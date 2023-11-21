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    Makyajlı Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı

    2020 yılında tanıtılan yeni nesliyle bambaşka bir görünüme kavuşan Hyundai Tucson makyajlandı. Şimdilik sadece tasarımı paylaşılan makyajlı Tucson'un iç mekanındaki değişim son derece dikkat çekici.
    Yeni 2024 Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Hyundai Tucson'un dış tasarımı eskisiyle aynı görünse de dikkatli bakıldığında panjur tasarımının ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor. Ayrıca, tamponun altındaki yeni gri koruma plakasının da SUV modeli olduğundan daha geniş gösterdiği söylenebilir. Yan taraftan bakıldığında sadece yeni jant tasarımıyla fark yaratan modelin arka kısmını henüz göremiyoruz ancak bu kısımda da stop lambalarının revize edilmiş olmasını bekleyebiliriz.

    Tucson'un iç mekanı da markanın yeni modelleriyle uyumlu olacak biçimde elden geçirilmiş. Üç kollu tasarıma sahip sade direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bir bütün şeklinde tasarlanan ince havalandırma menfezlerinin altında ise fiziksel tuşlar ve yeni klima kontrol paneli yer alıyor. Koreli üreticinin eskiye nazaran daha fazla fiziksel kontrollere yer vermiş olması da son derece dikkat çekici.

    Yeni 2024 Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Otomotivdeki son moda ile uyumlu olarak Tucson'daki vites kontrolleri de direksiyon kolonuna taşınmış. Bu sayede orta konsolda daha fazla yer açılırken, bu alanda büyük bir kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve iki adet bardaklık hemen göze çarpıyor. Buna ek olarak, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla konsol, kapı panelleri ve koltuklarda kullanılan malzemeler de oldukça kaliteli görünüyor.

    Makyajlı Hyundai Tucson ile ilgili teknik detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Mevcut versiyon Türkiye'de 180 beygirlik 1.6 benzinli, 136 beygirlik 1.6 dizel ve 230 beygirlik 1.6 hibrit motorlarla tercih edilebiliyor. Tucson'un başlangıç fiyatı ise 1.5 milyon TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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