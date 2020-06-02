Yeni vaka sayısı 800'ün altında (2 Haziran)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran tarihine ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 786 yeni vaka, 22 yeni vefat duyuruldu.

1 Haziran tarihinde başlayan kapsamlı normalleşme adımlarının ikinci günündeyiz. Düne göre vaka sayısında düşüş görülüyor. Ancak kontrollü sosyal hayatın vaka tablosuna etkisini görmemiz için henüz erken. Yaklaşık 7 gün içerisinde ortaya çıkıyor.

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Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

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Bugünkü iyileşen hasta sayısı 974, entube durumundaki hasta sayısı 271, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633. Toplam vaka sayısı 165555’e çıktı, toplam iyileşen hasta sayısı ise 129921 oldu.

Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.

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