Türkiye'de kurulan batarya üretim hattından çıkıyor.
    Yeni Toyota C-HR'ın Sakarya'daki üretimi başladı Tam Boyutta Gör
    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında Türkiye otomotiv endüstrisine ve sürdürülebilir geleceğe yönelik büyük bir adım atıyor. Yeni nesil Toyota C-HR ile Toyota’nın Avrupa’daki tesislerinde ilk şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten fabrikası unvanını alan şirket, Türkiye’yi hibrit otomobil üretim üssü haline getiriyor.

    Tüm proje hazırlık süreci TMMT mühendisleri ve çalışanları tarafından yürütülen ve C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını en çarpıcı şekilde yansıtan yeni Toyota C-HR, Toyota Yeni Global Platformu (TNGA-2) üzerinde Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

    308 milyon Euro ilave yatırım ile üretimine başlanan yeni nesil Toyota C-HR ve PHEV batarya üretimi ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin ülkemizdeki toplam yatırımı 2,5 Milyar Euro’ya ulaştı. Yeni Toyota C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dahil ederek Okyanusya Bölgesine ihracata başlamış oldu.

    Yeni Toyota C-HR'ın Sakarya'daki üretimi başladı Tam Boyutta Gör
    Şirket yöneticilerinden edindiğimiz bilgilere göre, Toyota, bu yılın kalan 2,5 aylık sürecinde 35-40 bin adet, önümüzdeki yıl ise 140 bin adet C-HR üretmeyi hedefliyor. Tam oran verilmese de yapılan açıklamalardan üretilen otomobillerin yüzde 90'a yakınının dış pazarlara ihraç edileceği anlaşılıyor. Yeni Toyota C-HR'ın yerlilik oranının ise değer bazında yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirtildi.

    Avrupa'da Toyota için bir ilk

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öncü fabrika rolünü daha da pekiştirmeye devam ediyor. Yeni nesil Toyota C-HR’ın üretimiyle birlikte, Toyota Avrupa tesislerinde ilk ve tek şarj edilebilir otomobil üretimini gerçekleştirerek bu alandaki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor. Ayrıca, Sakarya’daki tesis bünyesinde kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı ile şirket, Toyota’nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geliyor.

    Son teknoloji ve güvenlik sistemleriyle donatılmış olan yeni batarya hattında, alanında uzmanlaşmış çalışanlar tarafından üretilen bataryalar yeni nesil Şarj Edilebilir Hibrit Toyota C-HR’a hayat veriyor. TMMT, bu alandaki yetişmiş nitelikli iş gücü ve sahip olduğu bilgi birikimi ile diğer Toyota fabrikalarının elektrifikasyon dönüşümünü destekleyerek Toyota Avrupa’nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenecek.

    Çevre Dostu Fabrika ve Otomobil

    Yeni Toyota C-HR'ın Sakarya'daki üretimi başladı
    Dünyaya ve insana saygı anlayışı ile sürdürülebilir çevreci üretimi benimseyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Yeni Nesil Toyota C-HR için ileri teknoloji çevreci üretim yöntemleri ile donatılmış yeni boya tesisini de devreye alarak Toyota’nın Avrupa tesislerinde 2030 karbon nötr, 2040 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ürettiği çevre dostu hibrit teknolojisine sahip otomobiller ile üretimin yanı sıra her alanda sürdürülebilir çevre hedeflerine de katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sınıfının en iyisi konumundaki Şarj Edilebilir Hibrit yeni nesil Toyota C-HR ile sunmuş olduğu 66 km batarya menzili ve 19 gr/km CO2 emisyonu ile karbon dioksit azaltımına önemli oranda katkı sağlıyor.

    1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4 Çeker ve 2,0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile müşterilerine 4 farklı elektrifikasyon çözümü sunan yeni Toyota C-HR’da eskisine göre geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı iki katına çıkarılırken araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100’den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretiliyor. Hayvansal deri ürünleri kullanımı en aza indirilen yeni Toyota C-HR’da tasarım ve yeni teknoloji ile araç ağırlığı azaltılarak iklimlendirme ihtiyacı da en aza indirgendi. Tüm bu özellikleri ile yeni Toyota C-HR çevre dostu bir otomobil olarak öne çıkıyor ve Toyota’yı 2030 karbon nötr hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 23 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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