Makyajlı Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı

Tucson'un iç mekanı da markanın yeni modelleriyle uyumlu olacak biçimde elden geçirilmiş. Üç kollu tasarıma sahip sade direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bir bütün şeklinde tasarlanan ince havalandırma menfezlerinin altında ise fiziksel tuşlar ve yeni klima kontrol paneli yer alıyor. Koreli üreticinin eskiye nazaran daha fazla fiziksel kontrollere yer vermiş olması da son derece dikkat çekici.
Makyajlı Hyundai Tucson ile ilgili teknik detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Mevcut versiyon Türkiye'de 180 beygirlik 1.6 benzinli, 136 beygirlik 1.6 dizel ve 230 beygirlik 1.6 hibrit motorlarla tercih edilebiliyor. Tucson'un başlangıç fiyatı ise 1.5 milyon TL.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.