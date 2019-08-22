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Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri

Need for Speed Heat'in yeni 4K 60FPS oynanış görüntüleri yayınlandı. IGN'in YouTube sayfası üzerinden paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
3 sa.
2,6b
53
18
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan Need for Speed Heat için yeni oyun içi görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. IGN'in YouTube adresi üzerinden paylaşılan yeni videoda 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri görüyoruz.


Yayınlanan görüntülerde Need for Speed Heat'in en azından grafiksel anlamda etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Oyun ayrıca biraz ilginç diyebileceğimiz araç fiziği dinamikleriyle dikkat çekiyor.

Sokak yarışçıları ve polisleri karşı karşıya getirecek olan Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek. Electronic Arts, oyunda hiçbir şekilde loot box sisteminin yer almayacağını açıkladı. Need for Speed Heat'in Türkiye fiyatları şu şekilde:

PlayStation Store Standard Edition -- 459,00 TL (EA Access ile 413,10 TL)
PlayStation Store Deluxe Edition -- 519,00 TL (EA Access ile 467,10 TL)
Xbox Store Standard Edition -- 468,00 TL (EA Access ile 421,20 TL)
Xbox Store Deluxe Edition -- 539,00 TL (EA Access ile 485,10 TL)
Origin Standard Edition -- €59.99
Origin Deluxe Edition -- €69.99 


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mpy 2 sa. en beğenilen
Asphalt 10 heat
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Game Capture TV 3 sa.
Fiyatlar da oyunun adına yakışır şekilde "Heat". Çep yakıyor maaşallah.
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megaprince 17 dk.
Beğenmedim oyunda bir yapaylık hissi var buda hoşuma gitmedi
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shockwave error 27 dk.
Origin pass kalabalık görünsün diye yapılan oyun. Steam den alınsın diye yapmamışlar resmen.
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Eeltorm 50 dk.
Need for Speed'i pist yarışı yaparsan al böyle çöp olur. Sokak yarışı olmalıydı.
1 Yanıt Yanıtla
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Virinom 21 dk. Eeltorm
Oyun zaten sokak yarışı. Videoda ben pist göremedim.
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0MG90 51 dk.
Fiyatı yakında 5-10 euro'ya düşer.
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Hazreti Dentist 1 sa.
bu ne la?
la bu ne?
ne la bu?
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dere.beyi 1 sa.
iyiki umutlanmamışım bu ne be
payback DLC'si gibi olmuş hiç uğraşılmamış belli...
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DH Misafiri 1 sa.
Bu tür oyunlar ilk çıktığında zevkliydi artık araba yarışı kesmiyor. ETW 2 yi çıkartsınlar.
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UnicornKnight 1 sa.
25. saniyede aniden gerçekleşen grafik/efekt geçisi oyunun kalitesini(!) ziyadesi ile ortaya koymakta.
Forza varken gerisi boş, bomboş. amatör eğlendirir ancak...
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Victoriou_S 1 sa.
Değil 4K 60FPS, 8K da olsa bi Forza Horizon 4ün grafik kalitesine erişemeyeceği ortada.
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SequentiaL 2 sa.
Hala anlamadılar yerdeki su birikintileri grafikleri süper canavar yapmıyor. Oyun modlu GTA V + Asphalt'ın yasak çocuğu resmen.
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