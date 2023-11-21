Makyajlı Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Makyajlı Hyundai Tucson'un dış tasarımı eskisiyle aynı görünse de dikkatli bakıldığında panjur tasarımının ve entegre ışık imzasının güncellendiği görülebiliyor. Ayrıca, tamponun altındaki yeni gri koruma plakasının da SUV modeli olduğundan daha geniş gösterdiği söylenebilir. Yan taraftan bakıldığında sadece yeni jant tasarımıyla fark yaratan modelin arka kısmını henüz göremiyoruz ancak bu kısımda da stop lambalarının revize edilmiş olmasını bekleyebiliriz.

Tucson'un iç mekanı da markanın yeni modelleriyle uyumlu olacak biçimde elden geçirilmiş. Üç kollu tasarıma sahip sade direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bir bütün şeklinde tasarlanan ince havalandırma menfezlerinin altında ise fiziksel tuşlar ve yeni klima kontrol paneli yer alıyor. Koreli üreticinin eskiye nazaran daha fazla fiziksel kontrollere yer vermiş olması da son derece dikkat çekici.

Tam Boyutta Gör Otomotivdeki son moda ile uyumlu olarak Tucson'daki vites kontrolleri de direksiyon kolonuna taşınmış. Bu sayede orta konsolda daha fazla yer açılırken, bu alanda büyük bir kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve iki adet bardaklık hemen göze çarpıyor. Buna ek olarak, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla konsol, kapı panelleri ve koltuklarda kullanılan malzemeler de oldukça kaliteli görünüyor.

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Makyajlı Hyundai Tucson ile ilgili teknik detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Mevcut versiyon Türkiye'de 180 beygirlik 1.6 benzinli, 136 beygirlik 1.6 dizel ve 230 beygirlik 1.6 hibrit motorlarla tercih edilebiliyor. Tucson'un başlangıç fiyatı ise 1.5 milyon TL.

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