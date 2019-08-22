Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri

Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan Need for Speed Heat için yeni oyun içi görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. IGN'in YouTube adresi üzerinden paylaşılan yeni videoda 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri görüyoruz.
Yayınlanan görüntülerde Need for Speed Heat'in en azından grafiksel anlamda etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Oyun ayrıca biraz ilginç diyebileceğimiz araç fiziği dinamikleriyle dikkat çekiyor.
Sokak yarışçıları ve polisleri karşı karşıya getirecek olan Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek. Electronic Arts, oyunda hiçbir şekilde loot box sisteminin yer almayacağını açıkladı. Need for Speed Heat'in Türkiye fiyatları şu şekilde:
PlayStation Store Standard Edition -- 459,00 TL (EA Access ile 413,10 TL)
PlayStation Store Deluxe Edition -- 519,00 TL (EA Access ile 467,10 TL)
Xbox Store Standard Edition -- 468,00 TL (EA Access ile 421,20 TL)
Xbox Store Deluxe Edition -- 539,00 TL (EA Access ile 485,10 TL)
Origin Standard Edition -- €59.99
Origin Deluxe Edition -- €69.99
Yayınlanan görüntülerde Need for Speed Heat'in en azından grafiksel anlamda etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Oyun ayrıca biraz ilginç diyebileceğimiz araç fiziği dinamikleriyle dikkat çekiyor.
Sokak yarışçıları ve polisleri karşı karşıya getirecek olan Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek. Electronic Arts, oyunda hiçbir şekilde loot box sisteminin yer almayacağını açıkladı. Need for Speed Heat'in Türkiye fiyatları şu şekilde:
PlayStation Store Standard Edition -- 459,00 TL (EA Access ile 413,10 TL)
PlayStation Store Deluxe Edition -- 519,00 TL (EA Access ile 467,10 TL)
Xbox Store Standard Edition -- 468,00 TL (EA Access ile 421,20 TL)
Xbox Store Deluxe Edition -- 539,00 TL (EA Access ile 485,10 TL)
Origin Standard Edition -- €59.99
Origin Deluxe Edition -- €69.99
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la bu ne?
ne la bu?
payback DLC'si gibi olmuş hiç uğraşılmamış belli...
Forza varken gerisi boş, bomboş. amatör eğlendirir ancak...
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