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    Yeni vaka sayısı 800'ün altında (2 Haziran)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 2 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısı, dünkü yeni vaka sayısına göre azaldı.
    19 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    2,3b
    6
    22
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 800'ün altında (2 Haziran)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran tarihine ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 786 yeni vaka, 22 yeni vefat duyuruldu.

    1 Haziran tarihinde başlayan kapsamlı normalleşme adımlarının ikinci günündeyiz. Düne göre vaka sayısında düşüş görülüyor. Ancak kontrollü sosyal hayatın vaka tablosuna etkisini görmemiz için henüz erken. Yaklaşık 7 gün içerisinde ortaya çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

    Ayrıca Bkz. "THY’nin yurt dışı uçuşlarını başlatacağı tarih açıklandı"

    Bugünkü iyileşen hasta sayısı 974, entube durumundaki hasta sayısı 271, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633. Toplam vaka sayısı 165555’e çıktı, toplam iyileşen hasta sayısı ise 129921 oldu.

    Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    malifural (muhammed ali fural) 17 sa. en beğenilen
    haftaya salı patlama yaşanmazsa doğru yoldayız demektir patlarsa sapı tutarız
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    skynet (Musa ) 19 sa.
    vaka sayısını düşürmenin en etkili yolunu açıklıyorum

    daha az test yapmak
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kampaku 8 sa. yeni yorumcu
    Umarım tamamen biter. İkinci dalgayı kimse kaldıramaz.
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    Jose_Gökhan 12 sa.
    Halen burda rakamları yüksek vereceklerine inananlar var inanılmaz.Tepe noktasını görünce rakamları doğru vermediler şimdi mi verecekler.Zaten bir aydır ne maske takan var ne de sosyal mesafeye uyan var.Sanki haziranda çıktı herkes dışarı.Hayal dünyasında yaşamayın.Her şey eskisi gibi olacak rakamlar az verilmeye devam edilecek.Bu da bir yöntem eleştirmiyorum akpyi.Fakat biz en iyisiyiz diye sallamasalar ,koyunları uyutmasalar daha iyi.
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    ONIONBUD 11 sa. Jose_Gökhan
    Sene 81. Bioistatistik vizesinden çıktık.Cerrahpaşa'ya derece ile giren , sonradan Feto okulları diye anlaşılan İzmir okullarından gelen iki öğrenci " yüksek matematik okuduk da, bu sorular kadar kazığını görmedik." diye ağlaşıyorlardı.
    Koyun kısmına sahip olmadığın bilgiler varmış gibi varsayıyorsun.Peynir gemisi yürütmeyelim. DSÖ nün Türkiye'nin salgın ile mücadelesi konusundaki açıklamalarını da görmemişsin , veya işine gelmemiş.
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    ImPerspektif (hakan yılmaz) 17 sa.
    24 Mayıs ile 29 Mayıs yeni vaka sayısı aynı. 1141 - 1141'di sanırım. Test sayısı farklı, yeni vaka aynı. Bakın bu imkansız bir kere. Bütün corona ile mücadele olan ülkeleri taratın. Hiçbirinde bu tür saçmalığı bulamazsınız. Böyle bir olasılık %0.00000001.

    Ek olarak normalleşmenin sonuçları genel olarak haftaya ortaya çıkacak. Dün insanlar biraz yasakların ardından sokaklara çıktı ama bugün işe gidenler dışında neredeyse sokaklar aynı. Parklar biraz hareketli o kadar.

    Bu coronanın sonuçları sadece Türkiye'yi etkileyen bir durum değil tabiki. Her Avrupa ülkesi için ciddi problemler yaratıyor. Misal Almanya ihracat devi şuan ihracatta dibi görüyor. Bu adamlar ihracat yapamadığı sürece 1 2 seneleri çöp. italya dünyanın en çok turist çeken ülkesi. Hele bu dönem ayrıca bu turist çekecekken turizmden ciddi darbe yiyor. Bu böyle gitmez. Konu sağlık. Sağlık her daim önemli ama iktidarlar için sağlıktan ziyade ekonomi önemli. Sonuç olarak onlar en korunaklı yerlerde ama bizler öyle değil.

    En büyük hatayı Mart ayı başında direk 15 gün yasak yapmayarak yaptık. 15 gün yapsaydık belki bugün çok daha farklı konumda olurduk. Deneme yanılma yöntemi ile süreç gidiyor. Bu normalleşme sürecide öyle. Ha şunu es geçmemek lazım corona süresince insanların gelecek düşünmek yerine insanların çekeceği bilmem kaç faizli konut kredisi, tatil kredisi filan konuşuluyorsa halimiz cidden harap.
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    malifural (muhammed ali fural) 17 sa. en beğenilen
    haftaya salı patlama yaşanmazsa doğru yoldayız demektir patlarsa sapı tutarız
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    Vict0ry (Tunahan .) 18 sa.
    Hastaların %80i hastalığı fark etmiyor bile deniyor en başından beri. Peki bu rakamları 10la mı çarpmak lazım her gün? Yani her gün 1.000 vaka değil de 10.000 vaka geliyor diye mi hesaplamalıyız?
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    astegon (astegon CF) 18 sa. Vict0ry
    O sanırım tespit edilememiş vaka için kullanılıyor. Mehmet Ceyhan öyle demişti. 10 katı vaka aslında içimizde diye.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 18 sa.
    Editör sayıyı 100 ile çarpmış
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 18 sa.
    Sayı çok yüksek, Bakalım normalleşme sürecinde nasıl ilerleyecek, Olay en başından sağlık bakanlığına bırakılsaydı şimdiye kadar bitmese bile çok ama çok daha fazla yol alırdık diye düşünüyorum, Ayrıca vaka sayılarının dağılımı bellimi şehir şehir önceden açıklanıyordu bunlarda?
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    WereChaos 18 sa. yeni yorumcu
    Yazıdaki ölüm sayısını 222 yazmışsınız.
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    kadirengin22 (Kadir Engin) 18 sa.
    Sabah işe giderken kaç tane metrobüse binmeden bekledim durakta, neden? Çünkü sosyal mesafe falan yalan olmuş ve metrobüslerin içi tıklım tıklım olduğundan kimse binemiyordu. Çok güzel bir tablo daha ikinci günden bravo milletimize bu kadar düşünceli oldukları için!!
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    smart1978 (X Y) 19 sa.
    Vaka sayisi 10 un altina duserse dikkate alinabilir ve elbette olumlerin de SIFIR lanmasi LAZIM ...


    Yine de mevcut vaka sayisi cok cok yuksek :/
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. smart1978
    keşke vaka sayısı daha fazla olsaydı, ama yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar hariç. örneğin şuan vaka sayısı 40 milyon olsaydı toplum bağaşıklığı kazanmış olurduk. ama yanlış anlaşılmasın. ölüm olmadan vaka sayısının yüksek olmasını isterdim.
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    2250 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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