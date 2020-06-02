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    THY’nin yurt dışı uçuşlarını başlatacağı tarih açıklandı

    Koronavirüs nedeniyle 27 Mart'tan beri dış hat uçuşları yapılmıyor. THY'nin dış hat uçuşlarına ne zaman başlayacağı belli oldu. 18 Haziran'da Avrupa'nın 16 şehrine uçuşlar başlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    THY’nin yurt dışı uçuşlarını başlatacağı tarih açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, dış hat uçuşlarının başlangıç tarihini açıkladı. 18 Haziran itibariyle dış hat uçuşları başlıyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar"

    Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart tarihinden beri dış hat yolcu uçuşları durmuş durumda. 1 Haziran’da iç hat uçuşları başladı ancak dış hat uçuşları hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 18 Haziran’dan itibaren Avrupa’daki 16 şehre uçuşların başlayacağını açıkladı. “Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız.”, dedi. Diğer şehirlerin hangileri olacağı henüz bilinmiyor.

     


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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    M4LCQLM (Mehmet D.) 2 sa.
    Bir havayolu çalışanı olarak şunu söyleyebilirim ki, virüsün Avrupayı kırıp geçirdiği dönemde kısıtlama yapılmaksızın, Almanya, İspanya,İtalya ve Barselona uçuşlarımız tam gaz devam etti. Uçuş personellerimiz dahi her uçuşta can güvenlikleri için endişe duyuyordu. Bizse kendimize güvenip sanki virüs bizi teğet geçecek gibi çalışmaya devam ettik. En akıllı çözümleri ise bize en yakın Yunanistan ve İsrail yaptı. İnen uçakları dahi kapıları açılmadan geri yolladı. Ölüm sayıları bile binin üzerine çıkmadı. Ve bizden haftalar önce virüse yakalanmışlardı. İşte bu rahatlıkla bizden haftalar önce yakalanan ülkeleri tam gaz geçip ilk 10 yerleştik! Evet virüste diğer ülkelere göre daha iyiyiz ama daha dikkatli olup, 4 bin acının alınmasına biraz daha mani olabilirdik. O yüzden aynı hataları şu salgının tam ortasında yine yapmamak lazım. En kötü iç hatları devam ettirip, dış hatlar için güvenli dönemin beklenmesi sonrasında uygulanacak yeni yasakların önlenmesi, yeni can kayıplarının azaltılması bakımından çok önemli
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    DH Misafiri 4 sa.
    Umurlarında olan Halk sağlığı değil yandaş sağlığı<br /><br />Sırf turizmciler para kazansın kodamanların cepleri dolsun diye yapılıyor.
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    etoiledorient (Emre E) 5 sa. yeni yorumcu
    Bir sekilde hayat baslamak zorunda ve bitmese de bitti olacak. Topyekün sosyalist komünist düzene gectikte benim mi haberim yok acaba ? Bu sirketler yattiklari yerden kapali olduklari yerden kiralarini nasil ödeyecekler ? banka borclarini nasil ödeyecekler ? isci maaslarini nasil ve nereye kadar ödeyecekler ? Bir noktadan sonra yasayan yasayacak ölene de Allah rahmet eylesin bu kadar basit ! Evden cikmayin evden cikmayin oldu amq duvarlari kemirelim acikinca da ! Banka parasini istiyor, faturalar gelmeye devam ediyor, ev sahibi kirasini istiyor, dükkan sahibi kirasini istiyor, masraflar aynen devam ediyor, yiyecegi icecegi parayla almaya devam ediyoruz ama evden cikmayalim ! Isveren de parayi agactan topluyordu zaten niye ise gidip geliyordu ki insanoglu bunca senedir zaten baksaniza hersey evden cikmayinca da oluyormus zaten !
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    cabriyo (Emin Tuncer) 7 sa.
    virüs avrupadan uçakla geldi ve gelenlerin alnına derece tutma bir işe yaramadı. karantina olmadan uçaktan direk inip gidecekse yolcular, aynı hata tekrar yapılıyor gibi.
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    Dark Territory (E. K.) 15 sa.
    Bu sene turizm geliri falan beklemesinler hiç. Seneye belki
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    Quard (Ahmet G) 22 sa.
    Birileri kazanırken getirdikleriyle biz kaybetmeyelim de :))
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    DH Misafiri 23 sa.
    Gelen nasıl dönecek ? :)
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    inonu88 1 gün
    Iyi oldu 1 yildir ailemi ziyarate gidemedim Turkiye de.

    Martta gidecektim bu olaylar patladi iste.
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    erkahn (erkahn ) 1 gün
    Fransa ve italya ne durumda ?
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    fablebora (Boran ÖZKAYALI) 1 gün
    'Misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.''

    Hakkın Rahmetine kavuşmayalım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2803 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    3 etiket daha dış hat uçuşları yurt dışı uçuşları Bilim ve Teknoloji
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