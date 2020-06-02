THY’nin yurt dışı uçuşlarını başlatacağı tarih açıklandı

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, dış hat uçuşlarının başlangıç tarihini açıkladı. 18 Haziran itibariyle dış hat uçuşları başlıyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart tarihinden beri dış hat yolcu uçuşları durmuş durumda. 1 Haziran’da iç hat uçuşları başladı ancak dış hat uçuşları hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 18 Haziran’dan itibaren Avrupa’daki 16 şehre uçuşların başlayacağını açıkladı. “Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız.”, dedi. Diğer şehirlerin hangileri olacağı henüz bilinmiyor.

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